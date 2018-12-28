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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Не больно-то и хотелось. Как "пытались" спасти "Кубань", прощая миллиард
Матч ТВ рассказал, как недавно обанкротившийся клуб из Краснодара распоряжался деньгами, стараясь найти выход из тяжёлого финансового положения. О чрезвычайно сомнительной тактике деятелей "Кубани".
Ещё несколько лет назад "Кубань" поставляла футболистов московскому "Спартаку" (Мельгарехо, Попов), азартно рубилась в премьер-лиге и даже шумела в еврокубках. Нельзя сказать, что команда хотя бы приближалась к уровню наших грандов, но своим колоритом импонировала многим любителям отечественного чемпионата.
До своего максимума - пятого места - "Кубань" добралась в 2013 году. Через два года после этого "жёлто-зелёные" вырвались в финал кубка России, но там уступили "Локомотиву".
Но в этом году один из наших старейших футбольных клубов ("Кубань" была основана в 1928) перестал существовать из-за долгов. Ветераны команды создали клуб-преемник, потерявшийся в любительских лигах.
Матч ТВ получил результаты проверки финансовой отчетности "Кубани" за последние три года существования клуба. Оказалось, что спасали его не очень старательно.
Проблемы "Кубани" начались после того, как из клуба ушёл акционер Олег Мкртчан. Тогда куратором назначили молодого Андрей Коробку, а генеральным директором стал Геннадий Крапивка. Уже через год после этой метаморфозы новые руководители начали говорить о возможном банкротстве.
Клуб должен был денег практически всем: и футболистам, и тренерам, и кредиторам. После определённого периода умирания "Кубани" стало понятно, что чуда не произойдёт - клубу надо было экстренно продавать всё, что можно, чтобы дышать ещё какое-то время.
И здесь начинается интересное. По всем пунктам пройтись будет довольно тяжело, так что мы выберем самое любопытное из материала, представленного Матч ТВ. Для начала - автомобили. У клуба в распоряжении было 46 легковых авто. Их следовало продать.
Так и произошло: в основном автомобили покупали сотрудники клуба. Вопрос в другом, за сколько покупались машины? Здесь вы легко догадаетесь сами - два, три раза дешевле рыночной стоимости.
Понятно, что авто были подержанными, но мы и на это делаем скидку. Audi A6 для Артура Александровича Григорянца (речь не о том, что сидит в КДК) стоила 338 тысяч рублей. Если что, на сегодняшний день автомобили того же, 2014 года, варьируются от 900 тысяч до 1,7 миллиона рублей. Солидно?
Таких наименований в документах - целый ряд. Мы просто приведём скриншот из материала, на который мы опираемся, для полноценного понимания.
Понятно, что деньги были нужны срочно. Но не настолько же.
Схема проста и давно всем известна. Продавец существенно занижает цену, покупатель отдаёт часть денег откатом. Все счастливы: продавец получает незаконную долю, а покупатель все равно платит меньше, чем бы он заплатил за адекватную стоимость. Мы, конечно, ни в коем случае не утверждаем, что всё в "Кубани" было именно так, но некоторые поступки руководства отдалённо напоминают преступные схемы.
С оргтехникой получалось намного забавнее: её, можно считать, просто выкинули. Стоимость закупок - 1 875 914 рублей. Стоимость реализации - 7 500 рублей. В 107 раз дешевле.
В свои последние годы "Кубань" довольно неожиданно (если учитывать ситуацию с деньгами) решилась открыть свой магазин атрибутики под названием "12 игрок". Вложений насчитывается 3 378 978 рубля. Идея очень неплохая, только вот на момент открытия было понятно, что клубу сейчас совершенно не до таких трат.
В результате хозяин у магазина сменился очень быстро. Причем (!) на безвозмездной основе. Иначе говоря, по официальный документам магазин ушёл бесплатно.
Но и это ещё не все. "Кубань" выдавала займы сотрудникам клуба под 9% годовых. И в то же самое время "Кубань" занимала сама, только под 12%. То есть на ровном месте клуб терял деньги ради того, чтобы сотрудники клуба могли кредитоваться на более выгодных условиях. Это законно вообще?
Выдержка из резюме аудиторов:
- Вероятнее всего, движение денежных средств по кассе было формальным, реально денежных средств в кассу организации не поступало, а оформлялись только документы прихода и расхода денежных средств.
Мы были рады остановиться, но не выйдет. Впереди самое главное.
В 2013 "Кубань" взяла в долг у Chatar Enterprises Limited 16 364 603 долларов и 3 950 000 евро. Под 4%. Одновременно с этим клуб выдаёт сопоставимый валютный займ фирмам Walter Technology Limited и Wamberton Company LLP. Но уже под 2%.
А дальше мы просто обращаемся к документам: "31 марта 2017 года остаток задолженности по займу был закрыт как "Прощение долга по Соглашению" в сумме 1 023 427 539.80 рублей".
Получается, что клуб списал целый миллиард рублей.
***
Было бы смешно, если бы не было так страшно. Один из ярких клубов нашего чемпионата исчез в результате таких действий. Сейчас ведётся расследование: и очень хочется верить, что власти других регионов обратят внимание на то, как государственные деньги расходуются в их клубах. Иначе материал Матч ТВ под авторством Евгения Дзичковского, все эти документы, которые были опубликованы, и возмущение нас, узнавших об этом, - не стоят ровным счётом ничего.
Материал Евгения Дзичковского
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Ещё несколько лет назад "Кубань" поставляла футболистов московскому "Спартаку" (Мельгарехо, Попов), азартно рубилась в премьер-лиге и даже шумела в еврокубках. Нельзя сказать, что команда хотя бы приближалась к уровню наших грандов, но своим колоритом импонировала многим любителям отечественного чемпионата.
До своего максимума - пятого места - "Кубань" добралась в 2013 году. Через два года после этого "жёлто-зелёные" вырвались в финал кубка России, но там уступили "Локомотиву".
Но в этом году один из наших старейших футбольных клубов ("Кубань" была основана в 1928) перестал существовать из-за долгов. Ветераны команды создали клуб-преемник, потерявшийся в любительских лигах.
Матч ТВ получил результаты проверки финансовой отчетности "Кубани" за последние три года существования клуба. Оказалось, что спасали его не очень старательно.
Проблемы "Кубани" начались после того, как из клуба ушёл акционер Олег Мкртчан. Тогда куратором назначили молодого Андрей Коробку, а генеральным директором стал Геннадий Крапивка. Уже через год после этой метаморфозы новые руководители начали говорить о возможном банкротстве.
Клуб должен был денег практически всем: и футболистам, и тренерам, и кредиторам. После определённого периода умирания "Кубани" стало понятно, что чуда не произойдёт - клубу надо было экстренно продавать всё, что можно, чтобы дышать ещё какое-то время.
И здесь начинается интересное. По всем пунктам пройтись будет довольно тяжело, так что мы выберем самое любопытное из материала, представленного Матч ТВ. Для начала - автомобили. У клуба в распоряжении было 46 легковых авто. Их следовало продать.
Так и произошло: в основном автомобили покупали сотрудники клуба. Вопрос в другом, за сколько покупались машины? Здесь вы легко догадаетесь сами - два, три раза дешевле рыночной стоимости.
Понятно, что авто были подержанными, но мы и на это делаем скидку. Audi A6 для Артура Александровича Григорянца (речь не о том, что сидит в КДК) стоила 338 тысяч рублей. Если что, на сегодняшний день автомобили того же, 2014 года, варьируются от 900 тысяч до 1,7 миллиона рублей. Солидно?
Таких наименований в документах - целый ряд. Мы просто приведём скриншот из материала, на который мы опираемся, для полноценного понимания.
Понятно, что деньги были нужны срочно. Но не настолько же.
Схема проста и давно всем известна. Продавец существенно занижает цену, покупатель отдаёт часть денег откатом. Все счастливы: продавец получает незаконную долю, а покупатель все равно платит меньше, чем бы он заплатил за адекватную стоимость. Мы, конечно, ни в коем случае не утверждаем, что всё в "Кубани" было именно так, но некоторые поступки руководства отдалённо напоминают преступные схемы.
С оргтехникой получалось намного забавнее: её, можно считать, просто выкинули. Стоимость закупок - 1 875 914 рублей. Стоимость реализации - 7 500 рублей. В 107 раз дешевле.
В свои последние годы "Кубань" довольно неожиданно (если учитывать ситуацию с деньгами) решилась открыть свой магазин атрибутики под названием "12 игрок". Вложений насчитывается 3 378 978 рубля. Идея очень неплохая, только вот на момент открытия было понятно, что клубу сейчас совершенно не до таких трат.
В результате хозяин у магазина сменился очень быстро. Причем (!) на безвозмездной основе. Иначе говоря, по официальный документам магазин ушёл бесплатно.
Но и это ещё не все. "Кубань" выдавала займы сотрудникам клуба под 9% годовых. И в то же самое время "Кубань" занимала сама, только под 12%. То есть на ровном месте клуб терял деньги ради того, чтобы сотрудники клуба могли кредитоваться на более выгодных условиях. Это законно вообще?
Выдержка из резюме аудиторов:
- Вероятнее всего, движение денежных средств по кассе было формальным, реально денежных средств в кассу организации не поступало, а оформлялись только документы прихода и расхода денежных средств.
Мы были рады остановиться, но не выйдет. Впереди самое главное.
В 2013 "Кубань" взяла в долг у Chatar Enterprises Limited 16 364 603 долларов и 3 950 000 евро. Под 4%. Одновременно с этим клуб выдаёт сопоставимый валютный займ фирмам Walter Technology Limited и Wamberton Company LLP. Но уже под 2%.
А дальше мы просто обращаемся к документам: "31 марта 2017 года остаток задолженности по займу был закрыт как "Прощение долга по Соглашению" в сумме 1 023 427 539.80 рублей".
Получается, что клуб списал целый миллиард рублей.
***
Было бы смешно, если бы не было так страшно. Один из ярких клубов нашего чемпионата исчез в результате таких действий. Сейчас ведётся расследование: и очень хочется верить, что власти других регионов обратят внимание на то, как государственные деньги расходуются в их клубах. Иначе материал Матч ТВ под авторством Евгения Дзичковского, все эти документы, которые были опубликованы, и возмущение нас, узнавших об этом, - не стоят ровным счётом ничего.
Материал Евгения Дзичковского
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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