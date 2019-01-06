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Нужен ли "Зениту" Джорджевич?

Нападающий уже второй год проводит в тульской аренде на неплохом уровне, но питерцам пока не нужен. Разбираем действия черногорца на протяжении последних сезонов и отвечаем на вопрос, пригодился бы он Семаку.

Нужен ли "Зениту" Джорджевич?

Большой вопрос, что "Зениту" делать с Джорджевичем? Лука провёл много сезонов в арендах в разных лигах и командах, последние 2 сезона в Туле держал уровень при двух разных тренерах и системах. Немногие знают, что с собой в "Спартак" его звал Кононов, на что получил отказ от черногорца по причинам клубного патриотизма. Довольно редкая ситуация с учётом того, что Лука легионер и не является воспитанником питерского футбола. В любом случае, это хорошо характеризует его как человека. Но... будущее туманно.

Проблема Луки в том, что он почти не развивается. В "Зените" от него ждут прорыва, которого не происходит. Текущий уровень позволяет феерить в середняке лиги, не более. В этом сезоне у Луки 0.33 xG90, в прошлом 0.41, сказывается следствие изменение стиля с комбинационного при Божовиче на более вертикальный при Кононове (со ставкой на быстрые атаки). Можно сравнить точки ударов в прошлом сезоне и в этом, при Божовиче 6 из 7 голов (зеленые точки) были забиты или из вратарской или около того, в этом сезоне таких моментов почти нет.



xA (ожидаемые голевые) слегка вырос, но на такой дистанции и в разных моделях игры никаких выводов делать не стоит. Также не должно обманывать 3 ассиста в этом сезоне, в прошлом суммарный xA был выше и было 0 голевых, в этом 3 с 1.69 xA. Простым языком - Джорджевич не прибавил.



И без цифр понятно, что Дзюба сильнее по xG и ее всевозможным производным (смотри радар сравнения за этот сезон), сильнее как таргетмен, сильнее как дриблер, полезнее на стандартах в обеих штрафных. Весной после прихода Артема в Арсенал Лука очень плотно присел на лавку.



Джорджевич более легковесный и скоростной чем Артём, с одной стороны стоит ожидать от него соответствующих дивидендов, но нет. Например, по обводкам у Луки все скромно, даже в терминологии Инстат у него всего 1.46 попытки за матч при 41% успеха, очень скромно.

Вклад в оборону у Луки очень слабый, но намного активнее Дзюбы задействован в командном прессинге (Дзюба практически освобождён от любой оборонительной работы, кроме стандартов). Ещё одна очень критичная проблема - слабая борьба. 29% успешных единоборств в атаке, 25% в обороне, 29% воздуха. Очень очень скромно, при том, что играя за "Зенит" у него впереди будет совершенно иной уровень и плотность сопротивления.

Главный талант Луки из-за которого он когда-то и попал в "Зенит" (и продолжает числиться в клубе) - чутьё нападающего, а именно понимание зон и пространства, когда и в какой момент времени необходимо открыться, а также умение отклеиться от опеки. Тут есть 2 проблемы:

- в современном футболе только этого мало для нападающего. Более того, эти качества уже отходят на второй план. Можно играть в топ клубе вообще без этого, как Бензема в Реале, который выполняет совершенно другие функции.
- Недостаточно технической оснащенности чтобы пользоваться этим, в частности хромает левая нога. На выборке из 99 ударов по воротам в разных лигах и командах, 17 Джорджевич нанёс левой ногой - 0 голов, хотя общий вес этих моментов позволял ожидать парочку забитых мячей. Также хромает игра головой, в прошлом сезоне Лука забил 4 мяча головой, но почти все из чистых ситуаций, не из борьбы.

На данный момент потенциал черногорца не раскрыт до конца, но точно можно сказать, что в летне-осенней модели игры Зенита с выходом из обороны через лонгболы на большого нападающего Луке будет сложно.



Многолетние аренды не могут продолжаться бесконечно, Джорджевич уже в открытую в интервью говорил, что хватит. Каждое ТО он имеет несколько предложений на полноценный контракт, есть из чего выбирать.

Тем не менее, сейчас у черногорца появилось окно возможности - Дзюба нашумел скандальным интервью (теперь будущее в Зените по вопросом), Заболотный окончательно разочаровал, а Кокорин подвис надолго. Точно не известно, есть ли в его арендном соглашении опция досрочного возвращения из аренды, но этот вариант стоит держать в уме на случай если история с Дзюбой будет развиваться...

Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.

Использована статистика InStat и Understat. Фото - ПФК "Арсенал"
Теги: Зенит Семак Джорджевич Дзюба
Сегодня, 18:03
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#7  Роман Евсеенко   (Сегодня, 18:47)
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online

Blessing,
Он не сможет отигрывать на Дриусси? В сравнении с Дзюбой?
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 18:36)
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Болеет за:
«Зенит»
дожили confused однозначно нужен


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:23)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну, выбирая между ним и Заболотным...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Freddy   (Сегодня, 18:20)
  • -4
  •  (6)

А захочет ли Мудищев обратно в эту помойку?
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  Crowley172   (Сегодня, 18:20)
  • +2
  •  (2)

О каком интервью Дзюбы идет речь? Что он такого наговорил? Я чтото пропустил?
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 18:16)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Нужен, тут и спорить не о чем, посмотрев на наше нападение.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 18:15)
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Болеет за:
«Зенит»
Джоржевич быстрый.Если на фланг атаки то помог бы,там считай кроме Шатова и Мака и нет никого.У Луки всегда были проблемы с реализацией,но по самоотдаче и желанию команде он бы точно помог несколько очков набрать.Но не более.Он абсолютно средний игрок и никогда не станет большим.Поэтому после этого сезона его можно спокойно отпускать.Зенит не его уровень просто.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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