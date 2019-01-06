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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Нужен ли "Зениту" Джорджевич?
Нападающий уже второй год проводит в тульской аренде на неплохом уровне, но питерцам пока не нужен. Разбираем действия черногорца на протяжении последних сезонов и отвечаем на вопрос, пригодился бы он Семаку.
Большой вопрос, что "Зениту" делать с Джорджевичем? Лука провёл много сезонов в арендах в разных лигах и командах, последние 2 сезона в Туле держал уровень при двух разных тренерах и системах. Немногие знают, что с собой в "Спартак" его звал Кононов, на что получил отказ от черногорца по причинам клубного патриотизма. Довольно редкая ситуация с учётом того, что Лука легионер и не является воспитанником питерского футбола. В любом случае, это хорошо характеризует его как человека. Но... будущее туманно.
Проблема Луки в том, что он почти не развивается. В "Зените" от него ждут прорыва, которого не происходит. Текущий уровень позволяет феерить в середняке лиги, не более. В этом сезоне у Луки 0.33 xG90, в прошлом 0.41, сказывается следствие изменение стиля с комбинационного при Божовиче на более вертикальный при Кононове (со ставкой на быстрые атаки). Можно сравнить точки ударов в прошлом сезоне и в этом, при Божовиче 6 из 7 голов (зеленые точки) были забиты или из вратарской или около того, в этом сезоне таких моментов почти нет.
xA (ожидаемые голевые) слегка вырос, но на такой дистанции и в разных моделях игры никаких выводов делать не стоит. Также не должно обманывать 3 ассиста в этом сезоне, в прошлом суммарный xA был выше и было 0 голевых, в этом 3 с 1.69 xA. Простым языком - Джорджевич не прибавил.
И без цифр понятно, что Дзюба сильнее по xG и ее всевозможным производным (смотри радар сравнения за этот сезон), сильнее как таргетмен, сильнее как дриблер, полезнее на стандартах в обеих штрафных. Весной после прихода Артема в Арсенал Лука очень плотно присел на лавку.
Джорджевич более легковесный и скоростной чем Артём, с одной стороны стоит ожидать от него соответствующих дивидендов, но нет. Например, по обводкам у Луки все скромно, даже в терминологии Инстат у него всего 1.46 попытки за матч при 41% успеха, очень скромно.
Вклад в оборону у Луки очень слабый, но намного активнее Дзюбы задействован в командном прессинге (Дзюба практически освобождён от любой оборонительной работы, кроме стандартов). Ещё одна очень критичная проблема - слабая борьба. 29% успешных единоборств в атаке, 25% в обороне, 29% воздуха. Очень очень скромно, при том, что играя за "Зенит" у него впереди будет совершенно иной уровень и плотность сопротивления.
Главный талант Луки из-за которого он когда-то и попал в "Зенит" (и продолжает числиться в клубе) - чутьё нападающего, а именно понимание зон и пространства, когда и в какой момент времени необходимо открыться, а также умение отклеиться от опеки. Тут есть 2 проблемы:
- в современном футболе только этого мало для нападающего. Более того, эти качества уже отходят на второй план. Можно играть в топ клубе вообще без этого, как Бензема в Реале, который выполняет совершенно другие функции.
- Недостаточно технической оснащенности чтобы пользоваться этим, в частности хромает левая нога. На выборке из 99 ударов по воротам в разных лигах и командах, 17 Джорджевич нанёс левой ногой - 0 голов, хотя общий вес этих моментов позволял ожидать парочку забитых мячей. Также хромает игра головой, в прошлом сезоне Лука забил 4 мяча головой, но почти все из чистых ситуаций, не из борьбы.
На данный момент потенциал черногорца не раскрыт до конца, но точно можно сказать, что в летне-осенней модели игры Зенита с выходом из обороны через лонгболы на большого нападающего Луке будет сложно.
Многолетние аренды не могут продолжаться бесконечно, Джорджевич уже в открытую в интервью говорил, что хватит. Каждое ТО он имеет несколько предложений на полноценный контракт, есть из чего выбирать.
Тем не менее, сейчас у черногорца появилось окно возможности - Дзюба нашумел скандальным интервью (теперь будущее в Зените по вопросом), Заболотный окончательно разочаровал, а Кокорин подвис надолго. Точно не известно, есть ли в его арендном соглашении опция досрочного возвращения из аренды, но этот вариант стоит держать в уме на случай если история с Дзюбой будет развиваться...
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat и Understat. Фото - ПФК "Арсенал"
Большой вопрос, что "Зениту" делать с Джорджевичем? Лука провёл много сезонов в арендах в разных лигах и командах, последние 2 сезона в Туле держал уровень при двух разных тренерах и системах. Немногие знают, что с собой в "Спартак" его звал Кононов, на что получил отказ от черногорца по причинам клубного патриотизма. Довольно редкая ситуация с учётом того, что Лука легионер и не является воспитанником питерского футбола. В любом случае, это хорошо характеризует его как человека. Но... будущее туманно.
Проблема Луки в том, что он почти не развивается. В "Зените" от него ждут прорыва, которого не происходит. Текущий уровень позволяет феерить в середняке лиги, не более. В этом сезоне у Луки 0.33 xG90, в прошлом 0.41, сказывается следствие изменение стиля с комбинационного при Божовиче на более вертикальный при Кононове (со ставкой на быстрые атаки). Можно сравнить точки ударов в прошлом сезоне и в этом, при Божовиче 6 из 7 голов (зеленые точки) были забиты или из вратарской или около того, в этом сезоне таких моментов почти нет.
xA (ожидаемые голевые) слегка вырос, но на такой дистанции и в разных моделях игры никаких выводов делать не стоит. Также не должно обманывать 3 ассиста в этом сезоне, в прошлом суммарный xA был выше и было 0 голевых, в этом 3 с 1.69 xA. Простым языком - Джорджевич не прибавил.
И без цифр понятно, что Дзюба сильнее по xG и ее всевозможным производным (смотри радар сравнения за этот сезон), сильнее как таргетмен, сильнее как дриблер, полезнее на стандартах в обеих штрафных. Весной после прихода Артема в Арсенал Лука очень плотно присел на лавку.
Джорджевич более легковесный и скоростной чем Артём, с одной стороны стоит ожидать от него соответствующих дивидендов, но нет. Например, по обводкам у Луки все скромно, даже в терминологии Инстат у него всего 1.46 попытки за матч при 41% успеха, очень скромно.
Вклад в оборону у Луки очень слабый, но намного активнее Дзюбы задействован в командном прессинге (Дзюба практически освобождён от любой оборонительной работы, кроме стандартов). Ещё одна очень критичная проблема - слабая борьба. 29% успешных единоборств в атаке, 25% в обороне, 29% воздуха. Очень очень скромно, при том, что играя за "Зенит" у него впереди будет совершенно иной уровень и плотность сопротивления.
Главный талант Луки из-за которого он когда-то и попал в "Зенит" (и продолжает числиться в клубе) - чутьё нападающего, а именно понимание зон и пространства, когда и в какой момент времени необходимо открыться, а также умение отклеиться от опеки. Тут есть 2 проблемы:
- в современном футболе только этого мало для нападающего. Более того, эти качества уже отходят на второй план. Можно играть в топ клубе вообще без этого, как Бензема в Реале, который выполняет совершенно другие функции.
- Недостаточно технической оснащенности чтобы пользоваться этим, в частности хромает левая нога. На выборке из 99 ударов по воротам в разных лигах и командах, 17 Джорджевич нанёс левой ногой - 0 голов, хотя общий вес этих моментов позволял ожидать парочку забитых мячей. Также хромает игра головой, в прошлом сезоне Лука забил 4 мяча головой, но почти все из чистых ситуаций, не из борьбы.
На данный момент потенциал черногорца не раскрыт до конца, но точно можно сказать, что в летне-осенней модели игры Зенита с выходом из обороны через лонгболы на большого нападающего Луке будет сложно.
Многолетние аренды не могут продолжаться бесконечно, Джорджевич уже в открытую в интервью говорил, что хватит. Каждое ТО он имеет несколько предложений на полноценный контракт, есть из чего выбирать.
Тем не менее, сейчас у черногорца появилось окно возможности - Дзюба нашумел скандальным интервью (теперь будущее в Зените по вопросом), Заболотный окончательно разочаровал, а Кокорин подвис надолго. Точно не известно, есть ли в его арендном соглашении опция досрочного возвращения из аренды, но этот вариант стоит держать в уме на случай если история с Дзюбой будет развиваться...
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat и Understat. Фото - ПФК "Арсенал"
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