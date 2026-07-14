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ЦСКА
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Локомотив
17:00
ЦСКАНе начат
Ахмат
19:00
РадникНе начат

Динамо Мх - Динамо СПБ. 16 июля 2026 17:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Динамо Мх - Динамо СПБ?


	



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Динамо Мх Динамо СПБ Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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