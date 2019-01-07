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Ригони вернули в "Зенит". Он был худшим из аргентинцев, привезённых при Манчини

Полузащитник, последние несколько месяцев находившийся в итальянской "Аталанте", будет вновь играть за лидера РПЛ. Смотрим, как Ригони показал себя в аренде, и выясняем, будет ли он полезен для Семака.

Ригони вернули в "Зенит". Он был худшим из аргентинцев, привезённых при Манчини

Ригони до аренды в "Аталанту" были недовольны все. В отличие от остальных аргентинцев (компанию здесь Эмилиано сможет составить лишь Краневиттер), понаехавших в "Зенит" при Манчини, полузащитник даже частично не отбивал потраченных на него денег. Исключением была лишь игра в Лиге Европы. Ещё при итальянском тренере Эмилиано выдал результативную серию матчей: оформил хет-трик в домашней игре с "Русенборгом", сделал голевую в Норвегии, забивал голы "Вардару" и "Реал Сосьедаду".

В чемпионате не было даже локальных успехов. Создавалось ощущение, что аргентинец готов играть только на широкую публику, а на внутреннее первенство ему чуть ли не плевать.

Он очень часто шёл в обводку - чаще всех своих партнёров, - но делал это хуже и Кокорина, и Полоза, и Жиркова. Даже если прорывался, то принимал неверные решения: упорно не обострял, как будто не хотел делиться, и предпочитал потерять мяч в следующей попытке обыгрыша или просто ударить издалека.

Когда пришёл Семак, у Ригони была возможность реанимировать свою карьеру в "Зените", но шансом он не воспользовался. Абсолютное уныние в предсезонных матчах доверия российского тренера к аргентинцу не добавило. В итоге он провёл полчаса на поле против Тулы, отбегал первый тайм в Минске и уехал в Италию - в "Аталанту" до конца сезона, но с правом выкупа.


Сначала показалось, что футболист наконец-то взялся за ум: в первой же игре за новую команду он забил два гола в ворота "Ромы". Вскоре после этого в сети появились интервью, в которых Ригони говорил, что не хочет возвращаться в "Зенит". Чуть позже он опроверг эти высказывания.

А дальше пошло так, как это примерно и ожидалось. Ригони забил ещё один "Милану", существенно сбавил, начал появляться на поле практически только со скамейки и на не продолжительные отрезки. "Аталанта" вскоре разочаровалась в игроке и хотела избавиться от него (путем передачи выкупа "Фрозиноне"), но тут возникли слухи о "Ривер Плейте".

Ригони хотели взять в аренду с правом выкупа, не могли только определиться в цене - по слухам, "Зенит" настаивал на 9 миллионах, а "Ривер" соглашался только на 6. После слов агента Ригони: "Ригони не вернется в "Зенит" в январе. Сообщения о его возвращении – неправда. Скажу больше: он покинет питерский клуб," - была чуть ли не уверенность в том, что Эмилиано поедет на родину.

Но неожиданно его вернул "Зенит", заплатив миллион евро, - и теперь Ригони никуда не уедет, потому что играть в течение одного сезона за три клуба нельзя. Как минимум до лета он останется в Санкт-Петербурге.

Зачем он нужен "Зениту"?

Тяжело сказать. Возможно Семаку нужно просто больше футболистов - после поздней осени, в которую питерцев поразил функциональный кризис, желание углубить состав естественно. Но вот сможет ли дать Ригони что-нибудь качественное... Честно говоря, сомнительно.

В позиционных атаках Эмилиано слаб: он помогает партнёрам лишь растягивать оборону соперника, продуктивно смещаться в центр он не умеет. Про любовь к дриблингу мы уже говорили, но здесь ключевой вопрос в его качестве.

Ригони выручает скорость - он даёт очень хорошие рывки под дальние забросы. Это может здорово сказаться в тех матчах, где "Зениту" придется больше обороняться или хотя бы действовать в оборонительной модели.

Но возникают и дополнительные сложности: как найти место Ригони на поле? Последние матчи Семак предпочитал играть в три центральных защитника, причём на позиции крайнего использовал даже Мака. Несмотря на хорошую скорость, из Ригони вряд ли получится латераль - у него есть проблемы с дисциплиной, не говоря уже о слабом прессинге и отборе.

Видимо, Семаку придется изменять этой формации. Или Ригони опять не будет вставать с лавки за очень приличные деньги.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: ftbl.ru
Теги: Зенит Ригони Семак
Сегодня, 14:13
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#3  utekay  Россия (Сегодня, 15:55)
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Болеет за:
«Зенит»
При Манчини набрали куерги всякой confused теперь и не разгрести


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  holod  хамина (Сегодня, 15:32)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
бесполезный зубоскал этот ригони....он как надоедливая муха...не избавиться от него
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
#1  karfagen  Dresden (Сегодня, 15:17)
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Болеет за:
«Спартак»
краневиттер что ли не хуже рыгони?
да он дно


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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