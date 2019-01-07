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"Краснодар" подписал Ольссона. Топ-5 шведов нашей лиги
Вторая команда чемпионата купила полузащитника шведского АИКа. Вспоминаем земляков Ольссона, которые прижились в нашем чемпионате и, сыграв в нём значимую роль, стали частью российского футбола.
5. Ким Чельстрём, "Спартак" (2012 - 2015)
"Красно-белые" купили Чельстрёма, тогда пылившего во французском чемпионате, за скромные деньги (всего 3 миллиона евро). В отличие от большинства иностранных игроков "Спартака" того времени, швед отрабатывал свой контракт в России стабильно, за что его (и вместе с тем за харизму) особенно ценили болельщики. Не получилось у Кима только при Карпине, сменившем Эмери. При нынешнем тренере "Ростова" он успел нагреть себе место на скамейке.
Мечтавший об АПЛ Чельстрём съездил в аренду в лондонский "Арсенал", но практически не играл там из-за травмы, полученной же на первой тренировке. После возвращения в Москву он вновь стал игроком основы.
В 2015 Чельстрём не захотел продлевать контракт по семейным причинам. Хотя, насколько было понятно из его интервью, проблемы была все-таки в клубе: швед рекомендовал "Спартаку" учиться у ЦСКА, в котором не происходило ежегодных глобальных перемен, множивших любую работу на ноль.
В топовые чемпионаты Ким не вернулся. Поиграл в Швейцарии и Швеции, а в прошлом месяце завершил карьеру.
4. Расмус Эльм, ЦСКА (2012 - 2014)
Наверное, главное шведское разочарование нашего футбола. Эльм приехал в Россию в один год с Чельстрёмом и был вынужден вернуться на родину всего лишь через два сезона, но впечатление о себе он оставил прекрасное.
Опорный полузащитник конструирующего плана стал одной из главных причин первого чемпионства ЦСКА в текущем десятилетии. За 47 матчей он успел забить всего 5 голов, но влияние Расмуса на игру "армейцев" было колоссальным. Да и мячи он забивал симпатичные.
К сожалению, у Эльма нашли неизлечимую болезнь желудка. По-началу говорили, что он больше не сможет играть в футбол:
- Он болен и тренироваться не может. Как только он увеличивает нагрузки, у него идёт кровь. Есть вероятность, что он вообще прекратит играть в футбол. Главное, чтобы как человек он не стал инвалидом, - рассказывал четыре года назад Евгений Гинер.
Клуб и футболист расторгли контракт, а Расмус уехал домой. Там он какое-то время лечился, а потом все-таки начал играть в родном для него "Кальмаре".
3. Виктор Классон, "Краснодар" (2017 - настоящее время)
Нападающий пока ещё лишь расцветает в нашем чемпионате, так что какие-то итоги подводить рано. Галицкому Классон достался чуть ли не даром - "Эльфсборг" получил всего 2 миллиона евро, что по нынешним меркам просто ничтожно.
За два года Виктор успел забить 17 мячей и отдать 14 результативных передач. В нынешнем "Краснодаре" - лучшем в своей истории - крайний полузащитник - нападающий играет крайне важную роль: он седьмой в РПЛ по качеству ударов и качеству ключевых передач.
Выступления за "Краснодар" и удачный Чемпионат Мира для сборной Швеции, за которую Классон регулярно выступает, подняли цену на Виктора аж до 14 миллионов евро, а на родине его признали лучшим полузащитником завершившегося 2018-го. "Быки", несмотря на столь привлекательные цифры, похоже, не собираются расставаться с своей находкой: не так давно футболист продлил контракт до 2021 года.
2. Андреас Гранквист, "Краснодар" (2013 - 2018)
Главная легенда молодого клуба Сергея Галицкого. Именно после этого центрального защитника в "Краснодаре" стало ощущаться какое-то особое отношение к шведам.
Гранквист наиграл за "быков" 134 матча и покинул клуб этим летом. Пришествие Мусаева преобразило "Краснодар", но проблему центрального защитника "быки" пока что решить не могут - никому из доступных главному тренеру игроков не удаётся заменить агрессивного в отборе и вместе с тем аккуратного скандинава.
Андреас мог бы играть за "Краснодар" и дальше, но в дело вступили те самые "семейные обстоятельства". Гранквисту хотелось быть поближе к дому: и "Краснодар" лишился лидера раздевалки и капитана, лучшего защитника в истории клуба, а лига - колоритного и классного игрока.
1. Понтус Вернблум, ЦСКА (2012 - 2018)
Сейчас в это верится тяжело, но Понтуса в далёком 2012 покупали, чтобы Эльму в Москве не было скучно. Это небольшой перегиб, но ситуация действительно была близка к чему-то подобному: Понтуса брали, чтобы Расмус легче согласился на переезд. В какой-то смысле в нагрузку.
Это нагрузка аукнулась одним из лучших трансферов ЦСКА в современной истории. Деньги за свой переход, по словам Евгения Гинера, Вернблум отбил уже в первой игре за "армейцев" - опорный полузащитник проткнул мяч мимо Касильяса, и ЦСКА избежал домашнего поражения в 1/8 ЛЧ от "Реала".
Вернблум был не только чрезвычайно агрессивным и чувствующим соперника разрушителем. Он был двигателем команды. Это довольно расхожий штамп спортивной журналистики, но в данном случае по-другому сказать сложно: чтобы понять, насколько Понтус был горячим, надо было всего лишь находиться рядом с раздевалкой ЦСКА в Химках после поражения от "Вольфсбурга" в 2015 году. Такого английского мата скромная подмосковная арена больше наверняка не слышала. Она вполне могла и не пережить того гнева - судя по ударам, которые доносились аж до микст-зоны.
Эта энергия, естественно, передавалась партнёрам. И пугала (или хотя бы напрягала) соперников. Вместе с тем любитель поорать на судей и оппонентов Вернблум всегда чувствовал грань. После первой жёлтой (без неё не заканчивалась почти ни одна игра) он практически никогда не получал вторую
В прошлом году швед вышел на какой-то иной уровень. Из-за проблем в нападении его передвинули на позицию форварда. И Понтус неожиданно расцвел в новом амплуа: наколотил пять голов и отдал четыре передачи.
Летом Вернблум не смог договориться с ЦСКА и переехал в Грецию. Но болельщики наверняка не остались на него в обиде - хотя бы за тот драйв, который он давал на протяжении шести лет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Global Look Press // ФК "Краснодар" // china.org
5. Ким Чельстрём, "Спартак" (2012 - 2015)
"Красно-белые" купили Чельстрёма, тогда пылившего во французском чемпионате, за скромные деньги (всего 3 миллиона евро). В отличие от большинства иностранных игроков "Спартака" того времени, швед отрабатывал свой контракт в России стабильно, за что его (и вместе с тем за харизму) особенно ценили болельщики. Не получилось у Кима только при Карпине, сменившем Эмери. При нынешнем тренере "Ростова" он успел нагреть себе место на скамейке.
Мечтавший об АПЛ Чельстрём съездил в аренду в лондонский "Арсенал", но практически не играл там из-за травмы, полученной же на первой тренировке. После возвращения в Москву он вновь стал игроком основы.
В 2015 Чельстрём не захотел продлевать контракт по семейным причинам. Хотя, насколько было понятно из его интервью, проблемы была все-таки в клубе: швед рекомендовал "Спартаку" учиться у ЦСКА, в котором не происходило ежегодных глобальных перемен, множивших любую работу на ноль.
В топовые чемпионаты Ким не вернулся. Поиграл в Швейцарии и Швеции, а в прошлом месяце завершил карьеру.
4. Расмус Эльм, ЦСКА (2012 - 2014)
Наверное, главное шведское разочарование нашего футбола. Эльм приехал в Россию в один год с Чельстрёмом и был вынужден вернуться на родину всего лишь через два сезона, но впечатление о себе он оставил прекрасное.
Опорный полузащитник конструирующего плана стал одной из главных причин первого чемпионства ЦСКА в текущем десятилетии. За 47 матчей он успел забить всего 5 голов, но влияние Расмуса на игру "армейцев" было колоссальным. Да и мячи он забивал симпатичные.
К сожалению, у Эльма нашли неизлечимую болезнь желудка. По-началу говорили, что он больше не сможет играть в футбол:
- Он болен и тренироваться не может. Как только он увеличивает нагрузки, у него идёт кровь. Есть вероятность, что он вообще прекратит играть в футбол. Главное, чтобы как человек он не стал инвалидом, - рассказывал четыре года назад Евгений Гинер.
Клуб и футболист расторгли контракт, а Расмус уехал домой. Там он какое-то время лечился, а потом все-таки начал играть в родном для него "Кальмаре".
3. Виктор Классон, "Краснодар" (2017 - настоящее время)
Нападающий пока ещё лишь расцветает в нашем чемпионате, так что какие-то итоги подводить рано. Галицкому Классон достался чуть ли не даром - "Эльфсборг" получил всего 2 миллиона евро, что по нынешним меркам просто ничтожно.
За два года Виктор успел забить 17 мячей и отдать 14 результативных передач. В нынешнем "Краснодаре" - лучшем в своей истории - крайний полузащитник - нападающий играет крайне важную роль: он седьмой в РПЛ по качеству ударов и качеству ключевых передач.
Выступления за "Краснодар" и удачный Чемпионат Мира для сборной Швеции, за которую Классон регулярно выступает, подняли цену на Виктора аж до 14 миллионов евро, а на родине его признали лучшим полузащитником завершившегося 2018-го. "Быки", несмотря на столь привлекательные цифры, похоже, не собираются расставаться с своей находкой: не так давно футболист продлил контракт до 2021 года.
2. Андреас Гранквист, "Краснодар" (2013 - 2018)
Главная легенда молодого клуба Сергея Галицкого. Именно после этого центрального защитника в "Краснодаре" стало ощущаться какое-то особое отношение к шведам.
Гранквист наиграл за "быков" 134 матча и покинул клуб этим летом. Пришествие Мусаева преобразило "Краснодар", но проблему центрального защитника "быки" пока что решить не могут - никому из доступных главному тренеру игроков не удаётся заменить агрессивного в отборе и вместе с тем аккуратного скандинава.
Андреас мог бы играть за "Краснодар" и дальше, но в дело вступили те самые "семейные обстоятельства". Гранквисту хотелось быть поближе к дому: и "Краснодар" лишился лидера раздевалки и капитана, лучшего защитника в истории клуба, а лига - колоритного и классного игрока.
1. Понтус Вернблум, ЦСКА (2012 - 2018)
Сейчас в это верится тяжело, но Понтуса в далёком 2012 покупали, чтобы Эльму в Москве не было скучно. Это небольшой перегиб, но ситуация действительно была близка к чему-то подобному: Понтуса брали, чтобы Расмус легче согласился на переезд. В какой-то смысле в нагрузку.
Это нагрузка аукнулась одним из лучших трансферов ЦСКА в современной истории. Деньги за свой переход, по словам Евгения Гинера, Вернблум отбил уже в первой игре за "армейцев" - опорный полузащитник проткнул мяч мимо Касильяса, и ЦСКА избежал домашнего поражения в 1/8 ЛЧ от "Реала".
Вернблум был не только чрезвычайно агрессивным и чувствующим соперника разрушителем. Он был двигателем команды. Это довольно расхожий штамп спортивной журналистики, но в данном случае по-другому сказать сложно: чтобы понять, насколько Понтус был горячим, надо было всего лишь находиться рядом с раздевалкой ЦСКА в Химках после поражения от "Вольфсбурга" в 2015 году. Такого английского мата скромная подмосковная арена больше наверняка не слышала. Она вполне могла и не пережить того гнева - судя по ударам, которые доносились аж до микст-зоны.
Эта энергия, естественно, передавалась партнёрам. И пугала (или хотя бы напрягала) соперников. Вместе с тем любитель поорать на судей и оппонентов Вернблум всегда чувствовал грань. После первой жёлтой (без неё не заканчивалась почти ни одна игра) он практически никогда не получал вторую
В прошлом году швед вышел на какой-то иной уровень. Из-за проблем в нападении его передвинули на позицию форварда. И Понтус неожиданно расцвел в новом амплуа: наколотил пять голов и отдал четыре передачи.
Летом Вернблум не смог договориться с ЦСКА и переехал в Грецию. Но болельщики наверняка не остались на него в обиде - хотя бы за тот драйв, который он давал на протяжении шести лет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Global Look Press // ФК "Краснодар" // china.org
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