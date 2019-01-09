«Спартак» сделал первое приобретение в году – вернул Гулиева

Легендарное фото. В 2009-м Леонид Федун открывал академию в Сокольниках. Решили, что будет трогательно, если он вручит ключи от академии одному из маленьких воспитанников «Спартака». Этим воспитанником оказался Аяз Гулиев

Полузащитник, ставший в этом сезоне одним из главных игроков в «Ростове» Карпина, едет в клуб, воспитавший его. Получится ли у Аяза в Москве и в чём он был так хорош в минувшем году.В «Спартаке» большие перемены. Накануне клуб расстался с целым рядом футболистов – Ерёменко, Петковичем, Джано и Поповым. Уже сегодня «красно-белые» подписали нового игрока.Правда, полностью новым его назвать не получится. Гулиев прошёл всю академию «Спартака»: в пятилетнем возрасте он начал заниматься в системе клуба и дошёл до дублирующего состава и «Спартака-2».Несмотря на то, что в молодёжной сборной России, которая в 2015 году сыграла в финале Евро, Аяз играл чуть ли не ключевую роль, в «Спартаке» своей возможности Гулиев так и не дождался. Он даже ни разу не оказался в запасе:- Все игроки молодежной сборной привлекались в основные составы своих клубов, единственным, кто не привлекался, был я. Поэтому было немного обидно, что я даже к тренировкам с основой не допускали - рассказывал сам футболист.В начале 2017-го Аяз отправился в аренду в «Анжи». Там он впервые сыграл в премьер-лиге, привык к взрослому уровню и набрался опыта, но ничего специфического за год не показал: в «Спартаке» насчёт россиянина (у Аяза азербайджанские корни, но играть он решил за нашу национальную команду) не передумали. Так что в начале 2018-го Гулиев подписал полноценный контракт с «Ростовом».Карпин вместе с южанам приятно удивил в этом сезоне. В первую очередь, игрой в обороне. Гулиев играл одного из трёх полузащитников – выходил либо на левый полуфланг (гораздо чаще), либо на правый – и внёс ощутимый вклад в донские успехи.Лучше всего у Аяза получается давать движение. Он показывает качественный дриблинг, умеет разгоняться и хорошо удерживает мяч. В этом компоненте в «Ростове» выше него только крайний защитник Скопинцев (сами понимаете, насколько некорректно в данном моменте сравнивать напрямую).В «Спартаке» силовым дриблингом славится Роман Зобнин. Либо Кононов найдёт место на поле обоим, либо через год Гулиеву, как и Попову доплатят, лишь бы он уехал. Зобнина из состава экс-игрок «Ростова» точно не вытеснит.В обороне Аяз тоже полезен, но с оговорками. Он очень агрессивен в отборе, что регулярно положительно сказывалось при разрушении атак соперника ещё вдалеке от ворот «Ростова», но не так хорош в перехватах. Кроме того, у Гулиева есть проблемы с игровой дисциплиной. И речь не только о нарушениях.Иногда полузащитник может попросту выключиться из эпизода и не добежать. Впрочем, в этом компоненте он прибавляет: попробуй не избавься от такой привычки, когда тебя тренирует Карпин. Есть и другой негативный момент – футбольный эгоизм. Гулиев очень любит бить издалека, хотя чаще всего это действие неоправданно. Из-за этого и так страдающий в атаке «Ростов» страдал в этом году ещё больше.Зато с соблюдением религиозной дисциплины у Аяза полный порядок. Он соблюдает Рамадан, сторонится клубов и выпивающих компаний, а отпуск провёл не на мальдивском курорте, а в Мекке, совершив паломничество к главной святыне мусульман.Вроде как все идеально: «Спартак» провернул сделку века и получил качественного молодого игрока с российским паспортом. Только вот надо понимать, что в «Ростове» многое было завязано на системе: на тренере и его конкретных решениях.Будет ли настолько хорош Гулиев в команде совершенно иного плана? В плане своих формаций Карпин и Кононов антиподы, а хавбек пока что раскрылся только у одного.Здесь и смущает тот момент, что россиянин не получил ни единого шанса в стане «красно-белых». Ломовицкий и Рассказов получали и продолжают получать возможность выйти на поле, даже если они допускают ошибки. Осень в составе мелькал тот же Игнатов. Но Гулиева почему-то даже не допускали к лавке, хотя в «Анжи» он доказал, что готов к премьер-лиге больше, чем его экс-партнёры по молодёжке.И многое, конечно, зависит от доверия Кононова. Если «Спартак» будет играть с двумя центральными полузащитниками, то начнутся проблемы: сразу Гулиев наверняка не сможет вытеснить Глушакова и уж тем более Зобнина.