"Ростов" потерял ещё и Юсупова. Кто будет играть у Карпина в центре?

Вслед за Аязом Гулиевым донскую команду покинул ещё один центральный полузащитник. "Ростов" из-за этого вполне может оказаться в щекотливом положении уже весной. Об этом и новом клубе Юсупова.Видимо, это современный тренд премьер-лиги - бесплатно раздавать игроков. Мы неудомевали насчёт "Спартака", болезненно морщились - у них же большие проблемы - в случае с "Рубином". Теперь и "Ростов" просто так отпускает футболиста, наконец-то выдавшего качественный отрезок в карьере.Правда, судя по слухам, особых шансов выиграть в деньгах у "Ростова" не было - в контракте Юсупова был пункт, позволяющий расторгнуть соглашение по желанию игрока. Другой вопрос, кто такой контракт составлял, но это отдельная тема.По информации Sport24, Артур возвращается в московское "Динамо": оттуда он уезжал в "Зенит" в 2015. Расставание не получилось идеальным - заключительный отрезок за "Динамо" Юсупов провёл в молодёжной команде.Не совсем понятно решение игрока - понятное дело, что Ростов-на-Дону не столь же приятен и разнообразен, как Москва, но футбольная разница между "Динамо" и "Ростовом" ощутима - и выигрывают здесь совсем не "бело-голубые". С дончанами есть реальный шанс запрыгнуть в еврокубки и пошуметь там. В "Динамо" пошуметь получится только в ночном клубе. При всем уважении, москвичи в лучшем случае доползут до экватора турнирной таблицы.Видимо, определяющим фактором был всё-так финансовый вопрос. Непонятно только, откуда появились деньги, если у клуба их не было на то, чтобы подписать Попова?Формация Карпина подразумевает использование трёх центральных полузащитников. Артур Юсупов очень качественно проводил эту осень. В старте он появлялся примерно столько же раз, сколько обласканный болельщиками и журналистами Гулиев. Сначала "Ростов" потерял последнего, теперь уже - и Юсупова.Это колоссальные потери для клуба, учитывая, что у обоих были российский паспорта. В центре, кроме них, могут действовать Калачёв (белорус, травмирован, возраст - 37), Гацкан (молдаванин, возраст - 34) и Салетрос (швед, своими шансами осенью он пользовался очень вяло и ничего хорошего по сути не показал).Если уйдёт и Скопинцев, которого сватают в более сильный клуб ещё с лета, проблема с легионерами станет совсем острой.Но даже если Дмитрий останется, дыру в центре им не заткнёшь. Да и объявившегося блудного сына Новосельцева туда не поставишь. "Ростову" в обязательном порядке предстоит кого-нибудь подписать.Хотя найти русского качественного полузащитника, а тем более двух, не за бешеные деньги, будет очень тяжело.