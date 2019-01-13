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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Ещенко - о Каррере: какой смысл мне был его сливать?
Защитник "Спартака" рассказал, что он не сливал Массимо Карреру, с которым "красно-белые" впервые за 16 лет стали чемпионами
– Претензия фанатов в том, что часть игроков намеренно сливала Карреру.
– Вот смысл мне его было сливать? Я при Каррере играл, подписал при нем контракт, он мне доверял. Потом в один момент из-за какого-то лайка подумал, что я его сливаю. Так? Вон, в "Реале" случай с Иско еще жестче, но с ним разве что-то сделали? Тем более, мы выходили с Каррерой, пообщались один на один, но он не хотел меня слушать.
Вы еще вот о чем подумайте: как Каррере перевели это стихотворение? Я по-русски то не понимаю до конца, о чем там речь. С гуся вода, все такое. Как ему это объяснили? Мы можем только догадываться.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Фото: sport31
– Претензия фанатов в том, что часть игроков намеренно сливала Карреру.
– Вот смысл мне его было сливать? Я при Каррере играл, подписал при нем контракт, он мне доверял. Потом в один момент из-за какого-то лайка подумал, что я его сливаю. Так? Вон, в "Реале" случай с Иско еще жестче, но с ним разве что-то сделали? Тем более, мы выходили с Каррерой, пообщались один на один, но он не хотел меня слушать.
Вы еще вот о чем подумайте: как Каррере перевели это стихотворение? Я по-русски то не понимаю до конца, о чем там речь. С гуся вода, все такое. Как ему это объяснили? Мы можем только догадываться.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Фото: sport31
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