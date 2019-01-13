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Ещенко - о Каррере: какой смысл мне был его сливать?

Защитник "Спартака" рассказал, что он не сливал Массимо Карреру, с которым "красно-белые" впервые за 16 лет стали чемпионами

Ещенко - о Каррере: какой смысл мне был его сливать?

– Претензия фанатов в том, что часть игроков намеренно сливала Карреру.

– Вот смысл мне его было сливать? Я при Каррере играл, подписал при нем контракт, он мне доверял. Потом в один момент из-за какого-то лайка подумал, что я его сливаю. Так? Вон, в "Реале" случай с Иско еще жестче, но с ним разве что-то сделали? Тем более, мы выходили с Каррерой, пообщались один на один, но он не хотел меня слушать.

Вы еще вот о чем подумайте: как Каррере перевели это стихотворение? Я по-русски то не понимаю до конца, о чем там речь. С гуся вода, все такое. Как ему это объяснили? Мы можем только догадываться.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Фото: sport31
Теги: Спартак Ещенко Каррера
Сегодня, 13:24
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#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:59)
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Трудности перевода
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  Steed   (Сегодня, 13:44)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Разговоры о предательстве, интригах и заговорах, есть бытие спартаковского колхоза.


Вы сказали – в начале сезона начался бардак. Когда это произошло?
– Когда поменялась схема. Мы начали думать по-другому, не знали, во что нам надо играть. Мы же добились чемпионства с одной схемой, а тут ее начали менять на другую. Защитникам говорят: вам нельзя подключаться к атаке. Как такое вообще возможно в такой команде как "Спартак"?

– Вам стали запрещать подключаться к атаке, когда в команду пришелРианчо?
– Да. Говорил: добежал до центральной линии, а дальше другие пусть обыгрывают один в один и забивают. Нет, в целом, такое вполне может быть. Но мы же – "Спартак"! В чемпионате России против нас половина команд играет как какой-нибудь "Оренбург", сидя в обороне по 11 человек. И что, надо один в один всю команду обыгрывать? Это же невозможно. Против таких команд нужно играть в атаке. Вспомните чемпионский сезон, как мы всех дожимали в концовках. Понятно, что в таком случае появляются зоны, соперник проводит контратаки. Но мы же для болельщиков играем. Нужно было сохранять то, во что мы играли в чемпионский сезон, а не ломать игру, приносившую результат.

– Как это объясняли тренеры?
– Такое видение тренера. Они приняли это решение, вот и все. Хорошо еще, что мы со "стандартов" забивали, какое-то время это приносило очки. Рано или поздно это должно было вылиться в кризис, и он начался после поражения от "Ахмата". А дальше понеслось, но нас уже в команде не было – случилась эта история с "лайками".
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 13:37)
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Болеет за:
«Зенит»
Разговоры о предательстве, интригах и заговорах, есть бытие спартаковского колхоза.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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