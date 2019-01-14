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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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От Нойштедтера отказывается "Фенербахче". Ждём в премьер-лиге?
С российским защитником не будут продлевать контракт в Турции, и он, вероятнее всего, приедет играть в наш чемпионат. Ищем оптимальный вариант для Романа.
У "Фенербахче" просто кошмарный период в истории. Они идут в зоне вылета, на предпоследнем месте, а клуб в течение всего сезона лихорадит из-за внутренних скандалов.
Подобного результата до старта чемпионата никто и предположить не мог. Нескромный состав - Шкртел, Андре Айю, Мехмет Топал, Вальбуэна и Слимани - и прошлый сезон, в котором "Фенербахче" стал вторым и проиграл в финале Кубка, не предвещали стремительного падения и борьбу за выживание.
Но пришедший летом президент клуба Али Коч зачем-то поставил нового тренера и заставил его работать со штабом прежнего наставника. "Помощники" начали старательно пакостить клубу: сливать информацию противникам, нарочно перегружать игроков.
В клубе творился ад. И всё это на фоне финансовых трудностей, из-за которых "Фенербахче" и собирается расставаться в том числе с Нойштедтером.
Впрочем, дело не только в деньгах. Больше всего болельщики недовольны легионерами: они считают, что "Фенербахче" грозит вылет из-за лени и нежелания биться именно иностранных футболистов в команде. Особенно турецким фанатам не нравится Нойштедтер, для которого тяжело складывается текущий сезон. Пик недовольства пришёлся на домашний матч против "Эрзурумспора": из-за помарки Нойштедтера "Фенербахче" потерял очки.
Он провёл за команду 17 матчей, но столько игрового времени он получал, скорее, из-за того, что у тренера нету особых вариантов. Так что вряд ли на фоне всех этих событий удивляться решению не подписывать новый контракт с российским защитником.
Куда ему ехать?
Известно куда. Если ты не тянешь уровень предпоследней команды чемпионата Турции, но у тебя есть русский паспорт, есть очевидный путь к комфорту и благосостоянию. РПЛ ждёт.
От этого переезда игроку не придётся даже расстраиваться. Турция всё-таки не Европа, так что не так уж и жаль, атмосфера в России гораздо спокойнее: Нойштедтер покидает настолько нестабильный "Фенербахче", что наша заунывная стабильность покажется ему тихим раем.
Главное, чтобы супруге игрока, из-за которой он не поехал в Россию после Евро-2016 (как говорили, было конкретное предложение из ЦСКА), было не очень скучно.
Осталось только определиться с клубом.
"Спартаку" центральные защитники не нужны. Восстанавливается Жиго, в команде остался Боккетти, плюс у Кононова есть Джикия и Кутепов. "Зенит" вроде как собирается подписывать Кудряшова, но вообще Санкт-Петербург мог бы сделать выбор и в пользу легионера с паспортом (если дотерпит до весны). У "Локомотива" есть игроки в центре обороны: Нойштедтер может понадобиться лишь в том случае, если будет уходить кто-то из высокооплачиваемых защитников - Чорлука или Хёведес.
Из топовых команд остаются ЦСКА и "Краснодар": "армейцы" 30-летним игроком побрезгуют, а вот "Краснодар" вполне может решиться.
После ухода Гранквиста у "быков" есть конкретные сложности в центре обороны. Этой осенью Мусаев не получил столько голов, сколько заслуживали его подопечные, из-за удачи и игры Крицюка.. Так что подписывать кого-то в центр обороны надо обязательно.
Нойштедтер, у которого в теории неплохой первый пас (о нём все говорят, но никто его не видел), подходит на эту роль. Что очень важно для "Краснодара" и в том плане, что у них есть проблемы с лимитом.
Если у Нойштедтера получится в России, он сразу лишит две главные сложности бодрого мусаевского "Краснодара". Тогда бороться за чемпионство клубу Галицкого будет в разы проще.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: egetelgraf // ahaber // sport-express
У "Фенербахче" просто кошмарный период в истории. Они идут в зоне вылета, на предпоследнем месте, а клуб в течение всего сезона лихорадит из-за внутренних скандалов.
Подобного результата до старта чемпионата никто и предположить не мог. Нескромный состав - Шкртел, Андре Айю, Мехмет Топал, Вальбуэна и Слимани - и прошлый сезон, в котором "Фенербахче" стал вторым и проиграл в финале Кубка, не предвещали стремительного падения и борьбу за выживание.
Но пришедший летом президент клуба Али Коч зачем-то поставил нового тренера и заставил его работать со штабом прежнего наставника. "Помощники" начали старательно пакостить клубу: сливать информацию противникам, нарочно перегружать игроков.
В клубе творился ад. И всё это на фоне финансовых трудностей, из-за которых "Фенербахче" и собирается расставаться в том числе с Нойштедтером.
Впрочем, дело не только в деньгах. Больше всего болельщики недовольны легионерами: они считают, что "Фенербахче" грозит вылет из-за лени и нежелания биться именно иностранных футболистов в команде. Особенно турецким фанатам не нравится Нойштедтер, для которого тяжело складывается текущий сезон. Пик недовольства пришёлся на домашний матч против "Эрзурумспора": из-за помарки Нойштедтера "Фенербахче" потерял очки.
Он провёл за команду 17 матчей, но столько игрового времени он получал, скорее, из-за того, что у тренера нету особых вариантов. Так что вряд ли на фоне всех этих событий удивляться решению не подписывать новый контракт с российским защитником.
Куда ему ехать?
Известно куда. Если ты не тянешь уровень предпоследней команды чемпионата Турции, но у тебя есть русский паспорт, есть очевидный путь к комфорту и благосостоянию. РПЛ ждёт.
От этого переезда игроку не придётся даже расстраиваться. Турция всё-таки не Европа, так что не так уж и жаль, атмосфера в России гораздо спокойнее: Нойштедтер покидает настолько нестабильный "Фенербахче", что наша заунывная стабильность покажется ему тихим раем.
Главное, чтобы супруге игрока, из-за которой он не поехал в Россию после Евро-2016 (как говорили, было конкретное предложение из ЦСКА), было не очень скучно.
Осталось только определиться с клубом.
"Спартаку" центральные защитники не нужны. Восстанавливается Жиго, в команде остался Боккетти, плюс у Кононова есть Джикия и Кутепов. "Зенит" вроде как собирается подписывать Кудряшова, но вообще Санкт-Петербург мог бы сделать выбор и в пользу легионера с паспортом (если дотерпит до весны). У "Локомотива" есть игроки в центре обороны: Нойштедтер может понадобиться лишь в том случае, если будет уходить кто-то из высокооплачиваемых защитников - Чорлука или Хёведес.
Из топовых команд остаются ЦСКА и "Краснодар": "армейцы" 30-летним игроком побрезгуют, а вот "Краснодар" вполне может решиться.
После ухода Гранквиста у "быков" есть конкретные сложности в центре обороны. Этой осенью Мусаев не получил столько голов, сколько заслуживали его подопечные, из-за удачи и игры Крицюка.. Так что подписывать кого-то в центр обороны надо обязательно.
Нойштедтер, у которого в теории неплохой первый пас (о нём все говорят, но никто его не видел), подходит на эту роль. Что очень важно для "Краснодара" и в том плане, что у них есть проблемы с лимитом.
Если у Нойштедтера получится в России, он сразу лишит две главные сложности бодрого мусаевского "Краснодара". Тогда бороться за чемпионство клубу Галицкого будет в разы проще.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: egetelgraf // ahaber // sport-express
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