Новости партнеров

Дыра в 2.5 миллиарда рублей. Не рано ли мы начали хвалить Геркуса?

Имя бывшего генерального директора московского "Локомотива", покинувшего свой пост в конце прошлого года, вовлечено в скандал. По информации одного из инсайдеров, к его работе есть большие вопросы, и это может сильно помешать его дальнейшей карьере.

Когда Геркус только уходил, его больше хвалили, чем ругали. Нельзя сказать, что эпоха получилось однозначной - ни в коем случае, - но в сравнении с той же Смородской, на смену которой пришёл бывший заместитель по стратегическому развитию "Зенита", Геркус познал несравненный триумф.

Да, он спорил с Юрием Павловичем и, судя по всему, они не без удовольствия мешали друг другу жить. Да, была сомнительная схема с трансферами. Да, была ужасная посещаемость.

Только вот Юрия Павловича он же и поставил, и так и не снял, хотя возможности, наверное, всё же были. Трансферы принесли "Локо" чемпионство. А болельщиков у нас только на паре стадионов в стране и хватает, так что спрос невелик - зато Геркус над этим плотно работал.

Недолго, но с пользой. Итоги правления Геркуса в "Локомотиве"

Но внезапно появились новые подробности. Наверняка насчёт них ничего сказать нельзя, поскольку подтверждений пока что нет, но всё выглядит так, будто Геркус оказался не настолько крутым управленцем, как многим хотелось бы верить.

Всё из-за инсайдов журналиста Карпова (телеграм-канал Инсайды от Карпова). Он опубликовал информацию о том, что Геркус был уволен из-за разросшейся финансовой дыры. С 1 миллиарда после правления Смородской она увеличилась до 2 с половиной.

В основном, деньги ушли на раздутый зарплатный фонд и на трансферы. Внушительная часть была потрачена на матч-дэй - представления, которые клуб проводил перед домашними матчами. Причём качественной отдачи (речь сейчас про болельщиков и мероприятия для них) не вышло.

Кроме этого, есть совсем уж сомнительные моменты. Компания, которая изначально готовила мероприятия для "Локо", называется The Game Agency Pro. Она провела первые концерты для клуба, но Геркус в дальнейшем от сотрудничества отказался: "Локомотив" просто взял идею компании и начал пилить мероприятия на свой лад.

Все бы ничего - это умно, пусть и не очень красиво. Только вот по словам этой самой компании стоимость концертов выросла более, чем в два раза. Совпадение?

Дыра в 2.5 миллиарда рублей. Не рано ли мы начали хвалить Геркуса?

Если говорить о трансферах, то больше всего вопросов по Фарфану (есть мнение, что его подъемные превысили миллион евро), а также вратарю Медведеву и защитнику Маргасову (откровенный балласт).

Сам Геркус в интервью "Чемпионату" отвечал на вопрос о финансовых проблемах как-то без конкретики:

— Вы наверняка видели информацию, что при вас в "Локомотиве" возник дефицит бюджета.

— Видел. Непонятно, почему он поднимается. Дефицит бюджета, профицит бюджета… Сложно комментировать, что именно имеется в виду.

— Что при вас финансовая дыра увеличилась в 2,5 раза – с 1 до 2,5 миллиарда рублей.

— Смотрите: бюджет футбольного клуба исчисляется исходя из допущений, что будут определенные доходы и расходы. Среди доходов и расходов есть переменная часть, которая рассчитывается из нескольких факторов. Банально: начиная с курса евро (часть доходов – валютные) и заканчивая доходами от участия в еврокубках.

Например, победа в Лиге чемпионов даёт 3 миллиона евро. Выход из группы — 9 миллионов. Соответственно при стечении обстоятельств мы могли заработать принципиально больше. Второй момент: мы можем продавать игроков, а можем этого не делать – это только наше решение. У нас был предметный спрос на некоторых футболистов, которых мы могли отпустить и получить доход от их продажи, а потом потратить его на какие-то текущие дела. Поэтому бюджет – результат сложения многих факторoв, - пояснял Геркус.

Впрочем, инсайды говорят другое:

- Был выпущен приказ, по которому все, абсолютно все, работники Локо должны отчитаться за все траты в последние 3 года. Мало того, что задействованы все внутренние ресурса клуба, разбирать завалы призвали стороннюю аудиторскую контору.

Вся эта история (если слова журналиста подтвердятся) может очень серьёзно сказаться на будущей карьере Геркуса. Попасть в РФС ему будет непросто.

Но пока остаётся ждать итогов проверок и надеяться, что "железнодорожники" будут делиться информацией. Конечно, вряд ли все так плохо, как это малюют (не верится, что руководство пропускало мимо глаз все эти нарушения), но эта история может запросто испортить репутацию бывшему генеральному директору "Локо".

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Геркус Локомотив Фарфан Смородская Медведев
Сегодня, 17:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
#4  кандид  Млечный путь (Сегодня, 19:12)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Плевать в спину ушедшему традиционная фишка . когда ответить нет возможности.

А че , Герпес крякнул ? scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 18:56)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зато роликов про Спартак наснимал до едрени Фени.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 18:10)
  • -4
  •  (4)
online

Плевать в спину ушедшему традиционная фишка . когда ответить нет возможности.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 18:04)
  • +1
  •  (5)

Хороший ученик Питерской школы...сколько там учителей...которые теперь в Москве...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.