"Спартак" сыграл первый матч в этом году. У Кононова есть проблемы с обороной, но впереди всё круто

Голевую передачу в игре против "Локомотива" из Ташкента отдал даже Педро Роша. О дебюте Гулиева и Айртона, отсутствии Глушакова в составе, внезапных переменах в схеме и возрождении (пока локальном) Ташаева.Прошло уже достаточно времени, чтобы соскучиться по российскому футболу, так что первый товарищеский матч самой популярной команды в стране ждали и болельщики, и журналисты. В контексте этого в очередной раз "прекрасно" сработала пресс-служба "Спартака", не оставившая никаких записей прошедшей игры, - она просто удалила ссылку, по которой можно было попасть на трансляцию. Видимо, все это сделано за тем, чтобы матч не смогли посмотреть те предатели, которые задержались на работе, или просто позабывшие о начале игры фанаты.Но ладно уж - запись. И с трансляцией получились проблемы. Чтобы посмотреть игру, надо было зарегистрироваться на сайте. Перебои в его работе сделать это позволили не всем. А попытавшись глянуть футбол на youtube, можно было заработать катаракту."Спартак" в очередной раз показал, как он умеет пользоваться своей популярностью.С того момента, как главный тренер "красно-белых" занял свой пост, "Спартак" всегда выходил играть в два нападающих. Это вполне соответствовало атакующему стилю наставника москвичей Олега Кононова, который, по его же словам, не приемлет игру от обороны. Тем удивительнее было увидеть, что на острие против "Локомотива" из Ташкента расположился только один Луис Адриано.Расстановка больше всего напоминала 4-2-3-1. Рассказов, Миронов, Джикия, Комбаров, в центре Игнатов и Гулиев, атакующим полузащитником оказался Ханни, а по флангам разбрелись Ташаев и Ломовицкий. Место в воротах занял Селихов, сыгравший впервые после травмы.Стоит отдельно рассказать про Миронова, поскольку большинство читающих этот материал наверняка озадачились и уже собирались лезть в поисковик. Леонид Миронов это 20-летний центральный защитник "Спартака-2", получивший возможность показать себя в товарищеской игре основного состава. Тот самый, которого обвиняли в расизме после матчей молодёжного "Спартака" против "Ливерпуля". Получилось так себе, но об этом дальше.Могло показаться, что мечта многих фанатов наконец-то исполнилась, но это не так. Глушаков вместе с Зе Луишем и Фернандо матч пропускали. Первые двое из-за банальной усталости, а вот бразильца на поле пока что не пускает травма."Красно-белые" очень напоминали типичную команду Кононова. Всё то же стремление контролировать мяч, причём делать это с максимальным продвижением вперёд, охота к игре на короткой дистанции, а не вынос и командный забег в сторону заброса. Благодаря этому "Спартак" забил несколько симпатичных голов, но осталась главная проблема - игра в обороне.Понятное дело, что это первая игра в году, футболисты под нагрузками. Но два пропущенных от ташкентского "Локомотива" (самые сильные игроки которого разъехались на Кубок Азии) немного, но напрягают.Здесь-то и проявился молодой футболист Миронов. На 13-й минуте он очень грубо обрезал (вы же помните о стиле Кононова - выход из обороны только через пас) перед штрафной и "Спартак" получил второй пропущенный. Занятно, что уже через пять минут он сравнял счёт с пенальти, заработанного Ташаевым.- Сам попросил пенальти пробить, у меня у отца день рождения, - пояснил Леонид после игры.Александр вышел на левый фланг. Там ему удобнее действовать самому, там же он больше нужен Кононову - рулевой "красно-белых" любит, когда вингеры могут смещаться в центр и пользоваться сильной ногой. В начале игры полузащитник, которого не критиковал осенью только ленивый, сделал все начало матча. Сначала он забил сам, свалившись с фланга, а затем заработал пенальти. Очень неплохое начало года: остаётся надеяться, что россиянин не оступится вновь и будет прибавлять и в официальных матчах, потому что регресс молодого игрока обидно видеть всегда.Экс-хавбек "Ростова" появился в старте. Давал много движения и старался помогать партнёрам. Был в этом вполне продуктивен. Нельзя сказать, что Аяз в первой же игре после возвращения показал что-то реально крутое, но продемонстрировал, что на данном этапе проблем с акклиматизацией в "Спартаке" нет и что он находится в хорошей физической форме. 16 января последним может похвастаться далеко не любой футболист нашей лиги.И, конечно, старание. Видно, насколько Гулиев заведён мыслью, что он играет за "Спартак".Айртон вышел уже по ходу встречи и не запомнился ничем, кроме пары рывков по флангу. Кононов уже дал свое мнение по поводу дебюта бразильца:- Айртон сыграл отлично. Достаточно хорошо играет и в атаке, и в обороне. Понятно, что он под нагрузками, так что ждать прямо суперигру сейчас не стоит. Всему придет логическое завершение. Пока он адаптируется и к нагрузкам, и к команде.Куда более смазанным и слабым. Кононов заменил весь состав, и футбол у москвичей немного разладился. С другой стороны, как посмотреть: после трёх забитых мячей в первом тайме, "Спартак" добавил ещё два после перерыва.Снова привлек к себе внимание Педро Роша, запоровший хороший момент. И насчет него, кстати, Кононов ещё до игры поделился:- Он никуда не уйдет из "Спартака". Неудачные полтора года? Были и травмы, и проблемы в семье, и адаптация. Сейчас голова у него свободна. Он готов играть, тренироваться, полностью отдаваться.Впрочем, он же отдал голевую на молодого Глушенкова, вызванного из "Чертаново". Новобранец "красно-белых" отлично воспользовался отведенным временем и установил окончательный счет - 5:2.Вдруг у Кононова Роша действительно начнет играть? Это будет большой проблемой для болельщиков других команд, потому что пропадёт очень едкая и язвительная шутка.Фото: ftbl.ru // spartak.com