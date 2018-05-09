«Зенит» реально покупает главного защитника Украины? Что-то не верится

Новость о возможном переходе воспитанника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого в российский клуб сначала показалась бредом, но история набирает обороты. Хотя вопросов куча – зачем игроку сжигать мосты со своей страной и зачем «Зениту» недешёвый защитник, переход которого приведёт к взрыву бомбы в информационном пространстве?Сергей Семак недавно завёл Инстаграм и зачем-то начал отвечать на комментарии болельщиков. Возможно, пока Сергею Богдановичу просто нечего делать и к старту сезона он одумается, но в одном из таких ответов он ясно дал понять, что ждёт от руководства трансферов. И речь явно не о продаже Леандро Паредеса.Новостные сайты перебрали кучу вариантов иностранных левых защитников (сейчас в основном обсуждается Акунья), а заменой Паредесу назначили Игоря Коновалова. Позиция же центрального защитника в «Зените» срочного усиления не требует: Иванович по-прежнему топ для нашей лиги, Маммана восстановился, Нету проводит неплохой сезон, на подмену есть Мевля, в центре при трёх центральных защитников способен сыграть и Анюков. Поэтому в сообщение телеграм-канала Ненобель о приобретении центрального защитника, да ещё и украинского, никак не верилось.Но никто ничего не опроверг: «Шахтёр» выступил с обыденным заявлением, что не комментирует слухи, а украинская Tribuna.com подтвердила информацию, а Чемпионат сообщил о разговоре Ракицкого с Сергеем Семаком и давнем интересе «Зенита» к футболисту.По информации источника, Семаку понадобился в центр обороны левша с отличным пасом, поскольку все нынешние центрдэфы «Зенита» владеют правой ногой, что затрудняет выход из-под прессинга и начало атаки. Если уйдёт Паредес, на центральных защитников ляжет часть его функций.Ракицкий, наверное, поможет «Зениту», но его позиция не нуждается в усилении остро. Игрок находится скорее на спаде (пусть в большей степени из-за отношений с тренером и приевшейся обстановки), стоит недёшево и прибудет в тяжёлом психологическом состоянии – абстрагироваться от всех проклятий с родины всё равно не получится.Российские федеральные СМИ тоже внезапно заинтересуются футболом и во всех красках расскажут о бегстве лучшего защитника Украины в Россию от режима Порошенко и Филарета. Говорят, что Ракицкий закис в «Шахтёре», но вряд ли такая шумиха будет способствовать качеству футбола больше, чем стабильное положение в клубе всей жизни.Этот вопрос ещё сложнее. Ярослава в Украине недолюбливают: обвиняют в том, что он не поёт гимн страны перед играми за сборную, и считают ярым патриотом Донбасса, но не Украины. Не сказать, что Ракицкий сильно стремится переубедить общественность. Конечно, дежурные «Я – украинец, для меня честь выступать за сборную» футболист произносил, но гимн петь не начал, а в своём Инстаграме выкладывает кучу фоток в форме «Шахтёра» и ни одной – в футболке сборной.Можно предположить, что Ярослав не очень одобряет происходящее в стране. Жить вне любимого Донецка ему явно не нравится, разногласия с тренером Фонсекой ни для кого не секрет. Чемпионат Украины давно загнулся – играть там просто не с кем. Вполне возможно, игроку действительно нужен новый вызов, чтобы остановить начавшийся регресс.Никто бы не проклинал Ракцикого за переезд в Турцию и любую другую европейскую страну, но, похоже, его нигде особо не ждут. И всё равно переход в «Зенит» – слишком сильный шаг. Говорят, что тем самым он закроет себе дорогу в сборную, но даже если Андрей Шевченко снова вызовет Ракицкого, болельщики наверняка создадут атмосферу, в которую Ярославу возвращаться не захочется.Случай с Зинченко, которого вызывали в сборную из «Уфы», всё же немного иной: пацан переехал в Россию вместе с семьей, был молод, искал варианты продолжения карьеры. Его необходимо было заиграть, чтобы потом не сокрушаться о потере будущего чемпиона Англии.Ракицкий же состоявшийся, взрослый мужик, который принимает решение самостоятельно, осознанно и в разгар конфликта стран. Это в любом случае сожжение мостов – если Ярослав перейдёт в «Зенит», то на родине он уже никогда не будет своим. Если считает своей родиной Украину, а не Донбасс, конечно. Придётся обустраивать жизнь в новой стране. Анатолий Тимощук принимал решение остаться в России с началом конфликта государств уже прожив много лет и освоившись в Петербурге.Если человек готов пойти на такие глобальные перемены в жизни, значит его действительно всё достало. Не зная о других возможных вариантах, трудно сказать, что будет означать выбор в пользу «Зенита» – простое желание свалить из страны или ещё и выражение взглядов? Если первое, то Ярослав, конечно, выбрал худший вариант из всех возможных. И в любом случае, если переход состоится, смелости и решимости Ракицкого можно будет поразиться. И посильнее, чем вот таким его ударам.