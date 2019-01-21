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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Воспитанник "Краснодара" продолжит карьеру в "Химках"
Полузащитник "Краснодара" Олег Ланин перешел в "Химки".
Футболист перейдет в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
22-летний Ланин является воспитанником "Краснодара" и провел за родной клуб один матч в сезоне 2013/2014.
Футболист перейдет в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
22-летний Ланин является воспитанником "Краснодара" и провел за родной клуб один матч в сезоне 2013/2014.
Воспитанник Академии ФК «Краснодар» Олег Ланин будет выступать за «Химки» @fc_khimki на правах аренды.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 21, 2019
Полузащитник перешел в подмосковный клуб до конца сезона-2018/2019.
Подробности ?https://t.co/opC1Qmd8R3 pic.twitter.com/8yuNZ1KeBZ
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