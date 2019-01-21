Новости партнеров

Воспитанник "Краснодара" продолжит карьеру в "Химках"

Полузащитник "Краснодара" Олег Ланин перешел в "Химки".

Футболист перейдет в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

22-летний Ланин является воспитанником "Краснодара" и провел за родной клуб один матч в сезоне 2013/2014.

Теги: Краснодар Химки Трансферы
Сегодня, 18:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 18:18)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Терек»
Как же так? Не потянул уровень величайшего клуба с величайшей академией всех галактик Вселенной?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.