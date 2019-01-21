Воспитанник "Краснодара" продолжит карьеру в "Химках"

Воспитанник Академии ФК «Краснодар» Олег Ланин будет выступать за «Химки» @fc_khimki на правах аренды.



Полузащитник перешел в подмосковный клуб до конца сезона-2018/2019.



Подробности ?https://t.co/opC1Qmd8R3 pic.twitter.com/8yuNZ1KeBZ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 21, 2019

Полузащитник "Краснодара" Олег Ланин перешел в "Химки".Футболист перейдет в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.22-летний Ланин является воспитанником "Краснодара" и провел за родной клуб один матч в сезоне 2013/2014.