Евгений Ловчев: в игре с "Локо" "Зенит" опозорился, а Лунев предстал в роли игрока 2-й лиги

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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Экс-полузащитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал результаты первых матчей "Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР" с участием российских клубов.
"Знаете, меня удивляют интервью тренеров, которые говорят, что результат неважен. От Карпина слышу "Ну и?", "Дальше что?" И все в таком духе. Вот Палыч, не кривляясь, говорит, как есть, Кононов приблизительно то же. Понимаете, мне интересно, как команда выглядит и играет здесь и сейчас, а не только в официальных матчах. И отмазки, что результат не важен, что команды в разной степени готовности, тренерам надо оставить при себе. Не несите все это в эфир!
Любой футболист выходит выигрывать на поле, а не просто пробежаться. И сам Карпин такой. Так зачем говорить про тренировочные матчи? Или, как Сережа Семак, "с составом определиться".
Когда мы со "Спартаком" выиграли турнир в первой лиге, предстояло награждение малыми золотыми медалями. До этого мы принимали участие в каком-то турнире, там проиграли первый матч, кажется, "Локомотиву". Предстояла еще одна игра. Андрей Петрович Старостин говорил нам в раздевалке: "Ничего страшного, что проиграли. Просто "Локомотив" — это хорошо настроенное пианино "Красный Октябрь". А вы — пианино "Блютнер", но ненастроенное.
Николай Петрович слушал-слушал это, а потом говорит: "Что ты здесь несешь? Мы проиграли "Локомотиву", потом проиграем еще. И как после этого получать медали? Как людям смотреть в глаза?" Тогда просто участвовать не надо. Это как с травмами. Когда хочешь поберечься — обязательно травмируешься. Надо всегда играть в полную силу.
"Зенит" же выглядел безобразно. Все игроки, начиная с Лунева, представшего в роли игрока второй лиги. "Локо" победил по делу, потому что был настроен тренером. "Зенит" просто опозорился. А ведь это лидер чемпионата. Но что или кого можно выделить в его игре?
Каждый год жду, что молодые тренеры привнесут какие-то нюансы, как-то выделятся, добавят свежести. Но нет: не вижу чего-то такого, благодаря чему команды становятся запоминающимися. Больше того — наблюдаем вот такой "Зенит", за который болеет весь город и где поражение команды в любом матче для каждого как ножом по сердцу", — написал Ловчев в своем телеграме.
"Знаете, меня удивляют интервью тренеров, которые говорят, что результат неважен. От Карпина слышу "Ну и?", "Дальше что?" И все в таком духе. Вот Палыч, не кривляясь, говорит, как есть, Кононов приблизительно то же. Понимаете, мне интересно, как команда выглядит и играет здесь и сейчас, а не только в официальных матчах. И отмазки, что результат не важен, что команды в разной степени готовности, тренерам надо оставить при себе. Не несите все это в эфир!
Любой футболист выходит выигрывать на поле, а не просто пробежаться. И сам Карпин такой. Так зачем говорить про тренировочные матчи? Или, как Сережа Семак, "с составом определиться".
Когда мы со "Спартаком" выиграли турнир в первой лиге, предстояло награждение малыми золотыми медалями. До этого мы принимали участие в каком-то турнире, там проиграли первый матч, кажется, "Локомотиву". Предстояла еще одна игра. Андрей Петрович Старостин говорил нам в раздевалке: "Ничего страшного, что проиграли. Просто "Локомотив" — это хорошо настроенное пианино "Красный Октябрь". А вы — пианино "Блютнер", но ненастроенное.
Николай Петрович слушал-слушал это, а потом говорит: "Что ты здесь несешь? Мы проиграли "Локомотиву", потом проиграем еще. И как после этого получать медали? Как людям смотреть в глаза?" Тогда просто участвовать не надо. Это как с травмами. Когда хочешь поберечься — обязательно травмируешься. Надо всегда играть в полную силу.
"Зенит" же выглядел безобразно. Все игроки, начиная с Лунева, представшего в роли игрока второй лиги. "Локо" победил по делу, потому что был настроен тренером. "Зенит" просто опозорился. А ведь это лидер чемпионата. Но что или кого можно выделить в его игре?
Каждый год жду, что молодые тренеры привнесут какие-то нюансы, как-то выделятся, добавят свежести. Но нет: не вижу чего-то такого, благодаря чему команды становятся запоминающимися. Больше того — наблюдаем вот такой "Зенит", за который болеет весь город и где поражение команды в любом матче для каждого как ножом по сердцу", — написал Ловчев в своем телеграме.
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