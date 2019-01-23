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Евгений Ловчев: в игре с "Локо" "Зенит" опозорился, а Лунев предстал в роли игрока 2-й лиги

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал результаты первых матчей "Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР" с участием российских клубов.

"Знаете, меня удивляют интервью тренеров, которые говорят, что результат неважен. От Карпина слышу "Ну и?", "Дальше что?" И все в таком духе. Вот Палыч, не кривляясь, говорит, как есть, Кононов приблизительно то же. Понимаете, мне интересно, как команда выглядит и играет здесь и сейчас, а не только в официальных матчах. И отмазки, что результат не важен, что команды в разной степени готовности, тренерам надо оставить при себе. Не несите все это в эфир!

Любой футболист выходит выигрывать на поле, а не просто пробежаться. И сам Карпин такой. Так зачем говорить про тренировочные матчи? Или, как Сережа Семак, "с составом определиться".

Когда мы со "Спартаком" выиграли турнир в первой лиге, предстояло награждение малыми золотыми медалями. До этого мы принимали участие в каком-то турнире, там проиграли первый матч, кажется, "Локомотиву". Предстояла еще одна игра. Андрей Петрович Старостин говорил нам в раздевалке: "Ничего страшного, что проиграли. Просто "Локомотив" — это хорошо настроенное пианино "Красный Октябрь". А вы — пианино "Блютнер", но ненастроенное.

Николай Петрович слушал-слушал это, а потом говорит: "Что ты здесь несешь? Мы проиграли "Локомотиву", потом проиграем еще. И как после этого получать медали? Как людям смотреть в глаза?" Тогда просто участвовать не надо. Это как с травмами. Когда хочешь поберечься — обязательно травмируешься. Надо всегда играть в полную силу.

"Зенит" же выглядел безобразно. Все игроки, начиная с Лунева, представшего в роли игрока второй лиги. "Локо" победил по делу, потому что был настроен тренером. "Зенит" просто опозорился. А ведь это лидер чемпионата. Но что или кого можно выделить в его игре?

Каждый год жду, что молодые тренеры привнесут какие-то нюансы, как-то выделятся, добавят свежести. Но нет: не вижу чего-то такого, благодаря чему команды становятся запоминающимися. Больше того — наблюдаем вот такой "Зенит", за который болеет весь город и где поражение команды в любом матче для каждого как ножом по сердцу", — написал Ловчев в своем телеграме.
Теги: Локомотив Зенит Ловчев Лунев
Сегодня, 14:46
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#31  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:44)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит не опозорился. На сборах - это всё ерунда. Но играл и правда - безобразно, тут не поспоришь...

Лениво играл.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#30  Sergeevich   (Сегодня, 16:19)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Подумаешь товорняк проиграли.

Хуже когда было что на сборах всех "в 0 выносили", а в официальных играх начинали проигрывать.

Позор будет если туркам в ЛЕ проиграем.

А сейчас... Просто ему нечего обсуждать.

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Лечащий Врач
В начале нахваливал,нахваливал бомжей,а те обосрались

Придется стать чемпионами межсезонья в следующий раз.


Спартак чемпион по межсезонным кубкам. Один Copa del Sol чего стоит... Покруче многих говночашек будет. laughing
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#29  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:14)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
В начале нахваливал,нахваливал бомжей,а те обосрались

Придется стать чемпионами межсезонья в следующий раз.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#28  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 16:09)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
как можно обсуждать в серьез товарняки

А что же тогда Черданцев так переживал? В начале нахваливал,нахваливал бомжей,а те обосрались


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#27  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:07)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
как можно обсуждать в серьез товарняки, которые по сути представляют собой игровую тренировку!!! у Женька крыша реально едет!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#26  Makc33   (Сегодня, 16:06)
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: junga
Ловчев видимо не смотрел игру, только счет и голы. Настрой хороший был, все старались и Локо и мы, но Семин построил игру от автобуса и контратак, что и сработало, 2 последних гола. Первый гол ляп Лунева это понятно, вот и все "дело". Зенит играл хорошо для первого товарняка в сезоне, и это хорошо что оголились огрехи в обороне в матче с сильным соперником на такой ранней стадии. А вот Локо которому поют дифирамбы такие горе эксперты может только пойти во вред. А турнир очень хороший для вкатки в сезон, лучне чем товарки с ноунеймами

Играл безобразно ,первый тайм вообще 0 полный ,во втором тайме более менее после того как Семин поменя почти весь состав и выпустил молодежь .Автобус? Ты футбол жопой смотрел? В первом тайме Локо полностью владел инициативой и атаковал ,это вы играли на контрах. Во втором тайме быстрый гол а делее по счету . Так что играли отвратительно особенно первый тайм
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#25  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 16:06)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Где у нас Наполеон в, какой палате? - а там где Покурор и Лечащий врач

Т.е.,стал узнавать меня? Прогресс налицо,правильный курс лечения я для тебя выбрал.
Кстати,прокурора я уже выписал


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#24  yuri  спб (Сегодня, 16:03)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Лечащий Врач
И кислород попробуйте,и ванны.....(С)


Вас уже выпустили из сумасшедшего дома? (с). Где у нас Наполеон в, какой палате? - а там где Прокурор и Лечащий врач)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#23  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:59)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Нольтрофейники).

Это самое эпичное!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#22  junga  Сочи (Сегодня, 15:59)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ловчев видимо не смотрел игру, только счет и голы. Настрой хороший был, все старались и Локо и мы, но Семин построил игру от автобуса и контратак, что и сработало, 2 последних гола. Первый гол ляп Лунева это понятно, вот и все "дело". Зенит играл хорошо для первого товарняка в сезоне, и это хорошо что оголились огрехи в обороне в матче с сильным соперником на такой ранней стадии. А вот Локо которому поют дифирамбы такие горе эксперты может только пойти во вред. А турнир очень хороший для вкатки в сезон, лучне чем товарки с ноунеймами


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#21  oblom   (Сегодня, 15:59)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: томас
Цитата: Хитрый Лис
Когда мы со "Спартаком" выиграли турнир в первой лиге
вечер воспоминаний


... мы тогда возили с собой специально обученных судей. И когда мы обсирались, то обученный судья ставил пенальти в нашу пользу.

Повеселил ты своим тупым высером.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#20  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:59)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Борщ аллегорически означает - ложь, писдешь и провокации

И кислород попробуйте,и ванны.....(С)


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#19  yuri  спб (Сегодня, 15:57)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Лечащий Врач
Ты забыл 1-18,или не уместилось на яйцах?
А про борщ? Досталось,наконец,пациентам твоей палаты?

Зато навсегда отпечатались на свином боку эти клейма в истории футбола страны. Секта она вечно будет лицемерной , фальшивой. Чуждой прогрессивной части народа. Борщ - ваше все . Борщ аллегорически означает - ложь, писдешь и провокации, сэр. Нольтрофейники).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#18  pasha  Ленинград (Сегодня, 15:55)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
ничья с Ливерпулем

0:7 я бы не стал ничьей называть


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#17  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:53)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
не, наше любимое [матерное слово, имевшее смысл "победа над "Спартаком"]

Просветите


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#16  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:51)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
ваше любимое

не, наше любимое [матерное слово, имевшее смысл "победа над "Спартаком"]
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#15  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:50)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
было бы если б

ваше любимое


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#14  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:49)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Большое порево зины в Минске.

порево было бы если б Спартак греков прошел
но к счастью, мегапозора удалось избежать
остался просто позор
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#13  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:48)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Потом 0-7, и 2-10

Ты забыл 1-18,или не уместилось на яйцах?
А про борщ? Досталось,наконец,пациентам твоей палаты?

Цитата: томас
... мы тогда возили с собой специально обученных судей. И когда мы обсирались, то обученный судья ставил пенальти в нашу пользу.

Гинер.Воспоминания.2-й том


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#12  Шмайхель   (Сегодня, 15:47)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Хотя только Зенит и будет играть в Европе
Большое порево зины в Минске говорит нам о том ,что немытая, скорее всего, будет подмахивать всем ..,а великий Спартак - разгром Севильи ,ничья с Ливерпулем и это было недавно.

Цитата: yuri
Досрочно с 1 места
Узнаю ,узнаю бомжиных поторописек ,а-ля прошлый чемпионат.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#11  safonas   (Сегодня, 15:43)
  • +3
  •  (3)

Цитата: yuri
Потом 0-7, и 2-10 в серьезных играх ,у этих героев тренировочных матчей ). Хотя только Зенит и будет играть в Европе , господа. Досрочно с 1 места. А те герои с последних мест - никуда. Чемпионы мира по товарнякам. Только где награды то?

когда там последний раз награды Зенит получал?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#10  томас   (Сегодня, 15:42)
  • -1
  •  (5)

Цитата: Хитрый Лис
Когда мы со "Спартаком" выиграли турнир в первой лиге
вечер воспоминаний


... мы тогда возили с собой специально обученных судей. И когда мы обсирались, то обученный судья ставил пенальти в нашу пользу.


--------------------
куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#9  kingar  Орел (Сегодня, 15:39)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это еще не позор, будет это когда Зенит облажается во всех турнирах. А похоже все к тому и идет. Нет в команде настоящего тренера, Семак напоминает больше статиста. Даже опытные игроки деградируют под его руководством и вообще такое ощущение что он не контролирует ситуацию в клубе...
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#8  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:28)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Ерунда.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#7  Volodia379   (Сегодня, 15:20)
  • +1
  •  (5)
online

Евгений Серофимыч время другое и менталитет у людей не как у вас! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 15:19)
  • -3
  •  (11)
online

Потом 0-7, и 2-10 в серьезных играх ,у этих героев тренировочных матчей ). Хотя только Зенит и будет играть в Европе , господа. Досрочно с 1 места. А те герои с последних мест - никуда. Чемпионы мира по товарнякам. Только где награды то?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:13)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Когда мы со "Спартаком" выиграли турнир в первой лиге

вечер воспоминаний
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 15:03)
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Идиот


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  brysy  москва (Сегодня, 15:03)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну карп понятно, он всегда таков в разговоре с журналистами и то что Ростов играл тренировочную игру, это всё чушь, шитая белыми нитками, было заметно, что играли на победу, а вот Зенит ничем не удивил и видимое спокойствие на лице Семака, только видимость проблем, которые начали возникать ещё с прошлого года, полным ходом идёт повторение прошлого чемпионата и никакой Зенит не чемпион, это уже видно невооружённым глазом, а кто возьмёт чемпионство в этом году, покажут первые игры прямых конкурентов.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#2  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 15:00)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Волга НН»
Это нормальный результат для клуба ,у которого играет Заболотный ,а на бровке физрук.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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