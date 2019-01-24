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"Ростов" взял Ерёменко и Попова. Но непонятно, как Карпину размещать их на поле и вписываться в лимит
После ухода Юсупова и Гулиева «Ростов» укрепился двумя игроками очень высокого по своим меркам уровня, но найти место на поле и Ерёменко, и Попову с их неправильными паспортами и неподходящими позициями будет сложно.
Возможно, в скором времени какие-то подвижки с лимитом произойдут. Много ходит разговоров об отмене легионерского статуса для футболистов из стран Евразийского союза (ну очень не хватает нашему футболу белорусов, казахов), да и чемпионат мира прошёл, можно пересматривать саму форму лимита.
Но пока у Валерия Карпина Зайнутдинов и Калачёв – легионеры, а на поле необходимо выставлять 5 россиян и, вместе с тем, креативных новичков. Как быть? В первой части сезона примерный состав «Ростова» выглядел так:
Для наглядности фамилии россиян написаны заглавными буквами. Как видно, у Карпина ещё есть варианты, одного из россиян можно заменить на Калачёва, Шомуродова, Салетроса, Кьяртанссона. Но Гулиев и Юсупов команду покинули, а в полузащиту пришли Ерёменко, Зайнутдинов и Глебов – как понимаете, россиянин здесь не первый выбор. Теперь команду пополнил и Попов.
Даже без лимита Карпин сталкивается с трудностями. При нынешней схеме Ерёменко, допустим, мог бы играть в середине поля, хотя я уже высказывал большие сомнения насчёт его полезности и работоспособности в этой роли. Идеальное место для него – позиция «десятки». Попов игрок другого плана, но и ему комфортнее действовать на позиции, которой в неизменной схеме «Ростова» просто нет.
Ивелин может хорошо сыграть под нападающим в 5-3-2 – прошлой весной мы видели это в «Рубине». Но куда девать Ионова? У Алексея очень нужный «Ростову» паспорт, да и футбол он показывает отличного уровня, пробившись в основу сборной. В общем, это явно не тот россиянин, которого стоит сажать?
Ставить и Попова, и Ерёменко в центр полузащиты? Теоретически при наличии трёх русских защитников, вратаря и Ионова это возможно, но «Ростову» явно не будет хватать баланса – в одиночку Гацкан не вспашет весь центр поля за двух креативщиков, тяготеющих к атаке. Ну очень авантюрно.
Возвращение Новосельцева, кстати, – важнейшее подспорье в борьбе с лимитом и отличный вариант для самого Ивана. Защитник, просидевший 2 года на скамейке и в Инстаграме, получает практически гарантированное место в старте из-за разрыва крестообразных связок, полученного Вилюшем в матче со «Спартаком», и ситуации с лимитом в команде. Если, конечно, не умудрится проиграть конкуренцию Константину Плиеву и Арсению Логашову.
Новосельцеву по силам заменить Вилюша в лучшей обороне РПЛ и органично вписаться в тройку центральных защитников, но селекция словно подталкивает Карпина к смене схемы. Пойдёт ли он на риск порушить то, что уже удалось построить? На бумаге выглядит интересно.
Но и этот вариант очень рискованный: «Ростову» придётся учиться играть по-другому, ломая самую сильную линию команды, да ещё и вводя в неё Новосельцева. Возможно, к смене расстановки подтолкнёт и серьёзная травма Вилюша, но его-то как раз есть кем заменить. И это гораздо легче, чем посреди сезона строить совершенно новую игру.
Менее радикальный вариант – всё же посадить Ионова и поставить вторым нападающим Попова, а недостаток паспортов компенсировать в полузащите Зуевым, который играл на этой позиции со «Спартаком» и в заключительных матчах прошлого года. Но Ерёменко и Зуев в центре лучше Ерёменко и Попова в центре только работоспособностью Александра. Это тоже атакующий игрок, которому не хватает дисциплины и умений в обороне. Отправить в запас Сигурдарссона тоже не вариант, игра «Ростова» во многом завязана на мощном форварде.
В общем, Карпин стоит перед очень трудным выбором, сопряжённым с большими рисками, если он хочет по максимуму использовать положительные и минимизировать отрицательные качества мастеровитых новичков. Но у Валерия Георгиевича наверняка есть план, который не пришёл мне в голову, иначе бы ростовское руководство не раскошелилось на зарплаты двум бывшим спартаковцам. Жаль, на Кубке Матч Премьер увидеть задумки Карпина мы не успеем – новичкам ещё предстоит набрать форму, а ротация по ходу матчей слишком серьёзна, чтобы понять тренерские замыслы.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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Фото: ФК «Ростов»
Возможно, в скором времени какие-то подвижки с лимитом произойдут. Много ходит разговоров об отмене легионерского статуса для футболистов из стран Евразийского союза (ну очень не хватает нашему футболу белорусов, казахов), да и чемпионат мира прошёл, можно пересматривать саму форму лимита.
Но пока у Валерия Карпина Зайнутдинов и Калачёв – легионеры, а на поле необходимо выставлять 5 россиян и, вместе с тем, креативных новичков. Как быть? В первой части сезона примерный состав «Ростова» выглядел так:
Для наглядности фамилии россиян написаны заглавными буквами. Как видно, у Карпина ещё есть варианты, одного из россиян можно заменить на Калачёва, Шомуродова, Салетроса, Кьяртанссона. Но Гулиев и Юсупов команду покинули, а в полузащиту пришли Ерёменко, Зайнутдинов и Глебов – как понимаете, россиянин здесь не первый выбор. Теперь команду пополнил и Попов.
Даже без лимита Карпин сталкивается с трудностями. При нынешней схеме Ерёменко, допустим, мог бы играть в середине поля, хотя я уже высказывал большие сомнения насчёт его полезности и работоспособности в этой роли. Идеальное место для него – позиция «десятки». Попов игрок другого плана, но и ему комфортнее действовать на позиции, которой в неизменной схеме «Ростова» просто нет.
Ивелин может хорошо сыграть под нападающим в 5-3-2 – прошлой весной мы видели это в «Рубине». Но куда девать Ионова? У Алексея очень нужный «Ростову» паспорт, да и футбол он показывает отличного уровня, пробившись в основу сборной. В общем, это явно не тот россиянин, которого стоит сажать?
Ставить и Попова, и Ерёменко в центр полузащиты? Теоретически при наличии трёх русских защитников, вратаря и Ионова это возможно, но «Ростову» явно не будет хватать баланса – в одиночку Гацкан не вспашет весь центр поля за двух креативщиков, тяготеющих к атаке. Ну очень авантюрно.
Возвращение Новосельцева, кстати, – важнейшее подспорье в борьбе с лимитом и отличный вариант для самого Ивана. Защитник, просидевший 2 года на скамейке и в Инстаграме, получает практически гарантированное место в старте из-за разрыва крестообразных связок, полученного Вилюшем в матче со «Спартаком», и ситуации с лимитом в команде. Если, конечно, не умудрится проиграть конкуренцию Константину Плиеву и Арсению Логашову.
Новосельцеву по силам заменить Вилюша в лучшей обороне РПЛ и органично вписаться в тройку центральных защитников, но селекция словно подталкивает Карпина к смене схемы. Пойдёт ли он на риск порушить то, что уже удалось построить? На бумаге выглядит интересно.
Но и этот вариант очень рискованный: «Ростову» придётся учиться играть по-другому, ломая самую сильную линию команды, да ещё и вводя в неё Новосельцева. Возможно, к смене расстановки подтолкнёт и серьёзная травма Вилюша, но его-то как раз есть кем заменить. И это гораздо легче, чем посреди сезона строить совершенно новую игру.
Менее радикальный вариант – всё же посадить Ионова и поставить вторым нападающим Попова, а недостаток паспортов компенсировать в полузащите Зуевым, который играл на этой позиции со «Спартаком» и в заключительных матчах прошлого года. Но Ерёменко и Зуев в центре лучше Ерёменко и Попова в центре только работоспособностью Александра. Это тоже атакующий игрок, которому не хватает дисциплины и умений в обороне. Отправить в запас Сигурдарссона тоже не вариант, игра «Ростова» во многом завязана на мощном форварде.
В общем, Карпин стоит перед очень трудным выбором, сопряжённым с большими рисками, если он хочет по максимуму использовать положительные и минимизировать отрицательные качества мастеровитых новичков. Но у Валерия Георгиевича наверняка есть план, который не пришёл мне в голову, иначе бы ростовское руководство не раскошелилось на зарплаты двум бывшим спартаковцам. Жаль, на Кубке Матч Премьер увидеть задумки Карпина мы не успеем – новичкам ещё предстоит набрать форму, а ротация по ходу матчей слишком серьёзна, чтобы понять тренерские замыслы.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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