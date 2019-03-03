Вильмар Барриос не замена Паредесу, но его качества полезнее для Семака

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|6
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|13
|2
|Цюрих
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|10
|3
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|6
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|6
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|18
|2
|Селтик
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|6
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|7
|4
|Русенборг
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|6
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|10
|3
|Бордо
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|7
|4
|Копенгаген
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|6
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|14
|2
|Фенербахче
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|7
|4
|Андерлехт
|6
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|6
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|16
|2
|Спортинг
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|13
|3
|Ворскла
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|6
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|12
|2
|Олимпиакос
|6
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|10
|3
|Милан
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|4
|Дюделанж
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|6
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|10
|2
|Рапид
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|3
|Ренджерс
|6
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|6
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|18
|2
|Лацио
|6
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|Марсель
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|11
|2
|Мальмё
|6
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|9
|3
|Бешикташ
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|6
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|12
|2
|Краснодар
|6
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|3
|Стандард
|6
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|10
|4
|Акхисар
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Ренн
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Астана
|6
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|Яблонец
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|16
|2
|БАТЭ
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|9
|3
|Види
|6
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|7
|4
|ПАОК
|6
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
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Вильмар Барриос не замена Паредесу, но его качества полезнее для Семака
Слухи о предметном интересе «Зенита» к Вильмару Барриосу вселяют надежды. В первую очередь с точки зрения качества селекции. Барриос уникальный кейс для команд, которые строятся по кирпичкам с распределенными уникальными задачами между игроками. 25-летний колумбиец является ярко выраженным оборонительным опорником, с невероятным объемом активных действий в обороне в широкой зоне ответственности. Барриос может сыграть единственного опорника в соответствующих схемах, из имеющихся у Сергея Семака игроков, на это никто не способен (материал только для игры в паре опорников или с поддержкой 2 центральных полузащитников).
Оборонительный стиль
По стилю обороны Барриос является проактивным и агрессивным. Способен закрывать и вычищать всю опорную зону. Ниже так называемые «радары» игрока за сезоны 2016/2017 и 2017/2018, можно оценить большой объем его отборов (Tackles) и перехватов (Interceptions) в среднем за 90 минут. В этом сезоне 2018/2019 он примерно сохранил высокий объем отборов и снизил объем перехватов, но из-за маленького количества сыгранного времени, выборка слишком маленькая для оценки.
Также по «радарам» видно, что он редко дает обыграть себя на дриблинге. В целом вся игра 1 в 1 является его сильной стороной – цепкий и эффективный в отборе, с неплохой для его комплекции борьбой. Еще из плюсов можно выделить интенсивность, которая помогает маскировать недостатки позиционной игры. Если проиграл позицию или зевнул подключение игрока в свою зону, то из игры не выключается, на рывках и спринтах быстро восстанавливает структуру обороны. Очень редкая настройка по умолчанию для латинского игрока.
Из минусов – уже озвученные позиционные ошибки, хоть и замаскированные. А также большое количество совершаемых фолов. Во-первых, для опорника такого стиля такое количество фолов стандартное. Во-вторых, сами по себе цифры ни о чем не говорят, гораздо важнее контекст фолов – в каких точках и ситуациях они совершались. Ниже карта фолов Барриоса из нескольких матчей осени и зимы, как видим, почти все фолы совершены в районе центральной линии.
Этими фолами Вильмар срывал контратаки соперника или тушил их в зародыше при переходе из атаки в оборону, очень полезное качество для опорника. В «Зените» понятие тактический фол хорошо знакомо только некоторым ветеранам (Маркизио, Жирков, Нобоа), которые почти не играют в последнее время по разным причинам. К тому же, в таких высоких зонах фолы намного реже наказываются карточками, что подтверждается статистикой Вильмара по карточкам. Так что статистику по фолам колумбийца скорее можно трактовать как плюс.
В части фолов также есть интересная деталь, в важных матчах за сборную он фолил в 3 раза реже (включая 3 матча на ЧМ), что может говорить о том, что этот аспект сильно зависит от установки тренера.
Действия с мячом
На мяче Барриос более противоречив. Он точно не прямая замена Паредесу, так как не выражены качества глубинного диспетчера. Отдает немного длинных передач, но выполняет главную задачу опорника – регулирует темп игры. Когда нужно форсировать построение атаки, он может отдать и вертикальный заброс, и диагональ.
Еще одно важное качество для «Зенита» Семака – устойчивость под прессингом. Вильмар редко теряет владение мячом (смотри радар в части Lost Possession). За счет цепкости и борьбы уверенно выходит из ситуаций, когда его уже накрыли. При выходе из под прессинга не часто, но регулярно применяет дриблинг (по данным Instat в среднем 1.92 раза на 90 минут с высоким процентом успеха – 80%).
Странности и опасения
В свои 25 лет Вильмар засиделся на родном континенте, в это трансферное окно он мог перебраться в Англию («Эвертон») или «Рому». В текущих реалиях, когда очень многие европейские команды ищут опорника, 15-16 миллионов евро за игрока такого уровня, это разумные деньги.
Одно из главных опасений при переходе Барриоса – перенос своих навыков в более конкурентную лигу со своей спецификой. Здесь игроку идет в плюс то, что он подтвердил свой класс в матчах за сборную, в том числе на Чемпионате Мира, где средний класс игроков и команд был очень высокий.
Еще одно опасение традиционное для всех теплолюбивых латинских игроков – как он адаптируется к специфике страны и климата? Прогнозировать этот аспект практически невозможно.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat и Opta. Графика взята из твиттера "Football Radars".
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Оборонительный стиль
По стилю обороны Барриос является проактивным и агрессивным. Способен закрывать и вычищать всю опорную зону. Ниже так называемые «радары» игрока за сезоны 2016/2017 и 2017/2018, можно оценить большой объем его отборов (Tackles) и перехватов (Interceptions) в среднем за 90 минут. В этом сезоне 2018/2019 он примерно сохранил высокий объем отборов и снизил объем перехватов, но из-за маленького количества сыгранного времени, выборка слишком маленькая для оценки.
Также по «радарам» видно, что он редко дает обыграть себя на дриблинге. В целом вся игра 1 в 1 является его сильной стороной – цепкий и эффективный в отборе, с неплохой для его комплекции борьбой. Еще из плюсов можно выделить интенсивность, которая помогает маскировать недостатки позиционной игры. Если проиграл позицию или зевнул подключение игрока в свою зону, то из игры не выключается, на рывках и спринтах быстро восстанавливает структуру обороны. Очень редкая настройка по умолчанию для латинского игрока.
Из минусов – уже озвученные позиционные ошибки, хоть и замаскированные. А также большое количество совершаемых фолов. Во-первых, для опорника такого стиля такое количество фолов стандартное. Во-вторых, сами по себе цифры ни о чем не говорят, гораздо важнее контекст фолов – в каких точках и ситуациях они совершались. Ниже карта фолов Барриоса из нескольких матчей осени и зимы, как видим, почти все фолы совершены в районе центральной линии.
Этими фолами Вильмар срывал контратаки соперника или тушил их в зародыше при переходе из атаки в оборону, очень полезное качество для опорника. В «Зените» понятие тактический фол хорошо знакомо только некоторым ветеранам (Маркизио, Жирков, Нобоа), которые почти не играют в последнее время по разным причинам. К тому же, в таких высоких зонах фолы намного реже наказываются карточками, что подтверждается статистикой Вильмара по карточкам. Так что статистику по фолам колумбийца скорее можно трактовать как плюс.
В части фолов также есть интересная деталь, в важных матчах за сборную он фолил в 3 раза реже (включая 3 матча на ЧМ), что может говорить о том, что этот аспект сильно зависит от установки тренера.
Действия с мячом
На мяче Барриос более противоречив. Он точно не прямая замена Паредесу, так как не выражены качества глубинного диспетчера. Отдает немного длинных передач, но выполняет главную задачу опорника – регулирует темп игры. Когда нужно форсировать построение атаки, он может отдать и вертикальный заброс, и диагональ.
Еще одно важное качество для «Зенита» Семака – устойчивость под прессингом. Вильмар редко теряет владение мячом (смотри радар в части Lost Possession). За счет цепкости и борьбы уверенно выходит из ситуаций, когда его уже накрыли. При выходе из под прессинга не часто, но регулярно применяет дриблинг (по данным Instat в среднем 1.92 раза на 90 минут с высоким процентом успеха – 80%).
Странности и опасения
В свои 25 лет Вильмар засиделся на родном континенте, в это трансферное окно он мог перебраться в Англию («Эвертон») или «Рому». В текущих реалиях, когда очень многие европейские команды ищут опорника, 15-16 миллионов евро за игрока такого уровня, это разумные деньги.
Одно из главных опасений при переходе Барриоса – перенос своих навыков в более конкурентную лигу со своей спецификой. Здесь игроку идет в плюс то, что он подтвердил свой класс в матчах за сборную, в том числе на Чемпионате Мира, где средний класс игроков и команд был очень высокий.
Еще одно опасение традиционное для всех теплолюбивых латинских игроков – как он адаптируется к специфике страны и климата? Прогнозировать этот аспект практически невозможно.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat и Opta. Графика взята из твиттера "Football Radars".
Подписывайтесь на группу Rusfootball.info "Вконтакте" - и будете в курсе всех замыслов Семака
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