Вильмар Барриос не замена Паредесу, но его качества полезнее для Семака

Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит
Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 6 2 0 0 7 4 +3 13
2 Цюрих 6 2 0 0 2 0 +2 10
3 АЕК 6 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 6 0 0 2 2 4 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 6 2 0 0 6 3 +3 18
2 Селтик 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 6 1 0 1 5 4 +1 7
4 Русенборг 6 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 6 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 6 1 0 1 1 1 0 10
3 Бордо 6 0 0 2 1 3 -2 7
4 Копенгаген 6 1 1 0 3 2 +1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 6 2 0 0 6 1 +5 14
2 Фенербахче 6 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 6 1 0 1 1 2 -1 7
4 Андерлехт 6 0 0 2 0 3 -3 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 6 2 0 0 7 2 +5 16
2 Спортинг 6 2 0 0 4 1 +3 13
3 Ворскла 6 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 6 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 6 1 1 0 3 0 +3 12
2 Олимпиакос 6 0 1 1 1 3 -1 10
3 Милан 6 2 0 0 4 1 +3 10
4 Дюделанж 6 0 0 2 0 4 -4 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

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Вильмар Барриос не замена Паредесу, но его качества полезнее для Семака

Слухи о предметном интересе «Зенита» к Вильмару Барриосу вселяют надежды. В первую очередь с точки зрения качества селекции. Барриос уникальный кейс для команд, которые строятся по кирпичкам с распределенными уникальными задачами между игроками. 25-летний колумбиец является ярко выраженным оборонительным опорником, с невероятным объемом активных действий в обороне в широкой зоне ответственности. Барриос может сыграть единственного опорника в соответствующих схемах, из имеющихся у Сергея Семака игроков, на это никто не способен (материал только для игры в паре опорников или с поддержкой 2 центральных полузащитников).

Оборонительный стиль

По стилю обороны Барриос является проактивным и агрессивным. Способен закрывать и вычищать всю опорную зону. Ниже так называемые «радары» игрока за сезоны 2016/2017 и 2017/2018, можно оценить большой объем его отборов (Tackles) и перехватов (Interceptions) в среднем за 90 минут. В этом сезоне 2018/2019 он примерно сохранил высокий объем отборов и снизил объем перехватов, но из-за маленького количества сыгранного времени, выборка слишком маленькая для оценки.





Также по «радарам» видно, что он редко дает обыграть себя на дриблинге. В целом вся игра 1 в 1 является его сильной стороной – цепкий и эффективный в отборе, с неплохой для его комплекции борьбой. Еще из плюсов можно выделить интенсивность, которая помогает маскировать недостатки позиционной игры. Если проиграл позицию или зевнул подключение игрока в свою зону, то из игры не выключается, на рывках и спринтах быстро восстанавливает структуру обороны. Очень редкая настройка по умолчанию для латинского игрока.

Вильмар Барриос не замена Паредесу, но его качества полезнее для Семака

Из минусов – уже озвученные позиционные ошибки, хоть и замаскированные. А также большое количество совершаемых фолов. Во-первых, для опорника такого стиля такое количество фолов стандартное. Во-вторых, сами по себе цифры ни о чем не говорят, гораздо важнее контекст фолов – в каких точках и ситуациях они совершались. Ниже карта фолов Барриоса из нескольких матчей осени и зимы, как видим, почти все фолы совершены в районе центральной линии.



Этими фолами Вильмар срывал контратаки соперника или тушил их в зародыше при переходе из атаки в оборону, очень полезное качество для опорника. В «Зените» понятие тактический фол хорошо знакомо только некоторым ветеранам (Маркизио, Жирков, Нобоа), которые почти не играют в последнее время по разным причинам. К тому же, в таких высоких зонах фолы намного реже наказываются карточками, что подтверждается статистикой Вильмара по карточкам. Так что статистику по фолам колумбийца скорее можно трактовать как плюс.

В части фолов также есть интересная деталь, в важных матчах за сборную он фолил в 3 раза реже (включая 3 матча на ЧМ), что может говорить о том, что этот аспект сильно зависит от установки тренера.

Действия с мячом

На мяче Барриос более противоречив. Он точно не прямая замена Паредесу, так как не выражены качества глубинного диспетчера. Отдает немного длинных передач, но выполняет главную задачу опорника – регулирует темп игры. Когда нужно форсировать построение атаки, он может отдать и вертикальный заброс, и диагональ.

Еще одно важное качество для «Зенита» Семака – устойчивость под прессингом. Вильмар редко теряет владение мячом (смотри радар в части Lost Possession). За счет цепкости и борьбы уверенно выходит из ситуаций, когда его уже накрыли. При выходе из под прессинга не часто, но регулярно применяет дриблинг (по данным Instat в среднем 1.92 раза на 90 минут с высоким процентом успеха – 80%).

Странности и опасения

В свои 25 лет Вильмар засиделся на родном континенте, в это трансферное окно он мог перебраться в Англию («Эвертон») или «Рому». В текущих реалиях, когда очень многие европейские команды ищут опорника, 15-16 миллионов евро за игрока такого уровня, это разумные деньги.

Одно из главных опасений при переходе Барриоса – перенос своих навыков в более конкурентную лигу со своей спецификой. Здесь игроку идет в плюс то, что он подтвердил свой класс в матчах за сборную, в том числе на Чемпионате Мира, где средний класс игроков и команд был очень высокий.

Еще одно опасение традиционное для всех теплолюбивых латинских игроков – как он адаптируется к специфике страны и климата? Прогнозировать этот аспект практически невозможно.

Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.

Использована статистика InStat и Opta. Графика взята из твиттера "Football Radars".

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Теги: Барриос Семак Зенит Рибалта Паредес
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#6  CSKA085  Москва (Сегодня, 16:41)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FC VOLGA
Он с 1995 года если верить википедии. как же ему 26 будет?


ну значит где-то ошибка ,на трансфермаркете он 93 года
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#5  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 16:39)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: CSKA085
Цитата: FC VOLGA
Колумбийцу только 24 года будет в октябре ,а в статье ему уже 25 нарисовали.

26 ему будет

Он с 1995 года если верить википедии. как же ему 26 будет?
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#4  CSKA085  Москва (Сегодня, 16:36)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FC VOLGA
Колумбийцу только 24 года будет в октябре ,а в статье ему уже 25 нарисовали.

26 ему будет
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#3  Realist2000   (Сегодня, 16:25)
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  •  (2)

Пока ни о чем.Начнет играть-будет видно,что за игрок.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  truten74   (Сегодня, 16:24)
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«Бока Хуниорс» приняла предложение «Зенита» о трансфере полузащитники Вильмара Барриоса. Сумма перехода составит 18 млн евро. Переговоры с 25-летним колумбийцем находятся в финальной стадии.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 16:15)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Колумбийцу только 24 года будет в октябре ,а в статье ему уже 25 нарисовали.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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