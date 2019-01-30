РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица

Новости партнеров

СМИ: арбитр Москалев не сдал тест по физподготовке на сборе УЕФА

В Португалии проходит сбор арбитров УЕФА.

Российский судья Владимир Москалев не сдал тест по физической подготовке.

32-летний судья недавно вошел в список ФИФА и получил право работать на международных матчах. Однако сначала его, а также Марину Крупскую пригласили на ознакомительный сбор, который организуется для новичков. Скорее всего, Москалеву дадут возможность пройти тест заново.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Москалев
Сегодня, 22:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.