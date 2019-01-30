СМИ: арбитр Москалев не сдал тест по физподготовке на сборе УЕФА

В Португалии проходит сбор арбитров УЕФА.Российский судья Владимир Москалев не сдал тест по физической подготовке.32-летний судья недавно вошел в список ФИФА и получил право работать на международных матчах. Однако сначала его, а также Марину Крупскую пригласили на ознакомительный сбор, который организуется для новичков. Скорее всего, Москалеву дадут возможность пройти тест заново.