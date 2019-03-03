Слова Самедова об акции в поддержку Глушакова спровоцировали скандал, но он не сказал ничего сенсационного

– Тот самый снимок с футболистами команды в майках со словами поддержки Глушакову – у вас не слишком радостное лицо. Мне кажется, что вам не очень понятно происходящее.



– Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать?



– Тренер сказал?



– Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть.

Происходившее в «Спартаке» этой осенью остаётся тайной, завеса которой временами будет приоткрываться ушедшими игроками и персоналом. Александр Самедов приподнял её совсем чуть-чуть, но резонанс вызвал серьёзный.27 ноября после тренировки футболисты «Спартака» надели футболки с номером 8 на груди и сфотографировались с баннером «Один за всех и все за одного» в поддержку капитана команды Дениса Глушакова.– Инициатива исходила от всех игроков команды, – заверил Софьян Ханни.– Было неожиданно, когда в конце тренировки меня Дима Комбаров дернул и я поворачиваюсь, а они все одевают футболки в поддержку. Это было приятно. Друг познаётся в беде. Команда, – заявил Глушаков на эфире у Андрея Малахова.– Все, что делает команда и клуб – это одно целое. Для того, чтобы мы играли и показывали результат, нужен фундамент. Фундамент – это единение, единство самое главное, что есть в команде. Только тогда будет победа, – Олег Кононов высказался более расплывчато, но вполне в рамках официальной версии.Позже другие футболисты «Спартака» неоднократно заявляли о поддержке Глушакова, но Александр Самедов в интервью «СЭ» вольно или невольно снова поднял эту тему.Любимый журналист хэйтеров Глушакова Михаил Борзыкин в своём Телеграме сразу заговорил о «запредельном лицемерии и жутком обелении охреневшего гопника».Но ведь в принципе ничего сенсационного Самедов не сказал. Он не сказал, кто принёс майки, кто сказал их надеть. Он не заявил, что не хотел надевать майку, и, если не хотел, не объяснил почему. Слова Ханни об инициативе всех игроков красивы, но изначально наивны – инициативы всех не бывает в принципе. Инициатива условных Комбарова и Реброва, против которой никто не пошёл – бывает, вот в такое верится больше.Но даже если решение об акции принимали исключительно наверху, а футболистам стало об этом известно одновременно с появлением маек, которые надо надеть, никакого скандала всё равно нет. Клуб на инициативе игроков внимание не акцентировал, а желание руководства вернуть Глушакова в команду всем давно известно и понятно. О футболистах, которых заставляли надеть майки против воли, Самедов ничего не сообщил. Да и многих игроков в интервью никто не тянул за язык заявлять о поддержке капитана, о которой рассказывали в конце года очень многие.Также Самедов высказался об Олеге Кононове: отказался называть его лжецом за слова о будущем продлении контракта, да и не подтвердил факта такого разговора. Самедов назвал Кононова «стратегом», рассказал о гибкости тренера. Полутона не самые приятные, но, опять же, ничего предметного. И того, что непонятно и без его слов. Разумеется, Олег Георгиевич, не имея связей, покровителей и будучи в роли подчинённого на пролом не прёт и приспосабливается к конъюнктуре. Ничего больше из слов экс-спартаковца неясно.«Спартак» очень хорошо расстался с игроком, отдав ему всю зарплату просто так. Получить полугодичную зарплату, не работая, да ещё и зарабатывая в это время в другом месте – просто шик. Самедову, видимо, есть что рассказать, но после такого расставания никаких ящиков Пандоры он открывать не будет. Максимум – польёт воду на мельницу противников Глушакова, большинство из которых настроено скорее обсуждать голы Дениса на победном предсезонном турнире, чем инициаторов ноябрьской акции.Фото: ФК «Спартак»