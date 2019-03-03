Вильмар Барриос прошел медосмотр для "Зенита" (фото)

Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит Трансферы Фото
Сегодня, 23:04
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#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:29)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
Давай Напа еще за 20 лямов и я удовлетворен

Ещё левый защитник нужен.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  Stilet   (Сегодня, 23:21)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Ждем авторафсессию с ландскроной

Настоящему индейцу завсегда везде ништяк laughing
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 23:19)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждем авторафсессию с ландскроной
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  zenit47  СПБ (Сегодня, 23:06)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Давай Напа еще за 20 лямов и я удовлетворен
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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