Вильмар Барриос прошел медосмотр для "Зенита" (фото)

A esta hora, Wilmer Barrios presenta ex?menes m?dicos en Espa?a para convertirse en nuevo jugador del @fczenit_en, tras salir de @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/NCumbI6nCF — Juan Bee. (@JDBeetar) January 31, 2019

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос сегодня прошел медосмотр в Барселоне, а завтра прилетит на сбор "Зенита".По предварительным данным, контракт 23-летнего игрока будет рассчитан на 4,5 года, а сумма трансфера составит 15 миллионов евро.