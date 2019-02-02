Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Монако22:0002.02.19Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

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Головин стал первым русским игроком, забившим в Лиге 1 после Сергея Семака

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин стал первым россиянином забившим в чемпионате Франции со времен выступлений Семака за "ПСЖ"

Нынешний тренер "Зенита" Сергей Семак выступал за "ПСЖ" в сезоне 2005-2006. Свой единственный гол в чемпионате Франции Семак забил 22 апреля 2005 в ворота "Ниццы" (3:1).

Головин вновь забил за "Монако" (видео)
Теги: Головин Монако Семак
Вчера, 23:14
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4
(2)
#4  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:21)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смотрящий,
Цитата: Смотрящий
А Сычёв за Олимпик не играл.
И 5 голов не забивал...

А Панов не забивал? weary
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#3  Grindor   (Вчера, 23:47)
  • +1
  •  (1)

Смотрящий, забивал, верно. Только за "Марсель" Сычев играл ещё до Семака (2003-2004)
Регистрация: 17.02.2016 [жалоба]
#2  Egorysche   (Вчера, 23:46)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Смотрящий
А Сычёв за Олимпик не играл.
И 5 голов не забивал...

ну тут же написано что ПОСЛЕДНИМ до Головина забивал Семак. НЕ ЕДИНСТВЕННЫМ. А Сычёв играл в 2003-2004 годах, то есть раньше
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Смотрящий  Москва (Вчера, 23:43)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А Сычёв за Олимпик не играл.
И 5 голов не забивал...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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