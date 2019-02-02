Головин стал первым русским игроком, забившим в Лиге 1 после Сергея Семака

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин стал первым россиянином забившим в чемпионате Франции со времен выступлений Семака за "ПСЖ"Нынешний тренер "Зенита" Сергей Семак выступал за "ПСЖ" в сезоне 2005-2006. Свой единственный гол в чемпионате Франции Семак забил 22 апреля 2005 в ворота "Ниццы" (3:1).