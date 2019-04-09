«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда

Прогноз: сидим до 22:00. Еще три свидетеля — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) April 9, 2019

Кирилл Кокорин вступил в преступный сговор с братом Александром Кокориным и другими обвиняемыми. Заранее распределили роли.



У клуба «Эгоист» вступили в предварительный сговор, желая противопоставить себя окружающим, прибегли к насилию из хулиганских побуждений, мешая общественному спокойствию. Они подошли к Соловчуку и после словесной перепалки нанесли удары руками и ногами.



Затем в «Кофемании» имело место грубое нарушение общественного порядка. На глазах посетителей заведения они нецензурно выражались, клали ноги на стол, показательно кидали вещи и показывали свое непристойное поведение. Продолжая действия преступного умысла и следуя распределенным ролям, стремясь противопоставить себя обществу.



Обвиняемые получили корректное замечание о необходимости прекратить такое поведение. Кокорины подошли к Паку и в ходе словесного конфликта взяли деревянный стул и нанесли три удара.



Осознавая свое непристойное поведение, нанесли удары Гайсину, который пытался воспрепятствовать насилию в адрес Пака. Обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору, выражая неуважение к обществу. Использовали подручные предметы в качестве оружия.



Гайсину Мамаев нанес удар в область головы, Кирилл Кокорин тоже, Протосовицкий схватил Гайсина за область шеи. Гайсин получил телесные повреждения. Таким образом, компания совершила хулиганство

Защитник Кокорина гениально оправдал своего клиента за эпизод с Паком. Теперь Сашу точно отпустят ? pic.twitter.com/yL0LtOQS5h — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) April 9, 2019

жена Кокорина при допросе Григоряна находилась в суде

– Мы уже собирались выходить, и Протасовицкий сказал Паку: «Извините, но вы похожи на певца из Гангам стайл». А тот ответил: «Вы – у***ны».



– Кто из Кокориных первым подошел к Паку?



– Кирилл. Спросил, как их назвали. Пак повторил.



– Где Александр взял стул? Опишите его.



– Он там стоял. Простой стул. Из чего сделан? Пустое дерево. Где он его взял? Не знаю.



– Когда он взял стул?



– Когда тот повторил, что мы кучка у**. Саша хотел присесть. После того, как Пак повторил про кучку у**, Саша взял стул.



– Что Пак делал, когда его ударил по голове?



– Я не сказал «по голове», я сказал «в область плеча».



– Дальше что было?



– Друг на друга все налетели. Официанты подошли, еще какие-то люди.



– Кокорин-младший нанес Паку удары?



– Пощечину.



– Что дальше было?



– Человек слева от Пака подошел тоже, там потолкались все.



– Какие-то выражения в адрес Пака были?



– Когда ему сказали, что на певца похож.



– А после?



– Ну, кто-то что-то кричал. Мы уже уходить хотели. Вернулись за свой стол, оплатили счет. И потом Кокорин подошел к Паку и извинился. Пак с Александром поговорили. Он тоже извинился. Сказал, что был не прав. Они помирились – и мы ушли

Судья:

- Когда Протосавицкий сравнил Пака с известным певцом, вы слышали?

- Да.

- Как вы отреагировали?

- Я не вспомню.

- Ваша реакция не могла быть оскорбительной для Пака?

- Не помню.

Стукалов вмешалась: "Это национальный герой в Корее! Он в Книгу рекордов Гинесса вошел" — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) April 9, 2019

Так, тут Карен говорит, что в его предыдущих показаниях ЕГО слов - 1%. Остальное придумал следователь. «Я так не говорю», - сказал он. — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) April 9, 2019