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«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда
Об имитации оральных ласк в «Кофемании», «преступном сговоре» футболистов и нелепых формулировках адвокатов. Выбираем самое огненное, что было сказано на первом заседании по существу дела Кокорина и Мамаева
На данный момент заседание продолжается. Закончится оно, как сообщают журналисты, работающие там, ближе к вечеру. Но уже сейчас свидетели, прокурор и адвокаты наговорили на отдельную публикацию.
Заседание, которое должно было начаться в полдень, задержалось из-за организационных проволочек почти на два часа. Кокорин и Мамаев приехали в Пресненский суд с рюкзаками. Чуть позже сообщили, что в них игроки привезли сухие пайки. Учитывая, что заседание растянулось на целый день, - немудрено.
Позиция обвинения была первой громкой новостью из зала суда. Своей абсурдностью она повергла в ужас. Судя по словам прокурора Светланы Тарасовой, Кокорин и Мамаев разве что государственный переворот не собирались устроить.
Вот ты выглядела позиция обвинения, передаёт sport24:
Позиция защиты по сравнению с предыдущими разбирательствами изменилась не сильно. Футболисты частично признают свою вину (легкое причинение вреда здоровью), но не согласны по поводу хулиганства и, естественно, предварительного сговора.
Конкретнее всех выступил Павел Мамаев:
- Предварительный сговор не признаю, так как из 61 свидетеля нет ни одного доказательства. Следствие надумало, что в неустановленное время в неустановленном месте мы о чем-то договорились.
Побои Соловчуку признаю, побои Пака и хулиганство – нет. Я не участвовал в этом эпизоде. Побои Гайсину не признаю – по очным ставкам выяснили, что медицинская экспертиза показала другие побои, - сказал пока ещё игрок «Краснодара».
У него это получалось даже лучшем, чем у адвоката Александра Кокорина Андрея Ромашова. Тот выдал очередной бессмертный перл:
- Пак первоочередно оскорбил всех обвиняемых. На видео мы видим, когда Саша взял стул и подошел к столику Пака, и, согласно движениям, он хотел подсесть. Стул опустился сначала на пол. Потом после рефлекторного движения стул обрушился на голову, - цитирует Ромашова sport24.
Ни от футболистов, ни от их защитников ничего принципиального нового мы не услышали. Позиция была всё той же, аргументы – примерно одинаковые.
- Обвинение собрано искусственно на необоснованных доводах. Мамаев не оспаривает факт причинения легкого вреда, но возражает против дополнительной квалификации по действиям группы лиц по сговору и хулиганства.
Повод для конфликта со стороны потерпевших был – это есть в доказательствах. Каждый обвиняемый действовал исходя из личных побуждений, а не по сговору.
Согласно постановлению Пленума Верховного суда, лицо не подлежит ответственности за хулиганство, если потерпевший первый начал конфликт, - в очередной раз объяснялся адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Что было свежо и необычно – выступление свидетелей, которых до этого мы не слышали. Карен Григорян, друг Кокорина, с которыми они знакомы несколько лет, рассказал и о конфликте в «Кофемании», и о драке с водителем на парковке:
– Столик в «Кофемании» заказывали? — вопросы задавал прокурор.
– Просто зашли и сели. Были ли там женщины? Да.
– С Кокориным-старшим какая-то девушка была?
– Да.
– Это была та девушка, которая присела на водителя (одна из девушек в компании, по версии свидетелей, пыталась защитить водителя, присев рядом с ним – Rusfootball.info)? У них была… Как бы спросить… Имитация интимной близости?
– Не знаю, что это для вас значит.
– Верхом она на Кокорина садилась?
– Да. Целовались они? Да.
– Спускалась ли девушка под стол, чтобы изобразить имитацию половой ласки?
– Не помню.
– А мужчина садился на Кокорина верхом?
– Да, Куропаткин.
- А Мамаев что делал?
- Кушал, - приводит феерический диалог прокурора и Григоряна «Спорт-Экспресс».
При этом надо помнить, что жена Кокорина при допросе Григоряна находилась в суде.
После таких интимных вещей перешли к более значимому эпизоду – избиению Пака:
Слова Григоряна приводит «Спорт-Экспресс».
Григорян рассказал и про драку с водителем Соловчуком:
– Был разговор на повышенных между Мамаевым и водителем. Группа девушек села в машину к Соловчуку, думали, это водитель такси.
Он сказал: «Я таких петухов не вожу». Я подошел, когда водитель уже ударил Пашу. Водитель стоял ко мне лицом, Кокорин и Мамаев – спиной.
– Первым удар нанес водитель?
– Да.
– Кокорин или Мамаев брали водителя рукой за шиворот?
– Мамаев держал его за кофту и говорил: «Нельзя так разговаривать с людьми, которых не знаешь».
– Куда водитель ударил Мамаева?
– Кулаком в область челюсти. Может, пощечину дал.
– Это разные вещи.
– Просто ударил, не видел как.
– Что сделал Мамаев?
– Ударил в ответ, но не попал, - приводит слова свидетеля sport24.
Любопытно, что прокурор попытался уличить свидетеля, что он раньше предоставлял другую информацию, на что Григорян ответил, будто в предыдущих показаниях из его слов – только 1%
Данный материал будет обновляться по ходу появления новостей
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Sports.ru/Евгений Фельдман;
На данный момент заседание продолжается. Закончится оно, как сообщают журналисты, работающие там, ближе к вечеру. Но уже сейчас свидетели, прокурор и адвокаты наговорили на отдельную публикацию.
Прогноз: сидим до 22:00. Еще три свидетеля— Polina Kuimova (@ap_alexeeva) April 9, 2019
Заседание, которое должно было начаться в полдень, задержалось из-за организационных проволочек почти на два часа. Кокорин и Мамаев приехали в Пресненский суд с рюкзаками. Чуть позже сообщили, что в них игроки привезли сухие пайки. Учитывая, что заседание растянулось на целый день, - немудрено.
Позиция обвинения была первой громкой новостью из зала суда. Своей абсурдностью она повергла в ужас. Судя по словам прокурора Светланы Тарасовой, Кокорин и Мамаев разве что государственный переворот не собирались устроить.
Вот ты выглядела позиция обвинения, передаёт sport24:
Кирилл Кокорин вступил в преступный сговор с братом Александром Кокориным и другими обвиняемыми. Заранее распределили роли.
У клуба «Эгоист» вступили в предварительный сговор, желая противопоставить себя окружающим, прибегли к насилию из хулиганских побуждений, мешая общественному спокойствию. Они подошли к Соловчуку и после словесной перепалки нанесли удары руками и ногами.
Затем в «Кофемании» имело место грубое нарушение общественного порядка. На глазах посетителей заведения они нецензурно выражались, клали ноги на стол, показательно кидали вещи и показывали свое непристойное поведение. Продолжая действия преступного умысла и следуя распределенным ролям, стремясь противопоставить себя обществу.
Обвиняемые получили корректное замечание о необходимости прекратить такое поведение. Кокорины подошли к Паку и в ходе словесного конфликта взяли деревянный стул и нанесли три удара.
Осознавая свое непристойное поведение, нанесли удары Гайсину, который пытался воспрепятствовать насилию в адрес Пака. Обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору, выражая неуважение к обществу. Использовали подручные предметы в качестве оружия.
Гайсину Мамаев нанес удар в область головы, Кирилл Кокорин тоже, Протосовицкий схватил Гайсина за область шеи. Гайсин получил телесные повреждения. Таким образом, компания совершила хулиганство
У клуба «Эгоист» вступили в предварительный сговор, желая противопоставить себя окружающим, прибегли к насилию из хулиганских побуждений, мешая общественному спокойствию. Они подошли к Соловчуку и после словесной перепалки нанесли удары руками и ногами.
Затем в «Кофемании» имело место грубое нарушение общественного порядка. На глазах посетителей заведения они нецензурно выражались, клали ноги на стол, показательно кидали вещи и показывали свое непристойное поведение. Продолжая действия преступного умысла и следуя распределенным ролям, стремясь противопоставить себя обществу.
Обвиняемые получили корректное замечание о необходимости прекратить такое поведение. Кокорины подошли к Паку и в ходе словесного конфликта взяли деревянный стул и нанесли три удара.
Осознавая свое непристойное поведение, нанесли удары Гайсину, который пытался воспрепятствовать насилию в адрес Пака. Обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору, выражая неуважение к обществу. Использовали подручные предметы в качестве оружия.
Гайсину Мамаев нанес удар в область головы, Кирилл Кокорин тоже, Протосовицкий схватил Гайсина за область шеи. Гайсин получил телесные повреждения. Таким образом, компания совершила хулиганство
Позиция защиты по сравнению с предыдущими разбирательствами изменилась не сильно. Футболисты частично признают свою вину (легкое причинение вреда здоровью), но не согласны по поводу хулиганства и, естественно, предварительного сговора.
Конкретнее всех выступил Павел Мамаев:
- Предварительный сговор не признаю, так как из 61 свидетеля нет ни одного доказательства. Следствие надумало, что в неустановленное время в неустановленном месте мы о чем-то договорились.
Побои Соловчуку признаю, побои Пака и хулиганство – нет. Я не участвовал в этом эпизоде. Побои Гайсину не признаю – по очным ставкам выяснили, что медицинская экспертиза показала другие побои, - сказал пока ещё игрок «Краснодара».
У него это получалось даже лучшем, чем у адвоката Александра Кокорина Андрея Ромашова. Тот выдал очередной бессмертный перл:
- Пак первоочередно оскорбил всех обвиняемых. На видео мы видим, когда Саша взял стул и подошел к столику Пака, и, согласно движениям, он хотел подсесть. Стул опустился сначала на пол. Потом после рефлекторного движения стул обрушился на голову, - цитирует Ромашова sport24.
Защитник Кокорина гениально оправдал своего клиента за эпизод с Паком. Теперь Сашу точно отпустят ? pic.twitter.com/yL0LtOQS5h— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) April 9, 2019
Ни от футболистов, ни от их защитников ничего принципиального нового мы не услышали. Позиция была всё той же, аргументы – примерно одинаковые.
- Обвинение собрано искусственно на необоснованных доводах. Мамаев не оспаривает факт причинения легкого вреда, но возражает против дополнительной квалификации по действиям группы лиц по сговору и хулиганства.
Повод для конфликта со стороны потерпевших был – это есть в доказательствах. Каждый обвиняемый действовал исходя из личных побуждений, а не по сговору.
Согласно постановлению Пленума Верховного суда, лицо не подлежит ответственности за хулиганство, если потерпевший первый начал конфликт, - в очередной раз объяснялся адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Что было свежо и необычно – выступление свидетелей, которых до этого мы не слышали. Карен Григорян, друг Кокорина, с которыми они знакомы несколько лет, рассказал и о конфликте в «Кофемании», и о драке с водителем на парковке:
– Столик в «Кофемании» заказывали? — вопросы задавал прокурор.
– Просто зашли и сели. Были ли там женщины? Да.
– С Кокориным-старшим какая-то девушка была?
– Да.
– Это была та девушка, которая присела на водителя (одна из девушек в компании, по версии свидетелей, пыталась защитить водителя, присев рядом с ним – Rusfootball.info)? У них была… Как бы спросить… Имитация интимной близости?
– Не знаю, что это для вас значит.
– Верхом она на Кокорина садилась?
– Да. Целовались они? Да.
– Спускалась ли девушка под стол, чтобы изобразить имитацию половой ласки?
– Не помню.
– А мужчина садился на Кокорина верхом?
– Да, Куропаткин.
- А Мамаев что делал?
- Кушал, - приводит феерический диалог прокурора и Григоряна «Спорт-Экспресс».
При этом надо помнить, что жена Кокорина при допросе Григоряна находилась в суде.
После таких интимных вещей перешли к более значимому эпизоду – избиению Пака:
– Мы уже собирались выходить, и Протасовицкий сказал Паку: «Извините, но вы похожи на певца из Гангам стайл». А тот ответил: «Вы – у***ны».
– Кто из Кокориных первым подошел к Паку?
– Кирилл. Спросил, как их назвали. Пак повторил.
– Где Александр взял стул? Опишите его.
– Он там стоял. Простой стул. Из чего сделан? Пустое дерево. Где он его взял? Не знаю.
– Когда он взял стул?
– Когда тот повторил, что мы кучка у**. Саша хотел присесть. После того, как Пак повторил про кучку у**, Саша взял стул.
– Что Пак делал, когда его ударил по голове?
– Я не сказал «по голове», я сказал «в область плеча».
– Дальше что было?
– Друг на друга все налетели. Официанты подошли, еще какие-то люди.
– Кокорин-младший нанес Паку удары?
– Пощечину.
– Что дальше было?
– Человек слева от Пака подошел тоже, там потолкались все.
– Какие-то выражения в адрес Пака были?
– Когда ему сказали, что на певца похож.
– А после?
– Ну, кто-то что-то кричал. Мы уже уходить хотели. Вернулись за свой стол, оплатили счет. И потом Кокорин подошел к Паку и извинился. Пак с Александром поговорили. Он тоже извинился. Сказал, что был не прав. Они помирились – и мы ушли
– Кто из Кокориных первым подошел к Паку?
– Кирилл. Спросил, как их назвали. Пак повторил.
– Где Александр взял стул? Опишите его.
– Он там стоял. Простой стул. Из чего сделан? Пустое дерево. Где он его взял? Не знаю.
– Когда он взял стул?
– Когда тот повторил, что мы кучка у**. Саша хотел присесть. После того, как Пак повторил про кучку у**, Саша взял стул.
– Что Пак делал, когда его ударил по голове?
– Я не сказал «по голове», я сказал «в область плеча».
– Дальше что было?
– Друг на друга все налетели. Официанты подошли, еще какие-то люди.
– Кокорин-младший нанес Паку удары?
– Пощечину.
– Что дальше было?
– Человек слева от Пака подошел тоже, там потолкались все.
– Какие-то выражения в адрес Пака были?
– Когда ему сказали, что на певца похож.
– А после?
– Ну, кто-то что-то кричал. Мы уже уходить хотели. Вернулись за свой стол, оплатили счет. И потом Кокорин подошел к Паку и извинился. Пак с Александром поговорили. Он тоже извинился. Сказал, что был не прав. Они помирились – и мы ушли
Слова Григоряна приводит «Спорт-Экспресс».
Судья:— Polina Kuimova (@ap_alexeeva) April 9, 2019
- Когда Протосавицкий сравнил Пака с известным певцом, вы слышали?
- Да.
- Как вы отреагировали?
- Я не вспомню.
- Ваша реакция не могла быть оскорбительной для Пака?
- Не помню.
Стукалов вмешалась: "Это национальный герой в Корее! Он в Книгу рекордов Гинесса вошел"
Григорян рассказал и про драку с водителем Соловчуком:
– Был разговор на повышенных между Мамаевым и водителем. Группа девушек села в машину к Соловчуку, думали, это водитель такси.
Он сказал: «Я таких петухов не вожу». Я подошел, когда водитель уже ударил Пашу. Водитель стоял ко мне лицом, Кокорин и Мамаев – спиной.
– Первым удар нанес водитель?
– Да.
– Кокорин или Мамаев брали водителя рукой за шиворот?
– Мамаев держал его за кофту и говорил: «Нельзя так разговаривать с людьми, которых не знаешь».
– Куда водитель ударил Мамаева?
– Кулаком в область челюсти. Может, пощечину дал.
– Это разные вещи.
– Просто ударил, не видел как.
– Что сделал Мамаев?
– Ударил в ответ, но не попал, - приводит слова свидетеля sport24.
Любопытно, что прокурор попытался уличить свидетеля, что он раньше предоставлял другую информацию, на что Григорян ответил, будто в предыдущих показаниях из его слов – только 1%
Так, тут Карен говорит, что в его предыдущих показаниях ЕГО слов - 1%. Остальное придумал следователь. «Я так не говорю», - сказал он.— Polina Kuimova (@ap_alexeeva) April 9, 2019
Данный материал будет обновляться по ходу появления новостей
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Sports.ru/Евгений Фельдман;
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