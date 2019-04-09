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«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда

Об имитации оральных ласк в «Кофемании», «преступном сговоре» футболистов и нелепых формулировках адвокатов. Выбираем самое огненное, что было сказано на первом заседании по существу дела Кокорина и Мамаева

На данный момент заседание продолжается. Закончится оно, как сообщают журналисты, работающие там, ближе к вечеру. Но уже сейчас свидетели, прокурор и адвокаты наговорили на отдельную публикацию.


Заседание, которое должно было начаться в полдень, задержалось из-за организационных проволочек почти на два часа. Кокорин и Мамаев приехали в Пресненский суд с рюкзаками. Чуть позже сообщили, что в них игроки привезли сухие пайки. Учитывая, что заседание растянулось на целый день, - немудрено.

Позиция обвинения была первой громкой новостью из зала суда. Своей абсурдностью она повергла в ужас. Судя по словам прокурора Светланы Тарасовой, Кокорин и Мамаев разве что государственный переворот не собирались устроить.

Вот ты выглядела позиция обвинения, передаёт sport24:

Кирилл Кокорин вступил в преступный сговор с братом Александром Кокориным и другими обвиняемыми. Заранее распределили роли.

У клуба «Эгоист» вступили в предварительный сговор, желая противопоставить себя окружающим, прибегли к насилию из хулиганских побуждений, мешая общественному спокойствию. Они подошли к Соловчуку и после словесной перепалки нанесли удары руками и ногами.

Затем в «Кофемании» имело место грубое нарушение общественного порядка. На глазах посетителей заведения они нецензурно выражались, клали ноги на стол, показательно кидали вещи и показывали свое непристойное поведение. Продолжая действия преступного умысла и следуя распределенным ролям, стремясь противопоставить себя обществу.

Обвиняемые получили корректное замечание о необходимости прекратить такое поведение. Кокорины подошли к Паку и в ходе словесного конфликта взяли деревянный стул и нанесли три удара.

Осознавая свое непристойное поведение, нанесли удары Гайсину, который пытался воспрепятствовать насилию в адрес Пака. Обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору, выражая неуважение к обществу. Использовали подручные предметы в качестве оружия.

Гайсину Мамаев нанес удар в область головы, Кирилл Кокорин тоже, Протосовицкий схватил Гайсина за область шеи. Гайсин получил телесные повреждения. Таким образом, компания совершила хулиганство

Позиция защиты по сравнению с предыдущими разбирательствами изменилась не сильно. Футболисты частично признают свою вину (легкое причинение вреда здоровью), но не согласны по поводу хулиганства и, естественно, предварительного сговора.

Конкретнее всех выступил Павел Мамаев:

- Предварительный сговор не признаю, так как из 61 свидетеля нет ни одного доказательства. Следствие надумало, что в неустановленное время в неустановленном месте мы о чем-то договорились.

Побои Соловчуку признаю, побои Пака и хулиганство – нет. Я не участвовал в этом эпизоде. Побои Гайсину не признаю – по очным ставкам выяснили, что медицинская экспертиза показала другие побои, - сказал пока ещё игрок «Краснодара».

У него это получалось даже лучшем, чем у адвоката Александра Кокорина Андрея Ромашова. Тот выдал очередной бессмертный перл:

- Пак первоочередно оскорбил всех обвиняемых. На видео мы видим, когда Саша взял стул и подошел к столику Пака, и, согласно движениям, он хотел подсесть. Стул опустился сначала на пол. Потом после рефлекторного движения стул обрушился на голову, - цитирует Ромашова sport24.


Ни от футболистов, ни от их защитников ничего принципиального нового мы не услышали. Позиция была всё той же, аргументы – примерно одинаковые.

- Обвинение собрано искусственно на необоснованных доводах. Мамаев не оспаривает факт причинения легкого вреда, но возражает против дополнительной квалификации по действиям группы лиц по сговору и хулиганства.

Повод для конфликта со стороны потерпевших был – это есть в доказательствах. Каждый обвиняемый действовал исходя из личных побуждений, а не по сговору.

«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда

Согласно постановлению Пленума Верховного суда, лицо не подлежит ответственности за хулиганство, если потерпевший первый начал конфликт, - в очередной раз объяснялся адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Что было свежо и необычно – выступление свидетелей, которых до этого мы не слышали. Карен Григорян, друг Кокорина, с которыми они знакомы несколько лет, рассказал и о конфликте в «Кофемании», и о драке с водителем на парковке:

– Столик в «Кофемании» заказывали? — вопросы задавал прокурор.

– Просто зашли и сели. Были ли там женщины? Да.

– С Кокориным-старшим какая-то девушка была?

– Да.

– Это была та девушка, которая присела на водителя (одна из девушек в компании, по версии свидетелей, пыталась защитить водителя, присев рядом с ним – Rusfootball.info)? У них была… Как бы спросить… Имитация интимной близости?

– Не знаю, что это для вас значит.

– Верхом она на Кокорина садилась?

– Да. Целовались они? Да.

– Спускалась ли девушка под стол, чтобы изобразить имитацию половой ласки?

– Не помню.

– А мужчина садился на Кокорина верхом?

– Да, Куропаткин.

- А Мамаев что делал?

- Кушал, - приводит феерический диалог прокурора и Григоряна «Спорт-Экспресс».

При этом надо помнить, что жена Кокорина при допросе Григоряна находилась в суде.

После таких интимных вещей перешли к более значимому эпизоду – избиению Пака:

– Мы уже собирались выходить, и Протасовицкий сказал Паку: «Извините, но вы похожи на певца из Гангам стайл». А тот ответил: «Вы – у***ны».

– Кто из Кокориных первым подошел к Паку?

– Кирилл. Спросил, как их назвали. Пак повторил.

– Где Александр взял стул? Опишите его.

– Он там стоял. Простой стул. Из чего сделан? Пустое дерево. Где он его взял? Не знаю.

– Когда он взял стул?

– Когда тот повторил, что мы кучка у**. Саша хотел присесть. После того, как Пак повторил про кучку у**, Саша взял стул.

– Что Пак делал, когда его ударил по голове?

– Я не сказал «по голове», я сказал «в область плеча».

– Дальше что было?

– Друг на друга все налетели. Официанты подошли, еще какие-то люди.

– Кокорин-младший нанес Паку удары?

– Пощечину.

– Что дальше было?

– Человек слева от Пака подошел тоже, там потолкались все.

– Какие-то выражения в адрес Пака были?

– Когда ему сказали, что на певца похож.

– А после?

– Ну, кто-то что-то кричал. Мы уже уходить хотели. Вернулись за свой стол, оплатили счет. И потом Кокорин подошел к Паку и извинился. Пак с Александром поговорили. Он тоже извинился. Сказал, что был не прав. Они помирились – и мы ушли


Слова Григоряна приводит «Спорт-Экспресс».


Григорян рассказал и про драку с водителем Соловчуком:

– Был разговор на повышенных между Мамаевым и водителем. Группа девушек села в машину к Соловчуку, думали, это водитель такси.
Он сказал: «Я таких петухов не вожу». Я подошел, когда водитель уже ударил Пашу. Водитель стоял ко мне лицом, Кокорин и Мамаев – спиной.

– Первым удар нанес водитель?

– Да.

– Кокорин или Мамаев брали водителя рукой за шиворот?

– Мамаев держал его за кофту и говорил: «Нельзя так разговаривать с людьми, которых не знаешь».

– Куда водитель ударил Мамаева?

– Кулаком в область челюсти. Может, пощечину дал.

– Это разные вещи.

– Просто ударил, не видел как.

– Что сделал Мамаев?

– Ударил в ответ, но не попал, - приводит слова свидетеля sport24.

Любопытно, что прокурор попытался уличить свидетеля, что он раньше предоставлял другую информацию, на что Григорян ответил, будто в предыдущих показаниях из его слов – только 1%



Данный материал будет обновляться по ходу появления новостей

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Sports.ru/Евгений Фельдман;
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Сегодня, 18:59
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4
(1)
#4  Босх  Россия (Сегодня, 19:56)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Карочи-всё ЗЛО от баб!
Если бы эта чушка не села в машину чужую, внаглую...
а потом бы могла МОЛЧА вылезти!
Но нет..она сказала"мальчики вас ПЕТУХАМИ обозвали!".и всё зпавертелось...

Суки,бабы..они такую хрень любят..
Я знаю.
Всё зло от них..овцы поганки..


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 19:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
И кто-то после этого цирка в суде еще сомневается, что это спектакль? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  Marlboro  Москва (Сегодня, 19:18)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Браво ! Всем - шампанского!


--------------------
Спартак - 22 золота .
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 19:09)
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  •  (6)
online

Да, с рефлекторным движением - мощно joy Адвокат - такой же запитер, как и Кокорин, так подставить клиента за его же деньги - это их тема


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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