«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй

Сегодня было не так жарко, как на стартовом заседании, но любопытных фактов о деле устроивших две драки футболистов хватило с лихвой. О нескольких сотнях тысяч, на которые посидела компания в «Кофемании», шутках Мамаева и «самом агрессивном» Кирилле Кокорине Фото: "СЭ"

Адвокат Стукалова: "Журналисты, подумайте о своей карме! Очень не понравилось вчера вас читать. Вон, у Пака отец уже умер!" pic.twitter.com/oNYiB6CtcX — СЭ Футбол РПЛ (@football_se) April 10, 2019

- Дальше мы отошли, начался конфликт. Все общались-общались, но не помню, что там было. Я подошел к Паку: "Зачем вы такое говорите?"

- Как вы с ним разговаривали?

- Ртом. — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) April 10, 2019

Мамаев задаёт вопрос:

-вы употребяли наркотики в последнее время?

-нет.

- вы в своих показаниях сразу сказали, что визуализировали Кирилла Кокорина и Сашу, что он нанес удар стулом. Про меня вы не сказали.

- Вы менее приметный.

- Вы меня не видели, правильно?

- Я вас видел. — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) April 10, 2019

Чеки Кокорина и Мамаева из Кофемании и Эгоиста. pic.twitter.com/9tTcZOFQR2 — Никита Камышев (@SkifFc) April 10, 2019