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«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй

Сегодня было не так жарко, как на стартовом заседании, но любопытных фактов о деле устроивших две драки футболистов хватило с лихвой. О нескольких сотнях тысяч, на которые посидела компания в «Кофемании», шутках Мамаева и «самом агрессивном» Кирилле Кокорине

Фото: "СЭ"
Разбирательства по существу дела Кокорина и Мамаева – это сериал. Так что если вы не ознакомились с показаниями первого дня, вряд ли сумеете восстановить полную картину. Например, сегодня вроде как рассказывали о поведении гражданки Бобковой. Чтобы понять всю силу контраста, просто необходимо ознакомиться с тем, что она рассказывала вчера.

Благо мы собрали всё самое увлекательное

«Целовалась ли с Кокориным? Не помню. Я лесбиянка». Это был первый день суда

Вчера многие возмущались тем, что жена Кокорина на заседании с улыбкой выслушивала о похождениях супруга с девушкой явно сомнительной репутации, о поцелуях между ними и даже об «имитации оральных ласк». Ещё в самом начале второго заседания (оно, кстати, задержалось из-за того, что задержалась прокурор Татьяна Тарасова) Александр Кокорин высказался по этому поводу и вновь упрекнул журналистов:

- Не обиделась ли жена, когда узнала про Бобкову? А что узнала? Бобкова все сказала.

Или то, что она лесбиянка, ничего не меняет? А вы думаете, это все узнали вчера? Это только вы узнали спустя полгода. Вы занимаетесь тем, что пишите, кто в чем пришел и кто как выглядит.

Лучше б вы писали, что здесь происходит, - сказал Кокорин, как будто то, что происходит на заседаниях выглядит нормальным.

А вообще футболисты были настроены положительно. На вопрос о том, как у них дела, Кокорин ответил, что нормально, жить будет, а Мамаев пошёл ещё дальше:

- С каждым днём всё лучше и лучше, - так что за Павла переживать смысла ещё меньше.

Кстати, прессой был недоволен не только Кокорин, но и его адвокат Татьяна Стукалова. Она выдала перед началом заседания


Правда, потом она сказала, что ничего подобного не произносила.

Первым допрашивали друга Кокорина Куропаткина. Того самого, который присаживался на Кокорина. Ничего толкового приятель нападающего «Зенита» не рассказал, зато здорово повеселил народ:

- Присаживалась ли одна из девушек на Кокорина?

- Да

- Как?

- Это показать надо?

- Достаточно описать.

- Ну села сверху.

- Они целовались?

- Нет.

- А вы?

- Что, целовался?

- Нет, присаживался.

- Да.

- Зачем?

- Ну мы друзья!

Столь блестящий аргумент моментально растиражировался по социальным сетям. Но это было ещё не всё


Новых подробностей по поводу драки с Паком и водителем Куропаткин не рассказал. Только веселил публику. А ещё и он подтвердил, что после конфликта с чиновником Пак и Кокорин помирились.

Примерно в это же время было опубликовано интервью Евгения Гинера, президента московского ЦСКА, за который когда-то играл Мамаев:

- Если бы Кокорин и Мамаев были в ЦСКА, то ваши действия?

– Мамаев, кстати, когда-то был в ЦСКА. В любом случае человек не может считать, что если он футболист и у него заслуги, то он может бить другого человека стулом.

Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команды, - позиция владельца «красно-синих» оказалась близка Сергею Галицкому.

***

Вторым свидетелем на второй день оказался бариста из «Кофемании» Андрацкин. Он рассказал, как начинала компания футболистов:

- Они начали заказывать алкоголь, пить, шуметь. Ну там… девушки с ними были, они целовались. Они встречали их ходили.

А дальше перешёл к самому увлекательному:

- Я работаю за барной стойкой, это 15 метров. Я работал, и мог не все слышать, не все видеть. Я знаю, что кто-то из персонала просил вести себя потише, но просьба была проигнорирована.

- Эти люди были в алкогольном опьянении?

- Либо они по жизни неадекватные. Мы же все понимаем, как ведут себя пьяные люди.

- Кто был самым агрессивным?

- Вот этот, - показывая на Кирилла Кокорина. – Он выпрыгивал из-за спины и бил человека в костюме. Кого-то другого, не Пака. Бил кулаком. Целился в лицо, а попал не знаю куда.

И далее, похоже, речь идёт о той самой Бобковой:

- [Драку] один из посетителей начал снимать на камеру.

- Где?

- В пяти метрах от них. Кто-то ему сказал, чтобы прекратил съемку. Когда это услышала компания, одна девушка перелезла через стол и плеснула снимающему ром с колой в лицо. Она была супернеадекватная, бросала тарелки. Кричала: «Я тут императрица, я тут главная».


Защита обнаружила, что бариста «Кофемании» путался в показаниях, в результате чего свидетель признался, что запутался. Потом он достал телефон и сказал, что его друзья присылают скриншоты его реплик и они вырваны из контеста:

- Я думал что то, что я тут сказал, останется здесь.

На что Мамаев ответил:

- Это тебе не Вегас!

Больше свидетелей во второй день не было. Зато показали чеки. По ним вышло, что в «Кофемании» компания оставила 264 тысяч рублей.


В стриптиз-клубе «Эгоист» они оставили 123 410 и 8 750 рублей.

Таким образом за ночь Кокорин, Мамаев и их друзья спустили почти 400 тысяч рублей. На этот счёт Александр Кокорин подколол уходивших с заседания журналистов:

- А пресса писала, что мы два с половиной миллиона потратили...

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Кокорин Мамаев Краснодар Зенит
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