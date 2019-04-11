В отношении Гулиева возбуждено административное дело

В отношении полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает официальный сайт МВД по Москве Фото: ФК "Ростов"

- 10 апреля около 10.30 в полицию поступило сообщение о конфликте между водителем и пешеходом на Краснопрудной улице. Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет, - приводится на сайте.22-летний футболист сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли.