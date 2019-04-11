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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

В отношении Гулиева возбуждено административное дело

В отношении полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает официальный сайт МВД по Москве

Фото: ФК "Ростов"
- 10 апреля около 10.30 в полицию поступило сообщение о конфликте между водителем и пешеходом на Краснопрудной улице. Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет, - приводится на сайте.

22-летний футболист сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли.

Гулиев захотел к Мамаеву и Кокорину, а тех в это время эвакуируют из суда
Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 22:15
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#3  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:30)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
а с куЁфли административка только!!!??? 100500 уголовное!!!!!
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#2  Ville  СПб (Сегодня, 22:19)
  • +3
  •  (5)
online

Куево для него, что огласка прошла.. Бабло похожу не поможет. Там уже пох на миликанца, там уже возбудят уд по приказу властей

Еще и вдобавок, идет суд на Коко и Мамаевым, там тупо не поймут, почему тут можно бить , а тут нельзя


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#1  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:18)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
в СИЗО на год а потом растрел. Сейчас с футболистами только так!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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