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Гулиев захотел к Мамаеву и Кокорину, а тех в это время эвакуируют из суда

Полузащитник «Спартака» ввязался в драку с американцем на улицах Москвы, а Кокорина и Мамаева, разбирательства по делу которых идут уже третий день, эвакуировали из здания суда. Уголовная хроника нашего футбола за сегодня

Фото: livesport
Примерно в то время, когда Гулиев перешёл в «Спартак», Аяз рассказывал о своей религиозности. О том, насколько строго он относится к этическим вопросам. Поэтому сегодняшнее происшествие вдвойне подмочило его репутацию.

Как сообщает «МК», сегодня утром полузащитник «красно-белых» ехал по Москве на своём «Мерседесе». Около дома №11 по Краснопрудной улице загорелся для пешеходов зелёный сигнал светофора, но автомобиль игрока почему-то не стал тормозить. При этом пешеходы уже находились на проезжей части.

Среди них оказался 29-летний американец Майкл Коу Джон Эли. По словам одной свидетельницы, немецкая иномарка задела мужчину, после чего из авто выскочил возмущенный водитель. Майкл пытался убежать, но водитель догнал его и ударил.

Позже сам Гулиев рассказал, что американец взял и стукнул по машине.

Пострадавшему понадобилась помощь врачей — оказалось, у него сломан нос. От госпитализации он отказался. Зато поехал в отделение полиции, куда отправился и Гулиев.

Видимо, только тогда Аяз понял, что он устроил, и вспомнил, чем это по нынешним меркам грозит, поэтому начал предлагать пострадавшему деньги и извиняться. Это сработало. Американец написал, что не имеет к футболисту никаких претензий.

Тут же вскрылось и ещё кое-что интересное. Автомобиль, на котором ехал Гулиев, был приобретен им в конце 2018 года. По информации телеграм-канала Baza, на нём игрок успел нарушить правила около 200 раз. Штрафов набежало на 96 000 рублей.

Так что Гулиев (не факт, что он всегда был за рулем, но машина оформлена на его) ещё тот любитель русской езды.

Что там с Мамаевым и Кокориным?

Шёл третий день заседаний по существу дела Мамаева и Кокорина. На тот случай если вы пропустили предыдущие

«Целовалась ли с Кокориным? Не помню. Я лесбиянка». Это был первый день суда

«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй

Большую часть дня допрашивали водителя Соловчука – того самого, которого избивали на стоянке. Выступление его получилось не очень простым: водителя несколько раз ловили на противоречиях.

И да, показания Соловчука совершенно отличаются от свидетельских. По его словам, петухами он никого не называл, а Кокорин рядом с машиной разбил бутылку, после чего начал ему начали угрожать.


В результате вышло так, что водителя избивали долго и безжалостно, набросились на него сами (тот факт, что на видео он бьёт первым, его не смутил), а он даже не обзывал Кокорина и Мамаева петухами.


Ну и куда без огненных перлов?


Примерно в середине дня прогремела новость – в здании суда, возможно, взрывчатка. Заседание пришлось эвакуировать. Павел Мамаев при этом сказал:

- Нас здесь оставьте.

Почти так и произошло. Футболистов вывели только через 40 минут после того, как начали эвакуацию.


Но сообщение с предупреждением, отправленное по электронной почте, оказалось неправдой. Собаки в Пресненском здании суда так ничего и не нашли.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Спартак Гулиев Зенит Краснодар Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:47
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#2  miktar   (Сегодня, 20:14)
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online

Религиозность , это что сбивать машиной лиц другой веры?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
В область тела))) ахахаха по жопе ему дали
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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