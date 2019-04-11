Гулиев захотел к Мамаеву и Кокорину, а тех в это время эвакуируют из суда

Полузащитник «Спартака» ввязался в драку с американцем на улицах Москвы, а Кокорина и Мамаева, разбирательства по делу которых идут уже третий день, эвакуировали из здания суда. Уголовная хроника нашего футбола за сегодня Фото: livesport

"У меня было сотрясение, сломан ннос, кровоподтеки по всему лицу. Нос сломался после удара Павла Мамаева. Когда меня подняли, я стоял, наклонувшись вперед, вытирал лицо, как увидел, что Мамаев бежит, замахивается и бьет меня ногой по лицу" — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) April 11, 2019

Соловчук: «Я закрывал лицо руками»

Тот же Соловчук: «Когда меня били, я видел не только ноги, но и лица»



Прилипко: Вы как определяете «ху из ху»?



Прокурор повышает голос! — Alina Matinian (@aamatinyan) April 11, 2019

Адвокат Протасовицкого допрашивает Соловчука.

- Куда и как вас бил Протасовицкий?

- Ногой в область тела.

- У вас область тела большая. — Daniil Borozdin ? (@fryazh_) April 11, 2019

Третье заседание по делу Кокорина и Мамаева прервано (как и все остальные). Сообщили, что здание Пресненского суда заминировано. pic.twitter.com/tDGJl3Mrk3 — John (@Morganito91) April 11, 2019