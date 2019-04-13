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# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
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Типичный ЦСКА. После победы в дерби команда Гончаренко потеряла очки с «Оренбургом»

О втором удалении Фернандеса в России, очередном голе Сутормина, возвращении Абеля Эрнандеса и ошибках Фролова в матчах против больших команд

«Армейцы» начали 2019-й не особо ровно. Убеждали не по годам (учитывая средний возраст футболистов) зрелой игрой, зато и спотыкались, где можно было этого избежать – проиграли «Арсеналу», подарили ничью «Уфе». Но в этом сезоне все большие команды нашей лиги теряют очки. Поэтому у ЦСКА оставались шансы навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Победа над «Спартаком» заставила думать, что «армейцы» ещё в большой игре.

Но не прошло и недели, как ЦСКА напомнил о своей кошмарной нестабильности (обыграть «Реал» и уступить «Виктории»? легко) и проиграл «Оренбургу» при своих болельщиках. Занятно, что ЦСКА впервые пропустил три гола за сезон (было только от «Ромы» в Лиге Чемпионов, но не в чемпионате), причём получил этот локальный антирекорд от довольно средней команды.

Первый тайм имени Облякова

Иван открыл счёт в матче роскошным ударом по статичному мячу в центре поля. Фролов из ворот вышел, неверно рассчитал траекторию и своих спасти уже не сумел. После этого ЦСКА пропустил дважды за шесть минут, но Обляков соорудил ещё один гол – засадил в перекладину со штрафного, а Эрнандес добил мяч в створ.



Ещё одна явная иллюстрация того, насколько прибавляет молодёжь ЦСКА по ходу этого сезона. Облякова выделяют реже (всё больше говорят об Ахметове и Чалове), но в этой игре он дал прекрасный повод вспомнить и о нём.

Все-таки продлят?..

Насчёт Эрнандеса в ЦСКА явно сомневались, когда подписывали форварда летом, из-за его травматичности. Поэтому договорились на особые условия: пока Абель лечится, вроде как не особо и получает от «армейцев». А ещё москвичи могут разорвать с ним контракт без компенсации.

До зимы Абель проболел, но решили дать ещё один шанс – за март он им не воспользовался (вышел только на последние полчаса с Тулой и ничего не показал). Постоянно шли в прессе слухи. Агент Эрнандеса несколько раз говорил, что Абель ЦСКА точно покинет, а потом давал опровержения.

С «Оренбургом» Эрнандес забил, но, видимо, это не спасёт его от расставания с «красно-синими». Три гола за почти 9 месяцев (притом два из трёх мяча Абель забил, добивая в пустые) – не показатель для форварда.

Если ошибаться, то только с топами

Евгений Фролов стал одним из символов скромного, но упёртого «Оренбурга», с которым мы познакомились в этом сезоне. При этом вратарь команды Федотова не один раз ошибался – и каждый раз в матчах против сильных команд. Сначала он не сумел зафиксировать мяч на выездной игре со «Спартаком», затем дважды ошибся против «Зенита», а теперь подарил два гола ЦСКА



Вторая красная для Марио в России

Первый раз обрусевший бразилец покинул поле по воле арбитра в 2015 году, когда ЦСКА играл против «Мордовии» на выезде. Тогда москвичи горели 0:3 в первом тайме, остались в меньшинстве из-за нарушения правого защитника перед своей штрафной, но затем ЦСКА отыгрался – в итоге победил 6:4 (матч команды заканчивали в равных составах).

На момент удаления Фернандеса хозяева поля проигрывали 1:2, так что это можно было трактовать частично и как хороший знак. В том плане, что если тогда ЦСКА не проиграл, то и теперь должен вывезти. Но «армейцы», сравняв счёт, получил от Деспотовича во втором, уступили, а теперь Гончаренко придется обходиться без Фернандеса против «Локо».

Сутормин – главная звезда этого «Оренбурга»

Алексей Сутормин забил ЦСКА свой седьмой гол в этом сезоне. Ещё у него в активе 2 голевых передачи. Он лучший бомбардир «Оренбурга» несмотря на то, что играет не чистого нападающего, а чаще всего оттягивается на фланг.



Очевидно, что такого игрока наши большие команды мимо себя не пропустят. Есть все основания полагать, что уже следующий сезон Сутормин начнёт в составе одного из топов РПЛ.

Противоположность Фролову

У «Оренбурга» есть защитник Ойеволе. Он уже преклонного возраста по футбольным меркам и наверняка в ближайшие годы карьеру игрока завершит, но в этом сезоне Адесойе блистает. Он не только организовал вместе с партнёрами труднопроходимую оборону для уровня «Оренбурга», но и забивает большим командам.

Если Фролов перед ними теряется, то Ойеволе наоборот, видит перед собой более сильную мотивацию. У него три мяча в сезона – «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА



Дурной пример заразителен

Акинфеев насмотрелся на Фролова и в итоге тоже допустил помарку. Наверное, не самую вопиющую - удар у Деспотовича получился внезапным и очень удачным, но почему-то капитан ЦСКА даже не попытался прыгнуть, чтобы выудить снаряд из-под перекладины.

В результате этого момента «Оренбург» вышел вперёд, а москвичи там и не сумели найти встречных аргументов. ЦСКА проигрывает дома после дерби и в очередной раз напоминает, что никаким претендентом на чемпионство она пока не является.

Потенциал у команды Гончаренко потрясающий. Но без стабильности не о чем мечтать.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Оренбург Ойеволе Сутормин Обляков Эрнандес
Сегодня, 15:58
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(1)
#10  avs1967  tula (Сегодня, 16:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот скажите, зачем в рунете выкладывать ролики, которые невозможно посмотреть именно в России? Или эти "кривдаобладатели" хотят дерьма на сметане собрать? Грошей не жалко, бесит жлобство всех этих глистов и трепонем, паразитирующих на футболе - от жиртреста уткина до разных пидологгеров.
Регистрация: 1.03.2013 [жалоба]
#9  Паха   (Сегодня, 16:40)
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  •  (0)
online

KARASS,
Голы в ворота ЦСКА - Питерские забивали?
Или может Игорёк - Питерский?
Регистрация: 27.02.2019 [жалоба]
#8  KARASS   (Сегодня, 16:34)
  • -3
  •  (3)
online

судьи только с кавказа должны судить а питерские и московские -это только в пользу зени при чем для всех и для краснодара и для локо confused
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#7  Spartacus1971   (Сегодня, 16:27)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Автор не победы в дерби,а знатного осткока.Им просто повезло.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#6  Mihail69  Московская область (Сегодня, 16:27)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
hel,
Глупость несешь.
Регистрация: 29.10.2006 [жалоба]
#5  Corner  планета Земля (Сегодня, 16:24)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: hel
С таким тренером не будет. Не умеет он выставлять состав! Уже три раза ложанулся.Два раза проиграли.

пля, вы реально ослы ...или не, скорее свиньи неблагодарные
чел (гончар) вам команду с нуля слепил за полсезона, они еще недовольны ))


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#4  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 16:11)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Типичное заряженное судейство Лапочкина,вот это верный заголовок!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#3  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 16:10)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Visio
Зато у у игроков огонь в глазах есть будут и Чемпионами

С таким тренером не будет. Не умеет он выставлять состав! Уже три раза ложанулся.Два раза проиграли.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#2  Egorysche   (Сегодня, 16:07)
  • -1
  •  (7)

а почему не сделали подборку красивых моментов Лапочкина? он же так старался за Оренбург
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:05)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Зато у у игроков огонь в глазах есть будут и Чемпионами
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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