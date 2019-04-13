Россия РПЛ 2018/19
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Типичный ЦСКА. После победы в дерби команда Гончаренко потеряла очки с «Оренбургом»
О втором удалении Фернандеса в России, очередном голе Сутормина, возвращении Абеля Эрнандеса и ошибках Фролова в матчах против больших команд
«Армейцы» начали 2019-й не особо ровно. Убеждали не по годам (учитывая средний возраст футболистов) зрелой игрой, зато и спотыкались, где можно было этого избежать – проиграли «Арсеналу», подарили ничью «Уфе». Но в этом сезоне все большие команды нашей лиги теряют очки. Поэтому у ЦСКА оставались шансы навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Победа над «Спартаком» заставила думать, что «армейцы» ещё в большой игре.
Но не прошло и недели, как ЦСКА напомнил о своей кошмарной нестабильности (обыграть «Реал» и уступить «Виктории»? легко) и проиграл «Оренбургу» при своих болельщиках. Занятно, что ЦСКА впервые пропустил три гола за сезон (было только от «Ромы» в Лиге Чемпионов, но не в чемпионате), причём получил этот локальный антирекорд от довольно средней команды.
Первый тайм имени Облякова
Иван открыл счёт в матче роскошным ударом по статичному мячу в центре поля. Фролов из ворот вышел, неверно рассчитал траекторию и своих спасти уже не сумел. После этого ЦСКА пропустил дважды за шесть минут, но Обляков соорудил ещё один гол – засадил в перекладину со штрафного, а Эрнандес добил мяч в створ.
Ещё одна явная иллюстрация того, насколько прибавляет молодёжь ЦСКА по ходу этого сезона. Облякова выделяют реже (всё больше говорят об Ахметове и Чалове), но в этой игре он дал прекрасный повод вспомнить и о нём.
Все-таки продлят?..
Насчёт Эрнандеса в ЦСКА явно сомневались, когда подписывали форварда летом, из-за его травматичности. Поэтому договорились на особые условия: пока Абель лечится, вроде как не особо и получает от «армейцев». А ещё москвичи могут разорвать с ним контракт без компенсации.
До зимы Абель проболел, но решили дать ещё один шанс – за март он им не воспользовался (вышел только на последние полчаса с Тулой и ничего не показал). Постоянно шли в прессе слухи. Агент Эрнандеса несколько раз говорил, что Абель ЦСКА точно покинет, а потом давал опровержения.
С «Оренбургом» Эрнандес забил, но, видимо, это не спасёт его от расставания с «красно-синими». Три гола за почти 9 месяцев (притом два из трёх мяча Абель забил, добивая в пустые) – не показатель для форварда.
Если ошибаться, то только с топами
Евгений Фролов стал одним из символов скромного, но упёртого «Оренбурга», с которым мы познакомились в этом сезоне. При этом вратарь команды Федотова не один раз ошибался – и каждый раз в матчах против сильных команд. Сначала он не сумел зафиксировать мяч на выездной игре со «Спартаком», затем дважды ошибся против «Зенита», а теперь подарил два гола ЦСКА
Вторая красная для Марио в России
Первый раз обрусевший бразилец покинул поле по воле арбитра в 2015 году, когда ЦСКА играл против «Мордовии» на выезде. Тогда москвичи горели 0:3 в первом тайме, остались в меньшинстве из-за нарушения правого защитника перед своей штрафной, но затем ЦСКА отыгрался – в итоге победил 6:4 (матч команды заканчивали в равных составах).
На момент удаления Фернандеса хозяева поля проигрывали 1:2, так что это можно было трактовать частично и как хороший знак. В том плане, что если тогда ЦСКА не проиграл, то и теперь должен вывезти. Но «армейцы», сравняв счёт, получил от Деспотовича во втором, уступили, а теперь Гончаренко придется обходиться без Фернандеса против «Локо».
Сутормин – главная звезда этого «Оренбурга»
Алексей Сутормин забил ЦСКА свой седьмой гол в этом сезоне. Ещё у него в активе 2 голевых передачи. Он лучший бомбардир «Оренбурга» несмотря на то, что играет не чистого нападающего, а чаще всего оттягивается на фланг.
Очевидно, что такого игрока наши большие команды мимо себя не пропустят. Есть все основания полагать, что уже следующий сезон Сутормин начнёт в составе одного из топов РПЛ.
Противоположность Фролову
У «Оренбурга» есть защитник Ойеволе. Он уже преклонного возраста по футбольным меркам и наверняка в ближайшие годы карьеру игрока завершит, но в этом сезоне Адесойе блистает. Он не только организовал вместе с партнёрами труднопроходимую оборону для уровня «Оренбурга», но и забивает большим командам.
Если Фролов перед ними теряется, то Ойеволе наоборот, видит перед собой более сильную мотивацию. У него три мяча в сезона – «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА
Дурной пример заразителен
Акинфеев насмотрелся на Фролова и в итоге тоже допустил помарку. Наверное, не самую вопиющую - удар у Деспотовича получился внезапным и очень удачным, но почему-то капитан ЦСКА даже не попытался прыгнуть, чтобы выудить снаряд из-под перекладины.
В результате этого момента «Оренбург» вышел вперёд, а москвичи там и не сумели найти встречных аргументов. ЦСКА проигрывает дома после дерби и в очередной раз напоминает, что никаким претендентом на чемпионство она пока не является.
Потенциал у команды Гончаренко потрясающий. Но без стабильности не о чем мечтать.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
«Армейцы» начали 2019-й не особо ровно. Убеждали не по годам (учитывая средний возраст футболистов) зрелой игрой, зато и спотыкались, где можно было этого избежать – проиграли «Арсеналу», подарили ничью «Уфе». Но в этом сезоне все большие команды нашей лиги теряют очки. Поэтому у ЦСКА оставались шансы навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Победа над «Спартаком» заставила думать, что «армейцы» ещё в большой игре.
Но не прошло и недели, как ЦСКА напомнил о своей кошмарной нестабильности (обыграть «Реал» и уступить «Виктории»? легко) и проиграл «Оренбургу» при своих болельщиках. Занятно, что ЦСКА впервые пропустил три гола за сезон (было только от «Ромы» в Лиге Чемпионов, но не в чемпионате), причём получил этот локальный антирекорд от довольно средней команды.
Первый тайм имени Облякова
Иван открыл счёт в матче роскошным ударом по статичному мячу в центре поля. Фролов из ворот вышел, неверно рассчитал траекторию и своих спасти уже не сумел. После этого ЦСКА пропустил дважды за шесть минут, но Обляков соорудил ещё один гол – засадил в перекладину со штрафного, а Эрнандес добил мяч в створ.
Ещё одна явная иллюстрация того, насколько прибавляет молодёжь ЦСКА по ходу этого сезона. Облякова выделяют реже (всё больше говорят об Ахметове и Чалове), но в этой игре он дал прекрасный повод вспомнить и о нём.
Все-таки продлят?..
Насчёт Эрнандеса в ЦСКА явно сомневались, когда подписывали форварда летом, из-за его травматичности. Поэтому договорились на особые условия: пока Абель лечится, вроде как не особо и получает от «армейцев». А ещё москвичи могут разорвать с ним контракт без компенсации.
До зимы Абель проболел, но решили дать ещё один шанс – за март он им не воспользовался (вышел только на последние полчаса с Тулой и ничего не показал). Постоянно шли в прессе слухи. Агент Эрнандеса несколько раз говорил, что Абель ЦСКА точно покинет, а потом давал опровержения.
С «Оренбургом» Эрнандес забил, но, видимо, это не спасёт его от расставания с «красно-синими». Три гола за почти 9 месяцев (притом два из трёх мяча Абель забил, добивая в пустые) – не показатель для форварда.
Если ошибаться, то только с топами
Евгений Фролов стал одним из символов скромного, но упёртого «Оренбурга», с которым мы познакомились в этом сезоне. При этом вратарь команды Федотова не один раз ошибался – и каждый раз в матчах против сильных команд. Сначала он не сумел зафиксировать мяч на выездной игре со «Спартаком», затем дважды ошибся против «Зенита», а теперь подарил два гола ЦСКА
Вторая красная для Марио в России
Первый раз обрусевший бразилец покинул поле по воле арбитра в 2015 году, когда ЦСКА играл против «Мордовии» на выезде. Тогда москвичи горели 0:3 в первом тайме, остались в меньшинстве из-за нарушения правого защитника перед своей штрафной, но затем ЦСКА отыгрался – в итоге победил 6:4 (матч команды заканчивали в равных составах).
На момент удаления Фернандеса хозяева поля проигрывали 1:2, так что это можно было трактовать частично и как хороший знак. В том плане, что если тогда ЦСКА не проиграл, то и теперь должен вывезти. Но «армейцы», сравняв счёт, получил от Деспотовича во втором, уступили, а теперь Гончаренко придется обходиться без Фернандеса против «Локо».
Сутормин – главная звезда этого «Оренбурга»
Алексей Сутормин забил ЦСКА свой седьмой гол в этом сезоне. Ещё у него в активе 2 голевых передачи. Он лучший бомбардир «Оренбурга» несмотря на то, что играет не чистого нападающего, а чаще всего оттягивается на фланг.
Очевидно, что такого игрока наши большие команды мимо себя не пропустят. Есть все основания полагать, что уже следующий сезон Сутормин начнёт в составе одного из топов РПЛ.
Противоположность Фролову
У «Оренбурга» есть защитник Ойеволе. Он уже преклонного возраста по футбольным меркам и наверняка в ближайшие годы карьеру игрока завершит, но в этом сезоне Адесойе блистает. Он не только организовал вместе с партнёрами труднопроходимую оборону для уровня «Оренбурга», но и забивает большим командам.
Если Фролов перед ними теряется, то Ойеволе наоборот, видит перед собой более сильную мотивацию. У него три мяча в сезона – «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА
Дурной пример заразителен
Акинфеев насмотрелся на Фролова и в итоге тоже допустил помарку. Наверное, не самую вопиющую - удар у Деспотовича получился внезапным и очень удачным, но почему-то капитан ЦСКА даже не попытался прыгнуть, чтобы выудить снаряд из-под перекладины.
В результате этого момента «Оренбург» вышел вперёд, а москвичи там и не сумели найти встречных аргументов. ЦСКА проигрывает дома после дерби и в очередной раз напоминает, что никаким претендентом на чемпионство она пока не является.
Потенциал у команды Гончаренко потрясающий. Но без стабильности не о чем мечтать.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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