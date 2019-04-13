Россия РПЛ 2018/19
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Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном
Непростой получился выезд у "Локомотива" в Грозный, в гостях против "Ахмата" иначе не бывает. Но железнодорожники взяли 3 очка и поднялись на второе место. Rusfootball.info рассказывает о главных действующих лицах красно-зеленой победы.
1. Юрий Павлович Семин
"Локомотив" приезжал в Грозный без дисквалифицированного Ведрана Чорлуки. И многие в потере хорватского защитника видели надежду для "Ахмата", учитывая, что Бенедикт Хёведес последний раз выходил в основе больше месяца назад. Но Юрий Павлович не только за неделю настроил оборону к игре без лидера, так еще и переформатировал действия атаки. Эксперимент с Кварацхелией был признан неудачным, и в стартовый список вернули Мануэла Фернандеша. А отсутствие Антона Миранчука безупречно компенсировал Джефферсон Фарфан.
"Локомотив" в отличие от "Спартака", который в Грозном забил победный гол при численном перевесе, но в контратаке, ни разу не прижимался к своим воротам. Нет, моменты у рамки Гилерме возникали, но железнодорожники старались быстро отодвинуть действо на чужую половину. И это как раз работа Семина, который призывал своих как можно больше атаковать. Как итог - у "Локомотива" 15 ударов (9 выстрелов у "Ахмата"), из них 6 - в створ, 8 - мимо, 1 - в перекладину. Перевес у "Локо" и по владению мячом - 54% против 46%. Семин выбрал идеальную тактику на матч против "Ахмата", разбив все козыри грозненцев правильным контрпрессингом. Хотя сам он после матча признался, что не был уверен в нужном результате.
2. Алексей Миранчук
Это был гениальный перфоманс Алексея Миранчука. В последних матчах №59 "Локомотива" оставался в одинаковой тени брата, который резко стартовал весной. Банальное родственное противостояние, какой брат лучше, Антон в марте-апреле выигрывал вчистую. Но стоило Алексею оказаться на поле без близнеца, он расцвел. В атакующей линии "Локомотива" чаще Миранчука никто не встречался с мячом. А 76% точных передач Алексей набрал только потому, что его пасы были острее бритвы из рекламного ролика.
Гол со штрафного получился в лучших традициях Месси. Миранчук пустил мяч по такой траектории, которая часто удается аргентинскому гению из "Барселоны". Плюс Алексей - лидер матча по количеству успешных обводок (у него их 6). Вот теперь на предстоящее дерби с ЦСКА Семину потребуется не одна бессонная ночь, чтобы определить стартовое сочетание тройки атакующих хавов. И главное не ошибиться, как с Кварацхелией против "Зенита".
3. Федор Смолов
Такое ощущение, что у Федора Смолова получается забивать только на Кавказе. Ведь это его первый гол с 10 марта, когда он отличился в Каспийске против "Анжи". Поначалу казалось, что партнеры привыкли к стилю Эдера и закидывали мячи в штрафную "Ахмата" исключительно верхом. Но когда наконец красно-зеленые прорезали глаза и перешли на игру низом, то Федор вышел на первый план.
Смолов - самый бьющий игрок матча. Он нанес 5 ударов, из 3 попаданий в створ выжал 1 забитый гол. Правда, не стоит возносить смоловскую 100-процентную точность передач - в финальной трети Федор сделал их только 9 раз. В любом случае, такого Смолова давно ждали болельщики "Локомотива". Если Федя включится в решающий отрезок чемпионата, это будет крутым возвращением после того, что с ним случилось с момента той "паненки".
4. Джефферсон Фарфан
Если Сергей Семак смотрел матч "Локомотива" с "Ахматом", то он понял, как ему повезло, что перуанец пропускал встречу прошлого тура. Страшно представить, что бы такой заряженный, как сегодня, Фарфан сделал с Жирковым. Удивительные врывания Джефферсона из ниоткуда не может разгадать ни одна команда в чемпионате. Фарфан пылесосил правый фланг, а потом появился в центре штрафной и забил. Откуда? Почему? Ни у кого в РПЛ так не получается.
5. Дмитрий Баринов
Что ж там такое с Игорем Денисовым, если его Юрий Семин игнорирует снова? Но если после "Зенита" по этому выбору к главному тренеру оставались вопросы, то после "Ахмата" его никто не рискнет упрекнуть. Ведь Дмитрий Баринов выдал качественный перфоманс в Грозном. Даже Крыховяк рядом с ним затерялся и был не так ярок, как обычно. 10 (ДЕСЯТЬ!) отборов - Баринов просто сжег центр поля стадиона "Ахмата". Дмитрий редко играл на перехвате (только 2 раза), зато мимо него не прошел ни один футболист в зеленой форме.
До матча "Краснодара" с "Динамо" "Локомотив" точно останется на второй строчке. И к предстоящему московскому дерби железнодорожники подходят с позиции фаворита, учитывая, не лучшее психологическое состояние армейцев после кошмара с "Оренбургом".
Фото: официальный твиттер "Локомотива"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
1. Юрий Павлович Семин
"Локомотив" приезжал в Грозный без дисквалифицированного Ведрана Чорлуки. И многие в потере хорватского защитника видели надежду для "Ахмата", учитывая, что Бенедикт Хёведес последний раз выходил в основе больше месяца назад. Но Юрий Павлович не только за неделю настроил оборону к игре без лидера, так еще и переформатировал действия атаки. Эксперимент с Кварацхелией был признан неудачным, и в стартовый список вернули Мануэла Фернандеша. А отсутствие Антона Миранчука безупречно компенсировал Джефферсон Фарфан.
"Локомотив" в отличие от "Спартака", который в Грозном забил победный гол при численном перевесе, но в контратаке, ни разу не прижимался к своим воротам. Нет, моменты у рамки Гилерме возникали, но железнодорожники старались быстро отодвинуть действо на чужую половину. И это как раз работа Семина, который призывал своих как можно больше атаковать. Как итог - у "Локомотива" 15 ударов (9 выстрелов у "Ахмата"), из них 6 - в створ, 8 - мимо, 1 - в перекладину. Перевес у "Локо" и по владению мячом - 54% против 46%. Семин выбрал идеальную тактику на матч против "Ахмата", разбив все козыри грозненцев правильным контрпрессингом. Хотя сам он после матча признался, что не был уверен в нужном результате.
2. Алексей Миранчук
Это был гениальный перфоманс Алексея Миранчука. В последних матчах №59 "Локомотива" оставался в одинаковой тени брата, который резко стартовал весной. Банальное родственное противостояние, какой брат лучше, Антон в марте-апреле выигрывал вчистую. Но стоило Алексею оказаться на поле без близнеца, он расцвел. В атакующей линии "Локомотива" чаще Миранчука никто не встречался с мячом. А 76% точных передач Алексей набрал только потому, что его пасы были острее бритвы из рекламного ролика.
Гол со штрафного получился в лучших традициях Месси. Миранчук пустил мяч по такой траектории, которая часто удается аргентинскому гению из "Барселоны". Плюс Алексей - лидер матча по количеству успешных обводок (у него их 6). Вот теперь на предстоящее дерби с ЦСКА Семину потребуется не одна бессонная ночь, чтобы определить стартовое сочетание тройки атакующих хавов. И главное не ошибиться, как с Кварацхелией против "Зенита".
3. Федор Смолов
Такое ощущение, что у Федора Смолова получается забивать только на Кавказе. Ведь это его первый гол с 10 марта, когда он отличился в Каспийске против "Анжи". Поначалу казалось, что партнеры привыкли к стилю Эдера и закидывали мячи в штрафную "Ахмата" исключительно верхом. Но когда наконец красно-зеленые прорезали глаза и перешли на игру низом, то Федор вышел на первый план.
Смолов - самый бьющий игрок матча. Он нанес 5 ударов, из 3 попаданий в створ выжал 1 забитый гол. Правда, не стоит возносить смоловскую 100-процентную точность передач - в финальной трети Федор сделал их только 9 раз. В любом случае, такого Смолова давно ждали болельщики "Локомотива". Если Федя включится в решающий отрезок чемпионата, это будет крутым возвращением после того, что с ним случилось с момента той "паненки".
4. Джефферсон Фарфан
Если Сергей Семак смотрел матч "Локомотива" с "Ахматом", то он понял, как ему повезло, что перуанец пропускал встречу прошлого тура. Страшно представить, что бы такой заряженный, как сегодня, Фарфан сделал с Жирковым. Удивительные врывания Джефферсона из ниоткуда не может разгадать ни одна команда в чемпионате. Фарфан пылесосил правый фланг, а потом появился в центре штрафной и забил. Откуда? Почему? Ни у кого в РПЛ так не получается.
5. Дмитрий Баринов
Что ж там такое с Игорем Денисовым, если его Юрий Семин игнорирует снова? Но если после "Зенита" по этому выбору к главному тренеру оставались вопросы, то после "Ахмата" его никто не рискнет упрекнуть. Ведь Дмитрий Баринов выдал качественный перфоманс в Грозном. Даже Крыховяк рядом с ним затерялся и был не так ярок, как обычно. 10 (ДЕСЯТЬ!) отборов - Баринов просто сжег центр поля стадиона "Ахмата". Дмитрий редко играл на перехвате (только 2 раза), зато мимо него не прошел ни один футболист в зеленой форме.
До матча "Краснодара" с "Динамо" "Локомотив" точно останется на второй строчке. И к предстоящему московскому дерби железнодорожники подходят с позиции фаворита, учитывая, не лучшее психологическое состояние армейцев после кошмара с "Оренбургом".
Фото: официальный твиттер "Локомотива"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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