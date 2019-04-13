Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном

Непростой получился выезд у "Локомотива" в Грозный, в гостях против "Ахмата" иначе не бывает. Но железнодорожники взяли 3 очка и поднялись на второе место. Rusfootball.info рассказывает о главных действующих лицах красно-зеленой победы.

1. Юрий Павлович Семин

"Локомотив" приезжал в Грозный без дисквалифицированного Ведрана Чорлуки. И многие в потере хорватского защитника видели надежду для "Ахмата", учитывая, что Бенедикт Хёведес последний раз выходил в основе больше месяца назад. Но Юрий Павлович не только за неделю настроил оборону к игре без лидера, так еще и переформатировал действия атаки. Эксперимент с Кварацхелией был признан неудачным, и в стартовый список вернули Мануэла Фернандеша. А отсутствие Антона Миранчука безупречно компенсировал Джефферсон Фарфан.

"Локомотив" в отличие от "Спартака", который в Грозном забил победный гол при численном перевесе, но в контратаке, ни разу не прижимался к своим воротам. Нет, моменты у рамки Гилерме возникали, но железнодорожники старались быстро отодвинуть действо на чужую половину. И это как раз работа Семина, который призывал своих как можно больше атаковать. Как итог - у "Локомотива" 15 ударов (9 выстрелов у "Ахмата"), из них 6 - в створ, 8 - мимо, 1 - в перекладину. Перевес у "Локо" и по владению мячом - 54% против 46%. Семин выбрал идеальную тактику на матч против "Ахмата", разбив все козыри грозненцев правильным контрпрессингом. Хотя сам он после матча признался, что не был уверен в нужном результате.

2. Алексей Миранчук

Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном


Это был гениальный перфоманс Алексея Миранчука. В последних матчах №59 "Локомотива" оставался в одинаковой тени брата, который резко стартовал весной. Банальное родственное противостояние, какой брат лучше, Антон в марте-апреле выигрывал вчистую. Но стоило Алексею оказаться на поле без близнеца, он расцвел. В атакующей линии "Локомотива" чаще Миранчука никто не встречался с мячом. А 76% точных передач Алексей набрал только потому, что его пасы были острее бритвы из рекламного ролика.

Гол со штрафного получился в лучших традициях Месси. Миранчук пустил мяч по такой траектории, которая часто удается аргентинскому гению из "Барселоны". Плюс Алексей - лидер матча по количеству успешных обводок (у него их 6). Вот теперь на предстоящее дерби с ЦСКА Семину потребуется не одна бессонная ночь, чтобы определить стартовое сочетание тройки атакующих хавов. И главное не ошибиться, как с Кварацхелией против "Зенита".

3. Федор Смолов

Такое ощущение, что у Федора Смолова получается забивать только на Кавказе. Ведь это его первый гол с 10 марта, когда он отличился в Каспийске против "Анжи". Поначалу казалось, что партнеры привыкли к стилю Эдера и закидывали мячи в штрафную "Ахмата" исключительно верхом. Но когда наконец красно-зеленые прорезали глаза и перешли на игру низом, то Федор вышел на первый план.

Смолов - самый бьющий игрок матча. Он нанес 5 ударов, из 3 попаданий в створ выжал 1 забитый гол. Правда, не стоит возносить смоловскую 100-процентную точность передач - в финальной трети Федор сделал их только 9 раз. В любом случае, такого Смолова давно ждали болельщики "Локомотива". Если Федя включится в решающий отрезок чемпионата, это будет крутым возвращением после того, что с ним случилось с момента той "паненки".

4. Джефферсон Фарфан



Если Сергей Семак смотрел матч "Локомотива" с "Ахматом", то он понял, как ему повезло, что перуанец пропускал встречу прошлого тура. Страшно представить, что бы такой заряженный, как сегодня, Фарфан сделал с Жирковым. Удивительные врывания Джефферсона из ниоткуда не может разгадать ни одна команда в чемпионате. Фарфан пылесосил правый фланг, а потом появился в центре штрафной и забил. Откуда? Почему? Ни у кого в РПЛ так не получается.

5. Дмитрий Баринов

Что ж там такое с Игорем Денисовым, если его Юрий Семин игнорирует снова? Но если после "Зенита" по этому выбору к главному тренеру оставались вопросы, то после "Ахмата" его никто не рискнет упрекнуть. Ведь Дмитрий Баринов выдал качественный перфоманс в Грозном. Даже Крыховяк рядом с ним затерялся и был не так ярок, как обычно. 10 (ДЕСЯТЬ!) отборов - Баринов просто сжег центр поля стадиона "Ахмата". Дмитрий редко играл на перехвате (только 2 раза), зато мимо него не прошел ни один футболист в зеленой форме.

До матча "Краснодара" с "Динамо" "Локомотив" точно останется на второй строчке. И к предстоящему московскому дерби железнодорожники подходят с позиции фаворита, учитывая, не лучшее психологическое состояние армейцев после кошмара с "Оренбургом".

Фото: официальный твиттер "Локомотива"

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Ахмат Локомотив Смолов
Сегодня, 22:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(1)
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 23:17)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Результат сделали Гиля (2 спасения в концовке первого тайма) и Фарфан (передача + гол).
Ману и Леша хорошо финтили и заставляли игроков Ахмата ошибаться.
Ну и Федя наконец забил, слава те господя.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 23:08)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Тень отца
Цитата: Сибирячок
и перечитывай по ночам.

Вы топколазу совсем что-то криминальное советуете

Криминальное - это в топку лазить без разрешения топковладелицы))
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 23:07)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Сибирячок
и перечитывай по ночам.

Вы топколазу совсем что-то криминальное советуете


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 22:59)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сыч
Слишком много елея.
Но спасибо, конечно, автору )

Не так часто про вас что то путное пишут. Так что статью в закладки затарабань и перечитывай по ночам.

писи: Я не читал, но осуждаю.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Сыч  Вологда (Сегодня, 22:56)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Слишком много елея.
Но спасибо, конечно, автору )
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 22:53)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цивилизация давно вперёд убежала, а они до сих пор на пару пыхтят. Уж как минимум Электровозы. Или Магнитовозы ))

Когда-нибудь будут Телепортозы...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама