Россия РПЛ 2018/19
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«Краснодар» не хватается за свои шансы, «Динамо» не хватает концентрации
«Краснодар» упустил превосходный шанс, чтобы укрепить позиции в топ-3 турнирной таблице чемпионата России. Южане в 23-м туре разошлись миром с «Динамо», обменявшись с соперником забитыми мячами. «Динамо» после этой ничьей немного улучшило позиции в турнирной таблице, но покинуть зоны стыковых игр москвичи не сумели. Rusfootball.info – о матче в Химках.
Как-то известный журналист Василий Уткин сказал, что чемпионат России не выигрывают. В последние годы, после того, как из российского футбола ушли большие деньги, побеждать стал тот, кто допускает меньше ошибок. Похожая ситуация складывается и в нынешнем сезоне. «Зенит» далеко не безгрешен, но пока всё идёт к тому, что питерцы, возглавляющие турнирную таблицу, своё лидерство не упустят. По крайней мере, конкуренты «Зенита» активно теряют очки, помогая своему сопернику.
«Краснодар» в Химках должен был побеждать. Днём ранее ЦСКА, один из конкурентов в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов, сенсационно проиграл «Оренбургу». Победа помогла бы южанам оторваться от «армейцев» на четыре очка и от «железнодорожников» - на два. Вместо этого «Краснодар» довольствовался программой-минимум, ограничившись лишь одним набранным баллом, за который ещё и пришлось сражаться.
Нехватка сил?
После возобновления сезона «Динамо» провело лишь пять игр, у «Краснодара» за этот же промежуток времени набралось в два раза больше матчей. «Быки» ещё и играли в Лиге Европы и Кубке России. Возможно, именно этот фактор сейчас влияет на «Краснодар». Но в первом тайме подопечные Мурада Мусаева напоминали лишь собственные тени. Сложно сказать, что именно произошло с «Краснодаром», но в первые 45 минут гости нанесли лишь три удара по воротам. «Краснодар» фактически отказался от прессинга, которым можно было накрыть футболистов «Динамо». В общем, южанам явно не хватало агрессии. Об этом свидетельствует и расстановка команды (усреднённые позиции). В матче с одним из аутсайдеров чемпионата России «Краснодар» сыграл довольно трусливо, отправив на чужую половину поля лишь четырёх игроков.
Характер игры несколько изменился лишь во втором тайме. Наверное, подействовали внушения Мурада Мусаева в перерыве. Наконец, «Краснодар» стал действовать более агрессивно, а в последние 15 минут гости создали больше моментов, чем за весь матч.
На игре «Краснодара» положительно сказался и тот факт, что «Динамо» в концовке стало действовать более беспечно. План Хохлова на игру заключался в том, чтобы создать максимально некомфортные условия для соперника. Для этого «Динамо» использовало плотную опеку, не гнушаясь мелкого фола. В итоге москвичи нарушали правила 16 раз (более чем в два раза больше, чем соперник). «Динамо» вынудило «Краснодар» очень много ошибаться. Гости неприличное количество раз теряли мяч на своей половине поля. При этом в последние 25 минут игры «Динамо» отказалось от более смелой модели, а «Краснодар» лишь раз потерял мяч на своей половине поля.
После того, как соперник развязал руки «Краснодару», южане смогли сыграть в свой футбол. Но тот факт, что «Краснодар» включался лишь эпизодами, подтверждает теорию о нехватки сил на весь матч. Проблемой «быков» остаётся довольно короткая скамейка запасных. Освежать игру было некем, кроме выпускников собственной академии. Тот же самый Даниил Уткин, появившийся на поле на последние 25 минут, провёл классный матч, сделав столько же касаний, сколько Магомед Шапи-Сулейманов за целый тайм. Но выиграть чемпионат страны с молодёжью слишком сложно, пусть в своё время это удалось сделать Сэру Алексу Фергюсону с «Классом-92».
Туманные перспективы «Динамо»
Что касается «Динамо», то москвичи имели все основания, чтобы остаться недовольными итоговым результатом. «Бело-голубым» были нужны три очка, ничья фактически не улучшила положение «Динамо» в турнирной таблице. Пока всё идёт к тому, что подопечным Дмитрия Хохлова придётся отстаивать место в РПЛ в стыковых матчах. При всей симпатичной игре «Динамо» нужно учитывать, что после возобновления сезона москвичи выиграли лишь один мяч. Пока улов «Динамо» весьма скромен: пять очков в шести матчах. Если бы не победа над «Уфой», случившаяся ещё более месяца назад, дела были бы совсем плохи.
При этом «Динамо» со своим составом вполне может претендовать на большее. Пока главной проблемой москвичей остаётся стабильность, точнее, её отсутствие. И, конечно, «бело-голубым» нужно научиться набирать «свои» очки, а то с «Краснодаром» и другими командами из верхней части турнирной таблицы получается неплохо, а с середняками и аутсайдерами – хуже. Впрочем, вряд ли «Динамо» будет всерьёз грозить вылет, даже если команда завершит сезон в стыковой зоне.
Чемпионат России
23 тур
"Динамо" – "Краснодар" 1:1
Гол: Марков, 79 - Вандерсон, 88
"Динамо": Шунин – Козлов, Шуньич, Морозов (Хольмен, 81), Евгеньев – Юсупов, Жоаузинью, Соу, Черных (Грулев, 62) – Марков, Луценко.
"Краснодар": Сафонов – Скопинцев (Рамирес, 79), Мартынович, Спаич, Стоцкий – Каборе (Уткин, 70), Перейра, Газинский, Классон, Вандерсон – Сулейманов (Игнатьев, 46).
Предупреждения: Каборе, 27, Мраков, 35, Вандерсон, 41, Луценко, 45
Фото - WhoScored, "Спорт-Экспресс"
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Как-то известный журналист Василий Уткин сказал, что чемпионат России не выигрывают. В последние годы, после того, как из российского футбола ушли большие деньги, побеждать стал тот, кто допускает меньше ошибок. Похожая ситуация складывается и в нынешнем сезоне. «Зенит» далеко не безгрешен, но пока всё идёт к тому, что питерцы, возглавляющие турнирную таблицу, своё лидерство не упустят. По крайней мере, конкуренты «Зенита» активно теряют очки, помогая своему сопернику.
«Краснодар» в Химках должен был побеждать. Днём ранее ЦСКА, один из конкурентов в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов, сенсационно проиграл «Оренбургу». Победа помогла бы южанам оторваться от «армейцев» на четыре очка и от «железнодорожников» - на два. Вместо этого «Краснодар» довольствовался программой-минимум, ограничившись лишь одним набранным баллом, за который ещё и пришлось сражаться.
Нехватка сил?
После возобновления сезона «Динамо» провело лишь пять игр, у «Краснодара» за этот же промежуток времени набралось в два раза больше матчей. «Быки» ещё и играли в Лиге Европы и Кубке России. Возможно, именно этот фактор сейчас влияет на «Краснодар». Но в первом тайме подопечные Мурада Мусаева напоминали лишь собственные тени. Сложно сказать, что именно произошло с «Краснодаром», но в первые 45 минут гости нанесли лишь три удара по воротам. «Краснодар» фактически отказался от прессинга, которым можно было накрыть футболистов «Динамо». В общем, южанам явно не хватало агрессии. Об этом свидетельствует и расстановка команды (усреднённые позиции). В матче с одним из аутсайдеров чемпионата России «Краснодар» сыграл довольно трусливо, отправив на чужую половину поля лишь четырёх игроков.
Усреднённые позиции игроков "Краснодара"
Характер игры несколько изменился лишь во втором тайме. Наверное, подействовали внушения Мурада Мусаева в перерыве. Наконец, «Краснодар» стал действовать более агрессивно, а в последние 15 минут гости создали больше моментов, чем за весь матч.
На игре «Краснодара» положительно сказался и тот факт, что «Динамо» в концовке стало действовать более беспечно. План Хохлова на игру заключался в том, чтобы создать максимально некомфортные условия для соперника. Для этого «Динамо» использовало плотную опеку, не гнушаясь мелкого фола. В итоге москвичи нарушали правила 16 раз (более чем в два раза больше, чем соперник). «Динамо» вынудило «Краснодар» очень много ошибаться. Гости неприличное количество раз теряли мяч на своей половине поля. При этом в последние 25 минут игры «Динамо» отказалось от более смелой модели, а «Краснодар» лишь раз потерял мяч на своей половине поля.
Потери игроков "Краснодара"
После того, как соперник развязал руки «Краснодару», южане смогли сыграть в свой футбол. Но тот факт, что «Краснодар» включался лишь эпизодами, подтверждает теорию о нехватки сил на весь матч. Проблемой «быков» остаётся довольно короткая скамейка запасных. Освежать игру было некем, кроме выпускников собственной академии. Тот же самый Даниил Уткин, появившийся на поле на последние 25 минут, провёл классный матч, сделав столько же касаний, сколько Магомед Шапи-Сулейманов за целый тайм. Но выиграть чемпионат страны с молодёжью слишком сложно, пусть в своё время это удалось сделать Сэру Алексу Фергюсону с «Классом-92».
Туманные перспективы «Динамо»
Что касается «Динамо», то москвичи имели все основания, чтобы остаться недовольными итоговым результатом. «Бело-голубым» были нужны три очка, ничья фактически не улучшила положение «Динамо» в турнирной таблице. Пока всё идёт к тому, что подопечным Дмитрия Хохлова придётся отстаивать место в РПЛ в стыковых матчах. При всей симпатичной игре «Динамо» нужно учитывать, что после возобновления сезона москвичи выиграли лишь один мяч. Пока улов «Динамо» весьма скромен: пять очков в шести матчах. Если бы не победа над «Уфой», случившаяся ещё более месяца назад, дела были бы совсем плохи.
Коротко о матче #Динамо - #Краснодар ?? #РПЛ pic.twitter.com/BzAzmRAAP4— Всеволод Алексеев (@Old_Sebastian) April 14, 2019
При этом «Динамо» со своим составом вполне может претендовать на большее. Пока главной проблемой москвичей остаётся стабильность, точнее, её отсутствие. И, конечно, «бело-голубым» нужно научиться набирать «свои» очки, а то с «Краснодаром» и другими командами из верхней части турнирной таблицы получается неплохо, а с середняками и аутсайдерами – хуже. Впрочем, вряд ли «Динамо» будет всерьёз грозить вылет, даже если команда завершит сезон в стыковой зоне.
Чемпионат России
23 тур
"Динамо" – "Краснодар" 1:1
Гол: Марков, 79 - Вандерсон, 88
"Динамо": Шунин – Козлов, Шуньич, Морозов (Хольмен, 81), Евгеньев – Юсупов, Жоаузинью, Соу, Черных (Грулев, 62) – Марков, Луценко.
"Краснодар": Сафонов – Скопинцев (Рамирес, 79), Мартынович, Спаич, Стоцкий – Каборе (Уткин, 70), Перейра, Газинский, Классон, Вандерсон – Сулейманов (Игнатьев, 46).
Предупреждения: Каборе, 27, Мраков, 35, Вандерсон, 41, Луценко, 45
Фото - WhoScored, "Спорт-Экспресс"
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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