Олег Кононов: стало ли лучше, чем было? Становится

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции после победы над «Енисеем» (2:0) рассказал о своих кадровых решениях и прогрессе в игре команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.

Фото: ФК "Спартак"

– Голевая атака? Если команда соперника быстро садится назад, нам надо максимально быстро сделать так, чтобы она не успела занять свои позиции. Коля сделал то, что нужно было сделать.– С Глушаковым ничего, тренируется. Конечно, по тактическим. Я хотел того же Мишу Игнатову выпустить. Он хорошо тренируется, работает, надо было дать ему почувствовать игру. Это обсуловлено тренировочным процессом.– Думаю да. Только официально должны сказать. Всё в порядке. Я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он таким образом себя повёл и поставил, у меня вызывает уважение. Не знаю, что вы там смеётесь. У вас, видимо, нет.– Нестандартные, а возможно и стандартные действия, вместе должны приносить результат. Адриано, играя нападающего, должен ещё и комбинироваться, вытаскивая игроков на себя, а не только открываться за спину. Во втором тайме в эти зоны врывались другие игроки, эти действия мы должны выполнять лучше. Не всё получается. 24 удара – неплохо. Но 6 в створ – плохо.Поэтому, банальная фраза, есть над чем работать. Впереди важные игры, мы взяли 3 очка и не пропустили, хотя пропускали в последнее время в каждой игре. Я доволен всеми без исключения. А Луис Адриано сделал две голевые передачи. Центральный нападающий должен как забивать, так и распасовывать. Должен уметь играть за спину, играть в ноги. Адриано – серьёзный игрок. Сегодня он даже заполнял зоны в отборе, если другие игроки не успевали вернуться.– Мне трудно сказать, удобно или нет. Луиса я знаю давно, в «Шахтёре» он играл чистой девяткой. Это и позиция Зе Луиша. У нас получились и хорошие игры, когда они играли вдвоём. Выбор у меня есть, будем смотреть, как лучше.– Становится.