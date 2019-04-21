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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Олег Кононов: стало ли лучше, чем было? Становится

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции после победы над «Енисеем» (2:0) рассказал о своих кадровых решениях и прогрессе в игре команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.

Фото: ФК "Спартак"
– Голевая атака? Если команда соперника быстро садится назад, нам надо максимально быстро сделать так, чтобы она не успела занять свои позиции. Коля сделал то, что нужно было сделать.

– Что с Глушаковым?

– С Глушаковым ничего, тренируется. Конечно, по тактическим. Я хотел того же Мишу Игнатову выпустить. Он хорошо тренируется, работает, надо было дать ему почувствовать игру. Это обсуловлено тренировочным процессом.

– История с Гулиевым завершена?

– Думаю да. Только официально должны сказать. Всё в порядке. Я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он таким образом себя повёл и поставил, у меня вызывает уважение. Не знаю, что вы там смеётесь. У вас, видимо, нет.

– Луис Адриано сегодня принимал мяч в опорной зоне чуть ли не больше, чем перед штрафной. Это ваша установка?

– Нестандартные, а возможно и стандартные действия, вместе должны приносить результат. Адриано, играя нападающего, должен ещё и комбинироваться, вытаскивая игроков на себя, а не только открываться за спину. Во втором тайме в эти зоны врывались другие игроки, эти действия мы должны выполнять лучше. Не всё получается. 24 удара – неплохо. Но 6 в створ – плохо.

Поэтому, банальная фраза, есть над чем работать. Впереди важные игры, мы взяли 3 очка и не пропустили, хотя пропускали в последнее время в каждой игре. Я доволен всеми без исключения. А Луис Адриано сделал две голевые передачи. Центральный нападающий должен как забивать, так и распасовывать. Должен уметь играть за спину, играть в ноги. Адриано – серьёзный игрок. Сегодня он даже заполнял зоны в отборе, если другие игроки не успевали вернуться.

– Вам не кажется, что для Адриано и Зе Луиша более удобна схема с одним нападающим, чем 4-4-2, которые вы практиковали?

– Мне трудно сказать, удобно или нет. Луиса я знаю давно, в «Шахтёре» он играл чистой девяткой. Это и позиция Зе Луиша. У нас получились и хорошие игры, когда они играли вдвоём. Выбор у меня есть, будем смотреть, как лучше.

– Простой вопрос: стало лучше, чем было?

– Становится.
Теги: Кононов Спартак Енисей Адриано Гулиев
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