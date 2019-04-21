Россия РПЛ 2018/19
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Олег Кононов: стало ли лучше, чем было? Становится
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции после победы над «Енисеем» (2:0) рассказал о своих кадровых решениях и прогрессе в игре команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Фото: ФК "Спартак"
– Что с Глушаковым?
– С Глушаковым ничего, тренируется. Конечно, по тактическим. Я хотел того же Мишу Игнатову выпустить. Он хорошо тренируется, работает, надо было дать ему почувствовать игру. Это обсуловлено тренировочным процессом.
– История с Гулиевым завершена?
– Думаю да. Только официально должны сказать. Всё в порядке. Я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он таким образом себя повёл и поставил, у меня вызывает уважение. Не знаю, что вы там смеётесь. У вас, видимо, нет.
– Луис Адриано сегодня принимал мяч в опорной зоне чуть ли не больше, чем перед штрафной. Это ваша установка?
– Нестандартные, а возможно и стандартные действия, вместе должны приносить результат. Адриано, играя нападающего, должен ещё и комбинироваться, вытаскивая игроков на себя, а не только открываться за спину. Во втором тайме в эти зоны врывались другие игроки, эти действия мы должны выполнять лучше. Не всё получается. 24 удара – неплохо. Но 6 в створ – плохо.
Поэтому, банальная фраза, есть над чем работать. Впереди важные игры, мы взяли 3 очка и не пропустили, хотя пропускали в последнее время в каждой игре. Я доволен всеми без исключения. А Луис Адриано сделал две голевые передачи. Центральный нападающий должен как забивать, так и распасовывать. Должен уметь играть за спину, играть в ноги. Адриано – серьёзный игрок. Сегодня он даже заполнял зоны в отборе, если другие игроки не успевали вернуться.
– Вам не кажется, что для Адриано и Зе Луиша более удобна схема с одним нападающим, чем 4-4-2, которые вы практиковали?
– Мне трудно сказать, удобно или нет. Луиса я знаю давно, в «Шахтёре» он играл чистой девяткой. Это и позиция Зе Луиша. У нас получились и хорошие игры, когда они играли вдвоём. Выбор у меня есть, будем смотреть, как лучше.
– Простой вопрос: стало лучше, чем было?
– Становится.
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