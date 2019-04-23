Промес: до сих пор я не тот, что был в "Спартаке"

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, как протекает его карьера в Испании, где он выступает за "Севилью"

– Да, конечно, потому что моей любимой позиции не было в схеме "Севильи". Поначалу мне было тяжело найти место, где бы я мог раскрыться, но в итоге тренер увидел, что я могу быть полезен в этой схеме, и я получил больше игрового времени.Я стал самым дорогим игроком в истории клуба, и от меня ждали многого. Но я начал сезон на скамейке и просидел много игр. Это был тяжелый старт.До сих пор я не тот Промес, что был в "Спартаке", но я много работаю, и все знают, что скоро все придет.– Не то чтобы мне прямо не нравится. Да, это не моя любимая позиция, но я ничего не могу поделать.Если я нужен в защите, я буду играть там. Но я люблю играть, как играл в "Спартаке", так я могу забивать голы и быть полезным для команды.– В России не так много пространства. Если играешь против пяти защитников, тебе сложно найти пространство и остаться один в один против соперника. Всегда есть подстраховка.Но здесь также тяжело, потому что уровень защитников чуть выше – их сложно обыгрывать. Но я должен искать шансы вне зависимости от того, играют против меня четыре защитника или пять.– Это зависит от соперника. Я достаточно быстрый. Мне нравится игра на контратаках, но я также люблю играть с мячом, разыгрывать комбинации, – сказал Промес в программе "Тотальный футбол" на "Матч ТВ"