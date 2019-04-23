Промес: до сих пор я не тот, что был в "Спартаке"

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|24
|51
|...
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА
|24
|41
|5
|Спартак
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Ростов
|24
|35
|...
|16
|Енисей
|24
|13
Лента новостей:
05:31
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал
Вчера, 23:17
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (1)
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (1)
Вчера, 22:51
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (3)
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (3)
Вчера, 22:23
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
Вчера, 21:45
"Реал" готов отдать Бэйла в аренду
"Реал" готов отдать Бэйла в аренду
Вчера, 21:36
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Вчера, 21:23
Адвокат Кирилла Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали (5)
Адвокат Кирилла Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали (5)
Вчера, 21:21
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Вчера, 20:14
Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову" (4)
Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову" (4)
Вчера, 19:39
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Вчера, 19:33
Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы (10)
Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы (10)
Вчера, 19:30
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
Вчера, 19:04
"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам (11)
"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам (11)
Вчера, 18:41
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Вчера, 18:22
Артур Саркисов пропустит до трех недель
Артур Саркисов пропустит до трех недель
Вчера, 18:13
Денис Черышев выбыл до конца сезона (10)
Денис Черышев выбыл до конца сезона (10)
Вчера, 17:41
Водитель Соловчук частично подтвердил показания севшей в его машину знакомой Мамаева (1)
Водитель Соловчук частично подтвердил показания севшей в его машину знакомой Мамаева (1)
Вчера, 17:10
Юрген Клопп: "Ливерпуль" не в силах повлиять на дерби Манчестера. "МЮ", видимо, тоже (6)
Юрген Клопп: "Ливерпуль" не в силах повлиять на дерби Манчестера. "МЮ", видимо, тоже (6)
Промес: до сих пор я не тот, что был в "Спартаке"
Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, как протекает его карьера в Испании, где он выступает за "Севилью"
– Да, конечно, потому что моей любимой позиции не было в схеме "Севильи". Поначалу мне было тяжело найти место, где бы я мог раскрыться, но в итоге тренер увидел, что я могу быть полезен в этой схеме, и я получил больше игрового времени.
Я стал самым дорогим игроком в истории клуба, и от меня ждали многого. Но я начал сезон на скамейке и просидел много игр. Это был тяжелый старт.
До сих пор я не тот Промес, что был в "Спартаке", но я много работаю, и все знают, что скоро все придет.
– Тебя ставят на разные позиции. Ты как-то даже сыграл левого защитника. Что тебе дает этот опыт?
– Не то чтобы мне прямо не нравится. Да, это не моя любимая позиция, но я ничего не могу поделать.
Если я нужен в защите, я буду играть там. Но я люблю играть, как играл в "Спартаке", так я могу забивать голы и быть полезным для команды.
– В России большинство команд играет в пять защитников, в Испании – в четыре. Как это влияет на твою игру?
– В России не так много пространства. Если играешь против пяти защитников, тебе сложно найти пространство и остаться один в один против соперника. Всегда есть подстраховка.
Но здесь также тяжело, потому что уровень защитников чуть выше – их сложно обыгрывать. Но я должен искать шансы вне зависимости от того, играют против меня четыре защитника или пять.
– "Севилья" – лучшая команда Испании по голам с контратак. Какой стиль тебе удобнее?
– Это зависит от соперника. Я достаточно быстрый. Мне нравится игра на контратаках, но я также люблю играть с мячом, разыгрывать комбинации, – сказал Промес в программе "Тотальный футбол" на "Матч ТВ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.