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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Промес: до сих пор я не тот, что был в "Спартаке"

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, как протекает его карьера в Испании, где он выступает за "Севилью"

– Когда ты пришел в "Севилью", команда играла по схеме 3-5-2, где нет места левому вингеру, но именно там ты играл за "Спартак". Ты понимал, что из-за этого не будешь попадать в состав?

– Да, конечно, потому что моей любимой позиции не было в схеме "Севильи". Поначалу мне было тяжело найти место, где бы я мог раскрыться, но в итоге тренер увидел, что я могу быть полезен в этой схеме, и я получил больше игрового времени.

Я стал самым дорогим игроком в истории клуба, и от меня ждали многого. Но я начал сезон на скамейке и просидел много игр. Это был тяжелый старт.

До сих пор я не тот Промес, что был в "Спартаке", но я много работаю, и все знают, что скоро все придет.

– Тебя ставят на разные позиции. Ты как-то даже сыграл левого защитника. Что тебе дает этот опыт?

– Не то чтобы мне прямо не нравится. Да, это не моя любимая позиция, но я ничего не могу поделать.

Если я нужен в защите, я буду играть там. Но я люблю играть, как играл в "Спартаке", так я могу забивать голы и быть полезным для команды.

– В России большинство команд играет в пять защитников, в Испании – в четыре. Как это влияет на твою игру?

– В России не так много пространства. Если играешь против пяти защитников, тебе сложно найти пространство и остаться один в один против соперника. Всегда есть подстраховка.

Но здесь также тяжело, потому что уровень защитников чуть выше – их сложно обыгрывать. Но я должен искать шансы вне зависимости от того, играют против меня четыре защитника или пять.

– "Севилья" – лучшая команда Испании по голам с контратак. Какой стиль тебе удобнее?

– Это зависит от соперника. Я достаточно быстрый. Мне нравится игра на контратаках, но я также люблю играть с мячом, разыгрывать комбинации, – сказал Промес в программе "Тотальный футбол" на "Матч ТВ"
Теги: Промес Севилья Спартак
Сегодня, 08:38
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#3  ljubljana  Over here (Сегодня, 09:09)
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online

Цитата: Realist2000
Так ты и в Спартаке последний год не был уже самим собой...

бич нашего чемпа.тот же Вагнер играл только когда хотел. если мысли о другом - увы. другой квинси - ведь тоже талант. но думал не о том. так же и адриано - играет по настроению
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#2  Realist2000   (Сегодня, 08:58)
  • 0
  •  (2)

Так ты и в Спартаке последний год не был уже самим собой...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 08:47)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Может в России запретить футб. подстраховку,в Испании и других европейских странах от нее уже ушли давно. laughing


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Перейра конченая мразь
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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