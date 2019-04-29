Лучше бы дома сидел. Широков покинул «Динамо»

Бывший игрок сборной России успел почти год отработать в структуре «бело-голубых» заместителем генерального директора по спортивным вопросам. О том, что успел за это время наворотить главный оратор российского футбола.О добровольном уходе Широкова ещё не объявляли официально. Об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист Василий Конов: экс-футболист уведомил руководителей и забрал трудовую книжку.В «Динамо» Широков отработал почти год – начал в июне 2018-го. Изначально писали, что Широков будет главным по селекции, но в итоге он занял пост заместителя генерального директора Сергея Фёдорова, а какое-то время был советником председателя ВФСО «Динамо» Стржалковского.Наиболее вероятный катализатор увольнения – конфликт Широкова с тренером Хохловым. Он продолжался ещё с осени. Как сообщали источники в клубе, Широков хотел вычистить из команды всех, кто имеет отношение к прежнему генеральному директору Евгению Муравьеву. Хохлова ставил именно Муравьев.Перед августовским дерби против «Спартака» Широков влез в дела молодёжной команды. Он попытался поменять тренера молодежного состава «Динамо» Николая Ковардаева, под руководством которого команда заняла третье место в прошлом сезоне, на Владимира Корытько, у которого вообще не было опыта работы главным наставником.Хохлов был резко против, из-за чего решение заморозили. Когда стали разбираться в причинах журналисты, появилась информация, что Широков просто хотел пристроить своего знакомого (то есть Широков просто наращивал собственное влияние). Перебор даже для «Динамо», не правда ли?Болельщики поддержали главного тренера на матче против «Спартака», а Ковардаев поделился мнением:- Я думаю, что эта какая-то игра против Дмитрия Валерьевича Хохлова… Это мои мысли.Сам тренер деликатно погасил разговоры о конфликте:- На данный момент в определенных вопросах есть недопонимание. Но назовите мне клубы, где все ровно и гладко? Мне кажется, их не существует. Да, есть дискуссия, споры, несогласие. Да, мы ругаемся. Но это нормально, - сказал Хохлов.После этого разговоры вроде бы затихли. Ходили только слухи, от которых Широков агрессивно отмахивался (например, слух о замене Хохлова на Кучука). Но в феврале, когда ещё не возобновился чемпионат, заговорил главный тренер:– Недопонимание осталось.– Да, именно с ним, - сказал Хохлов.С приходом нового руководства ходили слухи, что Широковым недовольны. На это намекали и некоторые прежние комментарии. Например, член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин после второго в сезоне поражения от «Спартака» заявил через ТАСС:- Второй тайм был хороший, не хватает классных игроков.Сыграли те, кого напокупал спортивный директор господин Широков и его компания, в том числе и эти кардозы [Мигел Кардозу] непонятные.С таким составом это команда седьмого-девятого места, не больше. Я не беру тренера – тренер хороший, - сказал Степашин.Совсем недавно, после победы «Динамо» над «Крыльями» Широков снова начал нагнетать:– Если главный тренер [Дмитрий Хохлов] не знает, в чем проблема, то я как могу ответить на ваш вопрос?– Нет, сейчас не может. Думаю, уже потеряли шансы, чтобы приблизиться к пятерке. А если команде поставили такую задачу, значит, мы, безусловно, верили в ее выполнение.– У «Ростова», «Оренбурга» и «Арсенала» составы уж точно не сильнее нашего. Однако они борются за еврокубки. И вполне могут там оказаться.Считаю, «Динамо» укомплектовано должным образом, достаточно хорошо для борьбы за попадание в пятерку. Но, к сожалению, по каким-то причинам этого сделать не удалось, - приводил «Спорт-Экспресс» слова Широкова.Хохлов отреагировал резко:– Я не буду отвечать на этот вопрос.– Я прекрасно знаю, о чем вы спросите. Ну давайте дослушаем.– Вопрос же был очевиден. Спросите у него. Комментировать его слова? Я могу прокомментировать слова специалистов, - цитировал Хохлова sports.ruПосле этого тренер и заместитель гендира через прессу не общались.Одним из поводов для конфликта стала позиция Широкова по Ташаеву. Ещё в конце прошлого сезона, когда блистал молодой полузащитник, Широков говорил (видимо, мотивировал воспитанника остаться в родном «Динамо»), что легко найдёт ему замену, подразумевая приглашенного позднее Жоаозиньо.Абсурд ситуации вы легко поймёте сами – адекватная ли замена подающего большие надежды российского игрока на престарелого (по футбольным меркам) легионера, с которым отказался продлевать контракт «Краснодар».Каким-то образом в клубе допустили ситуацию, что у Ташаева после классного сезона 2017/2018 в контракте осталась прежняя сумма выкупа – 1.5 миллиона евро. Эти деньги заплатил «Спартак» и практически даром забрал талантливого паспортиста.После этого был целый ряд судов и разбирательств: «Динамо» даже собиралось дисквалифицировать игрока, но «бело-голубые» проиграли все разбирательства.Похожие вещи Широков говорил и про Самба Соу, но опорный полузащитник, к счастью для «Динамо», всё ещё в команде.