Россия РПЛ 2018/19
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РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
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|1
|Зенит
|27
|58
|2
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|27
|49
|3
|Краснодар
|27
|47
|4
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|27
|45
|5
|Спартак
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
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|7
|Ростов
|27
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
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|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
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Лента новостей:
12:11
«Ман Сити» в шаге от чемпионства, Кокорину и Мамаеву грозит полтора года. Главные новости прошедших суток
«Ман Сити» в шаге от чемпионства, Кокорину и Мамаеву грозит полтора года. Главные новости прошедших суток
11:34
"Криштиану спас "Юве" от вылета и вернул чемпионство после 20 лет неудач". Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына (2)
"Криштиану спас "Юве" от вылета и вернул чемпионство после 20 лет неудач". Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына (2)
09:19
Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением
Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением
07:09
Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия (1)
Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия (1)
03:53
Хосеп Гвардиола: надеюсь, в последнем туре мы покажем игру, которой будет достаточно для чемпионства
Хосеп Гвардиола: надеюсь, в последнем туре мы покажем игру, которой будет достаточно для чемпионства
Вчера, 23:55
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата (4)
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата (4)
Вчера, 23:28
"Торпедо": вопрос увольнения Колыванова не стоит
"Торпедо": вопрос увольнения Колыванова не стоит
Вчера, 23:05
Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая (1)
Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая (1)
Вчера, 22:43
Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать (5)
Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать (5)
Вчера, 22:20
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (28)
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (28)
Вчера, 22:18
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Адвокат: Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ (1)
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Адвокат Мамаева: все обвинения - искусственные и надуманные (1)
Вчера, 21:25
"Манчестер Сити" – "Лестер": стартовые составы
"Манчестер Сити" – "Лестер": стартовые составы
Вчера, 21:23
Юрий Семин: Денисов? Когда будет что рассказать, я скажу (6)
Юрий Семин: Денисов? Когда будет что рассказать, я скажу (6)
Вчера, 21:14
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (47)
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (47)
«Ман Сити» в шаге от чемпионства, Кокорину и Мамаеву грозит полтора года. Главные новости прошедших суток
Команда Пепа обыграла «Лестер» и почти взяла «золото» АПЛ, прокурор озвучил, на сколько ещё могут присесть участники футбольного бойцовского клуба, а ещё стало известно, где мы будем играть против казахов в отборе к чемпионату Европы
С английским чемпионом определились?
«Сити» продавил «Лестер» и вернулся на первую строчку в таблице, которую временно отбирал «Ливерпуль», игравший свой матч раньше. Теперь, похоже, судьба чемпионства определена – хотя игра против команды Роджерса (он-то наверняка очень хотел помочь «красным») складывалась тяжело.
Единственный гол «Сити» забил за двадцать минут до конца основного времени. «Лестер» удачно оборонялся, но против пушечного выстрела Компани приёма не нашлось.
Что особенно круто – это единственный мяч за весь чемпионат от легенды голубого Манчестера. Капитан выстрелил тогда, как это было больше всего необходимо команде. Мяч защитника оказался победным.
- Все говорили «не бей», но я не для того так далеко зашел в своей карьере, чтобы мне говорили, когда я могу бить, а когда не могу. Дело не в количестве голов, а в их своевременности. Сегодня это было необходимо, - вывалил позже Компани изданию Independent
«Я кричал тебе: «Не бей! Нет, Винни, нет!» – говорил Агуэро Компани после финального свистка.
Это был 20-й мяч Компани в составе «горожан» и первый – из-за пределов штрафной площади. Мяч стал для «Сити» 100-м в домашних матчах этого сезона – это рекорд для высших дивизионов Англии. В твиттере Гари Линекер даже предложил:
- Учитывая обстоятельства, награда за гол сезона должна быть присуждена Венсану Компани. Фантастический момент этого феноменального сезона, - написал эксперт.
А ещё подопечные Пепа стали первым в истории АПЛ клубом, дважды выдавшим серию из 13+ побед. В прошлом чемпионате «Сити» выиграл 18 матчей подряд.
Теперь остался только один тур до конца этого сезона в Англии – команда Гвардиолы надо только победить немотивированный «Брайтон» в последнем туре и брать «золото». У «Ливерпуля» практически не осталось надежд – никто не верит, что «Сити» оступится в последнем матче.
Что там с Кокориным и Мамаевым?
Вчера провели прения сторон, и мы узнали, сколько прокурор хочет впаять нашим героям, затасканным по московским судам. Александру Кокорину предложили 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а Павлу Мамаеву на один месяц меньше. Учитывая, что в СИЗО игроки провели больше полугода, в колонии (в случае, если суд решит назначить именно такое наказание) они окажутся на срок около шести месяцев.
- «Ты попал! Да ты знаешь, кто мы такие? Мы – Кокора и Мамай!». Затем они стали агрессивно требовать «пояснить за петуха», - такими гениальным фразами прокурор Светлана Тарасова поясняла, почему обвинение требует так много.
Ещё она цитировала басни Крылова и вынесла своё мнение – подсудимые врут.
- Хотелось бы вас чисто по-человечески попросить не ломать судьбы ребят, дать им вернутся к семье, заниматься любимым делом, - сказал Александр Кокорин.
А его брат похвастался, что уже прочитал 40 книжек:
- Я в жизни столько не читал, ваша честь.
Кокорина, кстати, продолжают активно поддерживать партнёры по команде. Азмун написал в инстаграме:
- С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени.
Мамаев о такой поддержке может только мечтать.
Решение суда будет объявлено 8-го мая.
Играем с казахами в Калининграде
РФС сообщил о месте проведения встречи между сборными России и Казахстана, которые соперничают в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Боссы отечественного футбола подтвердили курс, которого собирались придерживаться ранее – в Москве сборная играть не будет, лучше забивать стадионы в регионах. Матч состоится 9 сентября в Калининграде. Начало – в 21:45.
Видимо, решили как можно дальше увезти гостей из Казахстана. Более западной футбольной точки у нас в стране нет.
До этого нашей сборной предстоит сыграть с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и против Кипра (11 июня, Нижний Новгород).
В «Милане» - беспредел
Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко в среду опоздал на тренировку. Наставник Гаттузо рассвирепел и запер команду на базе до понедельника. Игрок, по информации прессы, извинился перед одноклубниками и тренером, конфликт вроде как пошёл на спад. Но это, как выяснилось позже, было только начало.
В чемпионате Италии сумасшедшая гонка за места в Лиге Чемпионов. На две оставшиеся строчки претендуют сразу шесть команд. В наиважнейшей игре «Милан» победил «Болонью» (2:1), но сам футбол отошёл на второй план. Всех очень удивили проблемы с дисциплиной в «Милане».
Сначала Бакайоко отказался выходить на замену, когда получил травму хавбек Лукас Биглия. Как сообщил комментатор Sky Sport Italia, Гаттузо спросил Бакайоко, готов ли хавбек выйти на замену, а тот ответил – нет. Затем оба обменялись репликами, и футболист сказал: «Иди на хрен»
А потом «Милан» ещё и остался в меньшинстве. Лукас Пакета зачем-то ударил судью по руке, когда получал жёлтую карточку, за что был изгнан с поля. Повезло, что «Милан» даже в меньшинстве одержал победу.
Теперь за три тура до конца ситуация следующая: «Интер» (63 очка) и «Аталанта» (62) идут на позициях, которые гарантируют место в ЛЧ, а за ними гонятся «Милан» (59), «Рома» (59), «Торино» (57) и «Лацио»(55).
Огонь, правда? Покруче, чем в Англии.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: eurosport, РИА Новости/Александр Вильф
С английским чемпионом определились?
«Сити» продавил «Лестер» и вернулся на первую строчку в таблице, которую временно отбирал «Ливерпуль», игравший свой матч раньше. Теперь, похоже, судьба чемпионства определена – хотя игра против команды Роджерса (он-то наверняка очень хотел помочь «красным») складывалась тяжело.
Единственный гол «Сити» забил за двадцать минут до конца основного времени. «Лестер» удачно оборонялся, но против пушечного выстрела Компани приёма не нашлось.
In case Liverpool fans missed Kompany's goal #MCILEI #ManCity pic.twitter.com/iyqpYTo0U8— #Team8Rakaat (@ddnainggolan) May 6, 2019
Что особенно круто – это единственный мяч за весь чемпионат от легенды голубого Манчестера. Капитан выстрелил тогда, как это было больше всего необходимо команде. Мяч защитника оказался победным.
- Все говорили «не бей», но я не для того так далеко зашел в своей карьере, чтобы мне говорили, когда я могу бить, а когда не могу. Дело не в количестве голов, а в их своевременности. Сегодня это было необходимо, - вывалил позже Компани изданию Independent
NOOOOO VINNY! NOOOOOO! ? pic.twitter.com/iBJLnddsIg— Manchester City (@ManCity) May 6, 2019
«Я кричал тебе: «Не бей! Нет, Винни, нет!» – говорил Агуэро Компани после финального свистка.
Это был 20-й мяч Компани в составе «горожан» и первый – из-за пределов штрафной площади. Мяч стал для «Сити» 100-м в домашних матчах этого сезона – это рекорд для высших дивизионов Англии. В твиттере Гари Линекер даже предложил:
- Учитывая обстоятельства, награда за гол сезона должна быть присуждена Венсану Компани. Фантастический момент этого феноменального сезона, - написал эксперт.
А ещё подопечные Пепа стали первым в истории АПЛ клубом, дважды выдавшим серию из 13+ побед. В прошлом чемпионате «Сити» выиграл 18 матчей подряд.
Теперь остался только один тур до конца этого сезона в Англии – команда Гвардиолы надо только победить немотивированный «Брайтон» в последнем туре и брать «золото». У «Ливерпуля» практически не осталось надежд – никто не верит, что «Сити» оступится в последнем матче.
Что там с Кокориным и Мамаевым?
Вчера провели прения сторон, и мы узнали, сколько прокурор хочет впаять нашим героям, затасканным по московским судам. Александру Кокорину предложили 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а Павлу Мамаеву на один месяц меньше. Учитывая, что в СИЗО игроки провели больше полугода, в колонии (в случае, если суд решит назначить именно такое наказание) они окажутся на срок около шести месяцев.
- «Ты попал! Да ты знаешь, кто мы такие? Мы – Кокора и Мамай!». Затем они стали агрессивно требовать «пояснить за петуха», - такими гениальным фразами прокурор Светлана Тарасова поясняла, почему обвинение требует так много.
Ещё она цитировала басни Крылова и вынесла своё мнение – подсудимые врут.
- Хотелось бы вас чисто по-человечески попросить не ломать судьбы ребят, дать им вернутся к семье, заниматься любимым делом, - сказал Александр Кокорин.
А его брат похвастался, что уже прочитал 40 книжек:
- Я в жизни столько не читал, ваша честь.
Кокорина, кстати, продолжают активно поддерживать партнёры по команде. Азмун написал в инстаграме:
- С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени.
Мамаев о такой поддержке может только мечтать.
Решение суда будет объявлено 8-го мая.
Играем с казахами в Калининграде
РФС сообщил о месте проведения встречи между сборными России и Казахстана, которые соперничают в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Боссы отечественного футбола подтвердили курс, которого собирались придерживаться ранее – в Москве сборная играть не будет, лучше забивать стадионы в регионах. Матч состоится 9 сентября в Калининграде. Начало – в 21:45.
Видимо, решили как можно дальше увезти гостей из Казахстана. Более западной футбольной точки у нас в стране нет.
До этого нашей сборной предстоит сыграть с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и против Кипра (11 июня, Нижний Новгород).
В «Милане» - беспредел
Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко в среду опоздал на тренировку. Наставник Гаттузо рассвирепел и запер команду на базе до понедельника. Игрок, по информации прессы, извинился перед одноклубниками и тренером, конфликт вроде как пошёл на спад. Но это, как выяснилось позже, было только начало.
В чемпионате Италии сумасшедшая гонка за места в Лиге Чемпионов. На две оставшиеся строчки претендуют сразу шесть команд. В наиважнейшей игре «Милан» победил «Болонью» (2:1), но сам футбол отошёл на второй план. Всех очень удивили проблемы с дисциплиной в «Милане».
Сначала Бакайоко отказался выходить на замену, когда получил травму хавбек Лукас Биглия. Как сообщил комментатор Sky Sport Italia, Гаттузо спросил Бакайоко, готов ли хавбек выйти на замену, а тот ответил – нет. Затем оба обменялись репликами, и футболист сказал: «Иди на хрен»
Lo stato di forma del #Milan ? riassunto in questi 30 secondi. #Bakayoko che manda a fanculo #Gattuso dopo essersi rifiutato di entrare pic.twitter.com/EnDvfsXyCd— Andrea Cerrato (@cerry_94) May 6, 2019
А потом «Милан» ещё и остался в меньшинстве. Лукас Пакета зачем-то ударил судью по руке, когда получал жёлтую карточку, за что был изгнан с поля. Повезло, что «Милан» даже в меньшинстве одержал победу.
Теперь за три тура до конца ситуация следующая: «Интер» (63 очка) и «Аталанта» (62) идут на позициях, которые гарантируют место в ЛЧ, а за ними гонятся «Милан» (59), «Рома» (59), «Торино» (57) и «Лацио»(55).
Огонь, правда? Покруче, чем в Англии.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: eurosport, РИА Новости/Александр Вильф
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