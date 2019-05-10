Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)

Футболист «Ростова» Ивелин Попов после нулевой ничьей с «Динамо» в рамках 28-го тура чемпионата России признался, что его команда держала в голове предстоящий матч полуфинала Кубка России с «Локомотивом», передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.

Фото: ФК "Ростов"
– Хотели выиграть. Думаю, в первом тайме у нас было преимущество, а во втором уже у «Динамо».

– Держали в голове предстоящий полуфинал с «Локомотивом»?

– Пытались не держать, но это всё равно очень важная ответственная для нас игра, в голове это было.

– «Динамо» перехватило инициативу во втором тайме из-за травм ваших защитников?

– В первом тайме очень жарко было на поле, мяч не очень двигался. Во втором пошёл дождь, игра пошла побыстрее. Так получилось просто.

– Песьяков – главный герой встречи.

– Песьяков очень хороший вратарь. Думаю, да.

– Карпин выглядел не очень довольным, что говорил в раздевалке?

– Ничего не говорил пока. Завтра-послезавтра на разборе скажет, что получилось, а что нет.

– Почему «Ростов» намного меньше атаковал во втором тайме?

– Не могу ответить, просто так получилось. Например, в игре с «Краснодаром» мы в первом тайме вообще не атаковали, во втором много атаковали и создали моменты. В каждой игре по-разному.

Теги: Попов Ростов Динамо Rвидео
Сегодня, 16:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама