Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)

Футболист «Ростова» Ивелин Попов после нулевой ничьей с «Динамо» в рамках 28-го тура чемпионата России признался, что его команда держала в голове предстоящий матч полуфинала Кубка России с «Локомотивом», передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов. Фото: ФК "Ростов"





– Хотели выиграть. Думаю, в первом тайме у нас было преимущество, а во втором уже у «Динамо».– Пытались не держать, но это всё равно очень важная ответственная для нас игра, в голове это было.– В первом тайме очень жарко было на поле, мяч не очень двигался. Во втором пошёл дождь, игра пошла побыстрее. Так получилось просто.– Песьяков очень хороший вратарь. Думаю, да.– Ничего не говорил пока. Завтра-послезавтра на разборе скажет, что получилось, а что нет.– Не могу ответить, просто так получилось. Например, в игре с «Краснодаром» мы в первом тайме вообще не атаковали, во втором много атаковали и создали моменты. В каждой игре по-разному.