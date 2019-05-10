Россия РПЛ 2018/19
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Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
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Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Футболист «Ростова» Ивелин Попов после нулевой ничьей с «Динамо» в рамках 28-го тура чемпионата России признался, что его команда держала в голове предстоящий матч полуфинала Кубка России с «Локомотивом», передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
Фото: ФК "Ростов"
– Держали в голове предстоящий полуфинал с «Локомотивом»?
– Пытались не держать, но это всё равно очень важная ответственная для нас игра, в голове это было.
– «Динамо» перехватило инициативу во втором тайме из-за травм ваших защитников?
– В первом тайме очень жарко было на поле, мяч не очень двигался. Во втором пошёл дождь, игра пошла побыстрее. Так получилось просто.
– Песьяков – главный герой встречи.
– Песьяков очень хороший вратарь. Думаю, да.
– Карпин выглядел не очень довольным, что говорил в раздевалке?
– Ничего не говорил пока. Завтра-послезавтра на разборе скажет, что получилось, а что нет.
– Почему «Ростов» намного меньше атаковал во втором тайме?
– Не могу ответить, просто так получилось. Например, в игре с «Краснодаром» мы в первом тайме вообще не атаковали, во втором много атаковали и создали моменты. В каждой игре по-разному.
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