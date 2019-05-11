Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ

Российский футбол приучил нас, кажется, ко всему, но красноярский клуб по-настоящему поражал каждый месяц, а то и неделю. Сегодня он, скорее всего, официально оформит долгожданный вылет. Rusfootball.info без сожаления провожает «Енисей» в ФНЛ и с таким бардаком обратно не ждёт.

Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит»



С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается да еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное