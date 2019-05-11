Россия РПЛ 2018/19
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Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ
Российский футбол приучил нас, кажется, ко всему, но красноярский клуб по-настоящему поражал каждый месяц, а то и неделю. Сегодня он, скорее всего, официально оформит долгожданный вылет. Rusfootball.info без сожаления провожает «Енисей» в ФНЛ и с таким бардаком обратно не ждёт.
Фото: Global Look Press
В следующем сезоне путь «Енисея» предстоит повторить «Тамбову»: у команды на старт сезона тоже нет стадиона. И это ужасно: аншлаговые домашние матчи (с «Зенитом» и ЦСКА) команда сыграла в Тюмени, а потом там же приняла «Крылья» с «Арсеналом». В итоге первой по-настоящему домашней победы болельщики дождались 25 апреля. Красноярску точно нужна команда премьер-лиги? Если да, то какое отношение к Красноярску имел ФК «Енисей» в начале сезона?
Невезучие
В первом круге «Енисей» был не так плох, как на то указывала таблица. Вдобавок ко всем бедам команде Аленичева ещё и не везло. Самый дикий матч выдался в «Ростове»: красноярцы трижды сотрясли каркас ворот соперника, но встреча завершилась со счётом 0:4.
Тренер против лидера
Воспитанник красноярского футбола, опытный футболист и лидер раздевалки 36-летний Александр Харитонов в конце сезона ФНЛ был посажен Аленичевым в запас, а с выходом в РПЛ – отправлен в дубль. Говорят, для того, чтобы легче было управлять раздевалкой. На деле Аленичев лишь получил проблемы и возмущение болельщиков.
Игрок против тренера
В ноябре перспективы «Енисея» прояснились, и внезапно заговорил Артур Маолян: футболист, которого перед началом сезона отдали в аренду в «Тюмень». Поводом для интервью стало отстранение Малояна от работы с командой, но разошлось интервью благодаря рассказу не о тренере тюменской команды, а об Аленичеве.
Артур замахнулся на косплей знаменитого интервью Дмитрия Анатольевича про Старкова. Причём в «Арсенале» у игрока были прекрасные отношения с тренером, но в итоге обиженный на посадку в глубокий запас Малоян заявил, что Аленичев очень сильно изменился как тренер и человек, а в хороший футбол «Енисей» лишь в первой части сезона играл на багаже Тихонова. Как Аленичев завёз свой – так всё пропало.
Отстранение на один матч
Отставкой тренера команды с последнего места никого не удивишь, но вот отстранением на один матч с последующим возвращением до конца сезона… Логика тут в бессрочном отпуске: руководство понимает, что тренер не сможет принести пользу команде, но вместо назначения нового специалиста в ещё небезнадёжной ситуации вынуждено возвращать отставленного.
Тот матч под руководством тренеров молодёжного состава «Енисей» уступил «Анжи» со счётом 1:2.
Губернатор против руководства
Однако попытки Дениса Рубцова и Дениса Петровского сменить тренера пресёк губернатор Александр Усс. По информации Sports.ru, бывший сенатор Аленичев воспользовался своими политическими связами, наладил контракт с губернатором и благодаря нему остался в клубе до конца сезона. Правда, непонятно зачем: по информации того же Sports.ru, клуб был готов выплатить Аленичеву все оставшиеся зарплаты до конца контракта.
Губернатор Александр Усс и генидиректор клуба Денис Рубцов. Фото: twitter.com/FCEnisey
Руководство против тренера
В странной истории, завершившейся лишением Аленичева водительских прав, тренер также обвинил руководство. Проверка, похоже, действительно случилась по наводке: Аленичева с Титовым часто видели в одном из баров города в соответствующем состоянии. Пройти медицинское освидетельствование тренер отказался, после чего заявил, что увольнять тренера нужно цивилизованно.
Тренер против руководства
Помимо обвинений в подстройке истории с якобы пьяным вождением Аленичев в другом интервью «СЭ» (мы помним, он очень любит давать интервью этому изданию) обвинил руководство клуба в написании обращения фанатов к губернатору, в котором они призывали избавить команду от Аленичева. Sports.ru утверждает, что в администрации были недовольны неспособностью руководства клуба контролировать отправлявших Аленичева подальше фанатов и поручили провести встречу с ними, но вместо этого губернатор получил то самое обращение.
Домашний матч в минус 17
«Енисей» заверял, что ещё летом предлагал «Ахмату» обменяться кругами. «Ахмат» в ответ обвинял «Енисей». РПЛ встала в позу и не разрешила играть в манеже, выгнав игроков и зрителей на лютый мороз. Матч зачем-то всё-таки сыграли: наверное, трансляция, в отличие от картинки из манежа, была на высоте.
Внезапная Универсиада
Последний домашний матч «Енисея» в 2018 году стал протестом против здравого смысла, а первый вовсе не состоялся – «Ростов» красноярцы «приняли» в Сочи. Внезапно выяснилось, что стадион в городе будет занят под Универсиаду. Перенести матч на более позднее время, конечно, тоже никак не получилось (хотя «Енисей» с «Ростовом» вроде бы не сражались в Лиге чемпионов). В итоге вне Красноярска «Енисей» сыграл треть всех домашних матчей – целых пять штук.
Загадочное исчезновение самого высокооплачиваемого игрока
Раде Дугаличу летом предложили самую высокую зарплату в клубе, а сам он захотел в Красноярск из-за Аленичева. Обладатель кубка России в составе «Тосно» сыграл в первой части сезона все матчи, кроме одного, а на отдыхе узнал от директора клуба, что тренер не хочет видеть его в команде. В итоге Дугалич оказался в «Кайрате», а «Енисей» не стал лучше играть в обороне.
Игрок против тренера-2: обвинения в «сливе»
Петар Занев приходил в команду во многом из-за Аленичева, но после матча с «Крыльями» (0:4) тренер говорил о полном равнодушии игроков. Когда болгарин уехал в сборную, Аленичев обвинил его и ещё нескольких игроков в «сливе» матча. В личном разговоре Дмитрий Анатольевич привычно юлил, сваливал всё на агентов, но попросил Занева извиниться перед командой. Болгарин не понял, за что, попросил руководство расторгнуть контракт и уехал домой, напоследок добавив, что с другим тренером «Енисей» боролся бы за десятку.
В меньшинстве команду оставляет… тренер!
В перерыве матча со «Спартаком» Аленичев сделал сразу две замены, чтобы сделать игру команды более комбинационной, а на 55-й минуте решил добавить атаке скорости и заменил неплохо цеплявшегося за мячи Соболева на Саркисова. Тот уже через минуту получил травму и не смог продолжить игру, замен у Аленичева не осталось. 40 минут команда играла в меньшинстве.
«Очки «Спартаку» нужнее»
Но поражению от красно-белых Дмитрий Анатольевич несильно расстроился, ведь его родной команде очки действительно пригодились больше.
Пресс-атташе против тренера
От заявления Аленичева психанули не только игроки, но и пресс-атташе клуба Стас Меркис.
Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит»— Станислав Меркис (@Merkis_) April 22, 2019
С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается да еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное
После этого твита Меркис больше не ведёт домашние пресс-конференции Аленичева: это делает болельщик с ДЦП, мечтающий стать журналистом.
«Ребята захотели обыграть чемпиона. Делать этого не надо было»
Сравняв счёт в матче с «Локомотивом», «Енисей» пошёл вперёд за победой. Но тренер уже похоронил свою команду, настроился на вылет, так что риска команды в отчаянной попытке спастись не понял.
А я не в силах понять, чего пытался добиться Аленичев. Вместо спокойного ухода в ноябре, который можно было списать на невезение, игру на нейтральных полях, первое в истории участие «Енисея» в РПЛ, Дмитрий Анатольевич полностью зашкварился и без нового подключения политического прошлого вряд ли получит сносное предложение. Впрочем, с хваткой и связями Аленичева можно остаться в «Енисее» и на следующий сезон.
Руководство в лице Денисов Рубцова и Петровского изгваздалось не так сильно, но оказалось не в состоянии подготовить стадион к премьер-лиге, заблаговременно перенести проблемные матчи и даже уволить неугодного тренера. «Енисей» тащит разве что медиаотдел Стаса Меркиса, но очки за ретвиты не дают, а обеспечить заполняемость стадионов в Тюмени и Сочи повысить активностью в соцсетях нереально. За исключением пресс-службы, «Енисей» оказался не готов к премьер-лиге на всех уровнях. «Очищение пердивом» – весьма сомнительная процедура, но с таким списком дичи в премьер-лиге делать точно нечего.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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