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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
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Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ

Российский футбол приучил нас, кажется, ко всему, но красноярский клуб по-настоящему поражал каждый месяц, а то и неделю. Сегодня он, скорее всего, официально оформит долгожданный вылет. Rusfootball.info без сожаления провожает «Енисей» в ФНЛ и с таким бардаком обратно не ждёт.

Фото: Global Look Press
Бездомные

В следующем сезоне путь «Енисея» предстоит повторить «Тамбову»: у команды на старт сезона тоже нет стадиона. И это ужасно: аншлаговые домашние матчи (с «Зенитом» и ЦСКА) команда сыграла в Тюмени, а потом там же приняла «Крылья» с «Арсеналом». В итоге первой по-настоящему домашней победы болельщики дождались 25 апреля. Красноярску точно нужна команда премьер-лиги? Если да, то какое отношение к Красноярску имел ФК «Енисей» в начале сезона?

Невезучие

В первом круге «Енисей» был не так плох, как на то указывала таблица. Вдобавок ко всем бедам команде Аленичева ещё и не везло. Самый дикий матч выдался в «Ростове»: красноярцы трижды сотрясли каркас ворот соперника, но встреча завершилась со счётом 0:4.



Тренер против лидера

Воспитанник красноярского футбола, опытный футболист и лидер раздевалки 36-летний Александр Харитонов в конце сезона ФНЛ был посажен Аленичевым в запас, а с выходом в РПЛ – отправлен в дубль. Говорят, для того, чтобы легче было управлять раздевалкой. На деле Аленичев лишь получил проблемы и возмущение болельщиков.

Игрок против тренера

В ноябре перспективы «Енисея» прояснились, и внезапно заговорил Артур Маолян: футболист, которого перед началом сезона отдали в аренду в «Тюмень». Поводом для интервью стало отстранение Малояна от работы с командой, но разошлось интервью благодаря рассказу не о тренере тюменской команды, а об Аленичеве.

Артур замахнулся на косплей знаменитого интервью Дмитрия Анатольевича про Старкова. Причём в «Арсенале» у игрока были прекрасные отношения с тренером, но в итоге обиженный на посадку в глубокий запас Малоян заявил, что Аленичев очень сильно изменился как тренер и человек, а в хороший футбол «Енисей» лишь в первой части сезона играл на багаже Тихонова. Как Аленичев завёз свой – так всё пропало.

Отстранение на один матч

Отставкой тренера команды с последнего места никого не удивишь, но вот отстранением на один матч с последующим возвращением до конца сезона… Логика тут в бессрочном отпуске: руководство понимает, что тренер не сможет принести пользу команде, но вместо назначения нового специалиста в ещё небезнадёжной ситуации вынуждено возвращать отставленного.

Тот матч под руководством тренеров молодёжного состава «Енисей» уступил «Анжи» со счётом 1:2.

Губернатор против руководства

Однако попытки Дениса Рубцова и Дениса Петровского сменить тренера пресёк губернатор Александр Усс. По информации Sports.ru, бывший сенатор Аленичев воспользовался своими политическими связами, наладил контракт с губернатором и благодаря нему остался в клубе до конца сезона. Правда, непонятно зачем: по информации того же Sports.ru, клуб был готов выплатить Аленичеву все оставшиеся зарплаты до конца контракта.


Губернатор Александр Усс и генидиректор клуба Денис Рубцов. Фото: twitter.com/FCEnisey

Руководство против тренера

В странной истории, завершившейся лишением Аленичева водительских прав, тренер также обвинил руководство. Проверка, похоже, действительно случилась по наводке: Аленичева с Титовым часто видели в одном из баров города в соответствующем состоянии. Пройти медицинское освидетельствование тренер отказался, после чего заявил, что увольнять тренера нужно цивилизованно.

Тренер против руководства

Помимо обвинений в подстройке истории с якобы пьяным вождением Аленичев в другом интервью «СЭ» (мы помним, он очень любит давать интервью этому изданию) обвинил руководство клуба в написании обращения фанатов к губернатору, в котором они призывали избавить команду от Аленичева. Sports.ru утверждает, что в администрации были недовольны неспособностью руководства клуба контролировать отправлявших Аленичева подальше фанатов и поручили провести встречу с ними, но вместо этого губернатор получил то самое обращение.



Домашний матч в минус 17

«Енисей» заверял, что ещё летом предлагал «Ахмату» обменяться кругами. «Ахмат» в ответ обвинял «Енисей». РПЛ встала в позу и не разрешила играть в манеже, выгнав игроков и зрителей на лютый мороз. Матч зачем-то всё-таки сыграли: наверное, трансляция, в отличие от картинки из манежа, была на высоте.

Внезапная Универсиада

Последний домашний матч «Енисея» в 2018 году стал протестом против здравого смысла, а первый вовсе не состоялся – «Ростов» красноярцы «приняли» в Сочи. Внезапно выяснилось, что стадион в городе будет занят под Универсиаду. Перенести матч на более позднее время, конечно, тоже никак не получилось (хотя «Енисей» с «Ростовом» вроде бы не сражались в Лиге чемпионов). В итоге вне Красноярска «Енисей» сыграл треть всех домашних матчей – целых пять штук.

Загадочное исчезновение самого высокооплачиваемого игрока

Раде Дугаличу летом предложили самую высокую зарплату в клубе, а сам он захотел в Красноярск из-за Аленичева. Обладатель кубка России в составе «Тосно» сыграл в первой части сезона все матчи, кроме одного, а на отдыхе узнал от директора клуба, что тренер не хочет видеть его в команде. В итоге Дугалич оказался в «Кайрате», а «Енисей» не стал лучше играть в обороне.

Игрок против тренера-2: обвинения в «сливе»

Петар Занев приходил в команду во многом из-за Аленичева, но после матча с «Крыльями» (0:4) тренер говорил о полном равнодушии игроков. Когда болгарин уехал в сборную, Аленичев обвинил его и ещё нескольких игроков в «сливе» матча. В личном разговоре Дмитрий Анатольевич привычно юлил, сваливал всё на агентов, но попросил Занева извиниться перед командой. Болгарин не понял, за что, попросил руководство расторгнуть контракт и уехал домой, напоследок добавив, что с другим тренером «Енисей» боролся бы за десятку.

В меньшинстве команду оставляет… тренер!

В перерыве матча со «Спартаком» Аленичев сделал сразу две замены, чтобы сделать игру команды более комбинационной, а на 55-й минуте решил добавить атаке скорости и заменил неплохо цеплявшегося за мячи Соболева на Саркисова. Тот уже через минуту получил травму и не смог продолжить игру, замен у Аленичева не осталось. 40 минут команда играла в меньшинстве.

«Очки «Спартаку» нужнее»

Но поражению от красно-белых Дмитрий Анатольевич несильно расстроился, ведь его родной команде очки действительно пригодились больше.



Пресс-атташе против тренера

От заявления Аленичева психанули не только игроки, но и пресс-атташе клуба Стас Меркис.



После этого твита Меркис больше не ведёт домашние пресс-конференции Аленичева: это делает болельщик с ДЦП, мечтающий стать журналистом.

«Ребята захотели обыграть чемпиона. Делать этого не надо было»

Сравняв счёт в матче с «Локомотивом», «Енисей» пошёл вперёд за победой. Но тренер уже похоронил свою команду, настроился на вылет, так что риска команды в отчаянной попытке спастись не понял.



А я не в силах понять, чего пытался добиться Аленичев. Вместо спокойного ухода в ноябре, который можно было списать на невезение, игру на нейтральных полях, первое в истории участие «Енисея» в РПЛ, Дмитрий Анатольевич полностью зашкварился и без нового подключения политического прошлого вряд ли получит сносное предложение. Впрочем, с хваткой и связями Аленичева можно остаться в «Енисее» и на следующий сезон.

Руководство в лице Денисов Рубцова и Петровского изгваздалось не так сильно, но оказалось не в состоянии подготовить стадион к премьер-лиге, заблаговременно перенести проблемные матчи и даже уволить неугодного тренера. «Енисей» тащит разве что медиаотдел Стаса Меркиса, но очки за ретвиты не дают, а обеспечить заполняемость стадионов в Тюмени и Сочи повысить активностью в соцсетях нереально. За исключением пресс-службы, «Енисей» оказался не готов к премьер-лиге на всех уровнях. «Очищение пердивом» – весьма сомнительная процедура, но с таким списком дичи в премьер-лиге делать точно нечего.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Енисей Аленичев Занев
Сегодня, 12:35
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3
(1)
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:49)
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Аленичеву наверно нельзя оставаться тренером. Ну не тренер он, не тренер!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  Руслан Мамедов   (Сегодня, 13:39)
  • -1
  •  (1)

sergey3709,
А может пнуть РФС, и распустить всех, вместе с главной звездой П.. И тогда не будет проблем со стадионами, не будет завышенных ЗП, и будет здоровая конкуренция. А то видите ли, вся страна подстраивается под 3-4 клуба, которые гр бабки, и забирают со всей страны игроков, большинство из которых ломают лавкой.
Пока нет конкуренции - не будет и футбола в стране.
Регистрация: 24.01.2019 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 13:20)
  • 0
  •  (2)
online

Без стадиона с крышей Енисею делать нечего, в лучшем случае только ФНЛ
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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