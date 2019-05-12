Никогда такого не было и вот... Игорь Денисов снова бунтует. Или нет?

Его не устраивает роль запасного в «Локомотиве», но конкуренцию Баринову и тем более Крыховяку он проигрывает. Теперь скандальный полузащитник в буквальном смысле ушёл в подполье. О том, как бывший игрок сборной скрывается от руководства «Локо» Фото: fclm.ru

У Денисова за карьеру возникали конфликты в любой команде, где бы он не работал. Хавбек обижался из-за высокой зарплаты Халка в «Зените», наезжал на Черчесова в раздевалке «Динамо» (то ли из-за того, что тот выпускает на поле Юсупова, то ли из-за появления в составе Ротенберга, точной информации нет), посылал сборную перед Евро 2008 года, потому что его слишком поздно позвали.Настало время ссор, обид и недовольства и в «Локомотиве».«Железнодорожники» подобрали Денисова после того, как «Динамо» скрылось под водной гладью после кошмарного сезона под руководством Кобелева. «Бело-голубые» отправились изучать илистые слои ФНЛ, а это в планы Денисова, очевидно, не вписывалось. В первом сезоне за «красно-зелёных» Денисов даже забил гол и сделал две голевые. Чемпионский 2017/2018 он отбегал вхолостую, но был очень полезен и слыл даже одним из козырей Сёмина.И это, кстати, было справедливо.Нынешний сезон складывался тяжело не только для всего «Локо», но и для Денисова в частности. Появился Крыховяк, уже совсем подрос Баринов, а Денисов больше не впечатлял, как год назад. Так или иначе до зимы он доиграл, а дальше начались сложности.В последний раз Игорь выходил на поле 3 апреля – в кубковом матче с «Ростовом» (2:2). И, кстати, не сказать, что получилось удачно: например, при первом пропущенном, пока Баринов старался догнать Попова, Денисов возвращался пешком к своим воротам. После этого Денисов только дважды попадал в заявку – на встречи с «Зенитом» (1:1, 7 апреля) и «Ахматом» (3:1, 13 апреля).Таким образом до перерыва он принял участие в 23 играх «Локомотива». После перерыва – только в трёх.В эту пятницу «Локомотив» безжалостно уничтожил дома «Рубин» (4:0). После матча генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе рассказал, что Денисов... Пропал:– Денисова нет в Москве. А почему нет, это вопрос. Сейчас мои коллеги выясняют, что с ним происходит. Если официально, то он на больничном. Других изменений нет.– Я хочу, по крайней мере, переговорить с игроком. Для меня важнее переговорить со спортсменом, чем с любым его представителем. Глаза в глаза, чтобы понимать, что происходит. Потому что сложилась странная ситуация, - приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс».Представитель игрока Михаил Прокопец подтвердил, что игрок действительно болен, а вот где именно он находится – не самое главное:– Слова "Локомотива" о том, что в клубе не знают, где находится Денисов, вызвали удивление. Поскольку клубу оперативно и в соответствии с контрактом и законодательством передается вся необходимая информация. "Локомотив" извещен о том, что Игорь болеет, что он на больничном. Где находится Денисов физически и где лечится – не столь важно.В последнее время многие журналисты пытаются представить ситуацию так, будто между Денисовым и "Локомотивом" есть конфликт. На самом деле, это не так. Игорь Денисов находится на больничном. Сейчас он лечится. Когда он поправится, пока трудно сказать. Больничный – с открытой датой. Он будет закрыт после того, как только Игорь почувствует себя лучше.Никакого конфликта между Денисовым и "Локомотивом" нет. Все в штатном режиме. Во всяком случае, со стороны Игоря такого конфликта совершенно точно не существует, - приводит слова юриста «Спорт-Экспресс».По информации всё того же издания, осенью (ещё при Геркусе) Денисов переподписал контракт. Он пошёл на понижение зарплаты с 2 млн € до полутора. Правда, это всё равно показалось много (и справедливо – всё-таки Денисову уже 34) новом гендиру клуба Василию Кикндазе. Как сообщали, он даже пытался убедить игрока, чтобы тот отказался от пролонгации контракта.Теперь руководство клуба якобы не знает, где находится их футболист, а Денисов, по всей видимости, не хочет сидеть на скамейке. До этого он уже рассказывал, что ни в коем случае не хочет просто получать зарплату – только играть. Но сейчас Денисов объективно не лучше других игроков у идущего вторым «Локомотива» (это подтверждается тем, что без Денисова весной «железнодорожники» справляются прекрасно. Особенно по сравнению с первой частью сезона, когда он как раз играл).«Спорт-Экспресс» опубликовал у себя информацию:- Денисов мириться с ролью запасного не собирается. Позиция полузащитника: или играю, или ухожу. Если компромисс не будет найден (а Игорь – человек бескомпромиссный), пойдет разговор о досрочном прекращении контракта.Если так, то довольно скоро мы узнаем, в каком клубе будет скандалить Денисов дальше. Хотя «Локо» игрок против того же «Рубина» был нужен, поскольку травмы получили Тарасов и Баринов.Забавно, но перед тем, как «Локомотив» подписал Денисова, он сам рассказывал в интервью Юрию Дудю:- Я поехал к Палычу домой и слушал от него тирады: «Игорь, здесь драки не пойдут. Ты должен вести себя хорошо» – «Палыч, если скажут, что я людей ем, вы тоже поверите?» - рассказывал футболист.Всё-таки Сёмину действительно было о чём переживать. Но повода теперь жалеть нет никакого. Всё-таки в том числе и благодаря Денисову клуб взял золото в прошлом году.И теперь становится очевидно, какие причины были у Черчесова, чтобы не брать Денисова в сборную. Похоже, дело было не в одной только личной неприязни. Так что не зря наставник сборной выдержал всю те волны критики, который накатывали весь месяц до начала мундиаля.