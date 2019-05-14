Россия РПЛ 2018/19
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"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры
Думали, пик ненависти болельщиков «Спартака» к своему капитану уже минул? Как бы не так. Похоже, из-за новой информации (скриншоты и аудиозаписи) Глушакова ждёт ещё одна волна обструкции. О том, что именно говорил якобы 8-й номер Народной команды
Фото: spartak-msk.ru
- Денис Глушаков сливал инфу о проблемах «Спартака» и настраивал команду против тренера. Теперь точно.
Помимо знаменитой мыльной оперы с женой капитан красно-белых отметился войной со своими болельщиками. Они говорили, что Ден подстроил увольнение тренера, Ден говорил, что это выдумки. Это не выдумки.
На скринах — тот самый момент. «Спартак» играет очень плохо, футболисты бегают очень лениво, фанаты очень в замешательстве. Дальше будет увольнение Карреры, неразбериха в клубе и ненависть трибун. Сейчас очевидно — это не фантазии болельщиков, это реальные события. Капитан сливал инфу, смещал тренера и других сотрудников и прятал улики.
Плохо прятал, Денис, - было опубликовано в телеграм-канале.
Давайте разбираться
Не факт, что эта переписка вообще Глушакова. Номеров нет, так что и доказать что-то в данном случае сложно. Да и вообще, при большом желании можно от начала и до конца нарисовать подобный диалог в графических редакторах.
Но, есть подозрение, что Глушаков действительно мог такое написать (после всех осенних и зимних историй, с ним связанных, это не кажется удивительным). Правда, на серьёзно доказательство это не тянет.
Но что же именно он написал?
На первом и втором скриншотах якобы Глушаков недоволен тем, что «Спартак» собирается подписывать Романа Ерёменко, и сливает информацию ещё в апреле 2018-го, что полузащитник подпишет контракт с «красно-белыми». «Конкуренты мне не нужны» - мотивация звучит исчерпывающе. Правда, звучит сомнительно в том плане, что может ли такой слив серьёзно навредить?
Скорее так, мелкая шпилька. Но Глушаков (якобы - мы помним, что реальных доказательств нет) при этом пишет «ему ###### [пипец]».
На третьем всё серьёзнее. Якобы Глушаков радуется увольнению технического директора Гераскина. И в ответ на сообщение «Еще двое осталось (карера и трабуки)» получает «и бегемот».
«Бегемот», если что, это Тимур Гурцкая, который вместе с Трабукки помогал Каррере.
И всё бы ничего – не так уж и солидно, - но тот же телеграм-канал выкатил и аудиозапись, на которой, похоже, Денис Глушаков делится мнением насчёт совместной работы с Массимо. Обсценная лексика была нашим порталом заменена пристойной:
Ну чё, ##### [блин], вчера ##### [нафиг] сыграли в ##### [фигню], вату покатали. Тренер ##### [дурак] ##### [нафиг], заруба ###### [пипец] такая ##### [нафиг] там походу у тренера.
Зе Луиш короче не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 миллионов просто ##### [нафиг] не в заявке, на трибуне – купили двух футболистов.
Зе Луиша не поставил на предыгровой [тренировке], Зе Луиш лучше на две головы Адриано. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть.
Перед матчем давай меня ##### [нафиг] целовать, обнимать, ##### [блин]. Мой капитан! ###### [пипец], чмокать меня там начал при всех, все смеются ##### [нафиг].
К нему нет доверия, уважения за то, что он такой ######## [балабол]. Выполнили план на игру ##### [нафиг], вы всё сделали возможное и невозможное, а мы вообще наигрывали другое, ##### [блин], а играли вчера в бей-беги.
И тот же Адриано, которого он любит, которому он зализывает, его и подставил. Утром Измайлов мне позвонил, ну написал «Как дела, чё происходит?». Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он говорит, давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся.
Ну и ##### [нафиг] мы ему всё сказали, что нас не устраивает тренер, что они там привели другого Рауля этого, что Трабукки себе соломку стелит, потому что понимает, что сейчас Карреру ######## [выгонят], а он останется в структуре клуба, и будет новый тренер
Зе Луиш короче не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 миллионов просто ##### [нафиг] не в заявке, на трибуне – купили двух футболистов.
Зе Луиша не поставил на предыгровой [тренировке], Зе Луиш лучше на две головы Адриано. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть.
Перед матчем давай меня ##### [нафиг] целовать, обнимать, ##### [блин]. Мой капитан! ###### [пипец], чмокать меня там начал при всех, все смеются ##### [нафиг].
К нему нет доверия, уважения за то, что он такой ######## [балабол]. Выполнили план на игру ##### [нафиг], вы всё сделали возможное и невозможное, а мы вообще наигрывали другое, ##### [блин], а играли вчера в бей-беги.
И тот же Адриано, которого он любит, которому он зализывает, его и подставил. Утром Измайлов мне позвонил, ну написал «Как дела, чё происходит?». Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он говорит, давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся.
Ну и ##### [нафиг] мы ему всё сказали, что нас не устраивает тренер, что они там привели другого Рауля этого, что Трабукки себе соломку стелит, потому что понимает, что сейчас Карреру ######## [выгонят], а он останется в структуре клуба, и будет новый тренер
Ссылка на неё будет здесь. Но осторожнее, потому что там - мат. Если вам нет 18, не переходите по ней.
Вот это серьёзнее. Можно включить Геннадия Орлова, который, попавшись в прямом эфире на критике руководства «Матч ТВ», начал нелепо отмазываться, рассказывая про подтасовку звука, но здесь уйти в сторону будет куда труднее. Голос очень похож на голос Глушакова. И пусть запись явно склеена из нескольких фрагментов, отношение говорящего к Каррере и происходящему в команде понятно.
Как уже установили, это было, скорее всего, после домашнего матча с ПАОКом, после которого «Спартак» остался без шансов на Лигу Чемпионов. Тогда Адриано получил красную и подвёл команду, а Ханни и Роши не было в заявке.
Что дальше?
Журналисты реагируют по-разному. Кто-то пишет, что после такого только завершать карьеру, кто-то сомневается в подлинности скриншотов.
Но здесь уже совсем остро - и пора говорить клубу. Если Федун всё опять спустит на тормозах, а Кононов сделает блаженное лицо, не понимая, о чём его спрашивают, война с болельщиками обязательно продолжится.
А нужно ли это «Спартаку» перед перестройкой - как командной, так и в совете директоров? Легче разорвать контракт с Глушаковым, который, если поверить в записи, этого заслуживает.
Но «Спартак» не всегда понять умом, правда?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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