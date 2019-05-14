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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
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Теперь верите, что Глушаков сливал тренера?



 

"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры

Думали, пик ненависти болельщиков «Спартака» к своему капитану уже минул? Как бы не так. Похоже, из-за новой информации (скриншоты и аудиозаписи) Глушакова ждёт ещё одна волна обструкции. О том, что именно говорил якобы 8-й номер Народной команды

Фото: spartak-msk.ru
Про Глушакова снова написал телеграм-канал Mash. Они регулярно рассказывают о капитане «Спартака» - они, например, показывали, как Денис общается со своей супругой. Теперь подоспели и скриншоты, которые якобы подтверждают то, что Глушаков сливал Карреру. Далее приводим текст опубликованного материала:

- Денис Глушаков сливал инфу о проблемах «Спартака» и настраивал команду против тренера. Теперь точно.

"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры

Помимо знаменитой мыльной оперы с женой капитан красно-белых отметился войной со своими болельщиками. Они говорили, что Ден подстроил увольнение тренера, Ден говорил, что это выдумки. Это не выдумки.


На скринах — тот самый момент. «Спартак» играет очень плохо, футболисты бегают очень лениво, фанаты очень в замешательстве. Дальше будет увольнение Карреры, неразбериха в клубе и ненависть трибун. Сейчас очевидно — это не фантазии болельщиков, это реальные события. Капитан сливал инфу, смещал тренера и других сотрудников и прятал улики.


Плохо прятал, Денис, - было опубликовано в телеграм-канале.

Давайте разбираться

Не факт, что эта переписка вообще Глушакова. Номеров нет, так что и доказать что-то в данном случае сложно. Да и вообще, при большом желании можно от начала и до конца нарисовать подобный диалог в графических редакторах.

Но, есть подозрение, что Глушаков действительно мог такое написать (после всех осенних и зимних историй, с ним связанных, это не кажется удивительным). Правда, на серьёзно доказательство это не тянет.

Но что же именно он написал?

На первом и втором скриншотах якобы Глушаков недоволен тем, что «Спартак» собирается подписывать Романа Ерёменко, и сливает информацию ещё в апреле 2018-го, что полузащитник подпишет контракт с «красно-белыми». «Конкуренты мне не нужны» - мотивация звучит исчерпывающе. Правда, звучит сомнительно в том плане, что может ли такой слив серьёзно навредить?

Скорее так, мелкая шпилька. Но Глушаков (якобы - мы помним, что реальных доказательств нет) при этом пишет «ему ###### [пипец]».

На третьем всё серьёзнее. Якобы Глушаков радуется увольнению технического директора Гераскина. И в ответ на сообщение «Еще двое осталось (карера и трабуки)» получает «и бегемот».

«Бегемот», если что, это Тимур Гурцкая, который вместе с Трабукки помогал Каррере.

И всё бы ничего – не так уж и солидно, - но тот же телеграм-канал выкатил и аудиозапись, на которой, похоже, Денис Глушаков делится мнением насчёт совместной работы с Массимо. Обсценная лексика была нашим порталом заменена пристойной:

Ну чё, ##### [блин], вчера ##### [нафиг] сыграли в ##### [фигню], вату покатали. Тренер ##### [дурак] ##### [нафиг], заруба ###### [пипец] такая ##### [нафиг] там походу у тренера.

Зе Луиш короче не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 миллионов просто ##### [нафиг] не в заявке, на трибуне – купили двух футболистов.

Зе Луиша не поставил на предыгровой [тренировке], Зе Луиш лучше на две головы Адриано. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть.

Перед матчем давай меня ##### [нафиг] целовать, обнимать, ##### [блин]. Мой капитан! ###### [пипец], чмокать меня там начал при всех, все смеются ##### [нафиг].

К нему нет доверия, уважения за то, что он такой ######## [балабол]. Выполнили план на игру ##### [нафиг], вы всё сделали возможное и невозможное, а мы вообще наигрывали другое, ##### [блин], а играли вчера в бей-беги.

И тот же Адриано, которого он любит, которому он зализывает, его и подставил. Утром Измайлов мне позвонил, ну написал «Как дела, чё происходит?». Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он говорит, давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся.

Ну и ##### [нафиг] мы ему всё сказали, что нас не устраивает тренер, что они там привели другого Рауля этого, что Трабукки себе соломку стелит, потому что понимает, что сейчас Карреру ######## [выгонят], а он останется в структуре клуба, и будет новый тренер

Ссылка на неё будет здесь. Но осторожнее, потому что там - мат. Если вам нет 18, не переходите по ней.

Вот это серьёзнее. Можно включить Геннадия Орлова, который, попавшись в прямом эфире на критике руководства «Матч ТВ», начал нелепо отмазываться, рассказывая про подтасовку звука, но здесь уйти в сторону будет куда труднее. Голос очень похож на голос Глушакова. И пусть запись явно склеена из нескольких фрагментов, отношение говорящего к Каррере и происходящему в команде понятно.

Как уже установили, это было, скорее всего, после домашнего матча с ПАОКом, после которого «Спартак» остался без шансов на Лигу Чемпионов. Тогда Адриано получил красную и подвёл команду, а Ханни и Роши не было в заявке.

Что дальше?

Журналисты реагируют по-разному. Кто-то пишет, что после такого только завершать карьеру, кто-то сомневается в подлинности скриншотов.

Но здесь уже совсем остро - и пора говорить клубу. Если Федун всё опять спустит на тормозах, а Кононов сделает блаженное лицо, не понимая, о чём его спрашивают, война с болельщиками обязательно продолжится.

А нужно ли это «Спартаку» перед перестройкой - как командной, так и в совете директоров? Легче разорвать контракт с Глушаковым, который, если поверить в записи, этого заслуживает.

Но «Спартак» не всегда понять умом, правда?

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Глушаков Спартак Каррера Трабукки Гурцкая
Сегодня, 11:21
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15
(7)
#15  Яamon   (Сегодня, 12:57)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
у кого-то были сомнения, что это двуличная мразь?
самое стремное, что если он сейчас получит пендаля, его приютит какой-нибудь деятель типа иванова, чтобы договорняки катать проще было
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#14  СМЭУ  СССР (Сегодня, 12:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Фиг его знает конечно. Но стоило Спартаку вплотную ввязаться в борьбу за место в Лиге Чемпионов или Лиге Европы, как тут же всплывают такие "Скриншоты". А чего раньше их держали?
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#13  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:48)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Я уже давно говорил, что Глушак - это опухоль спартаковская. Пока доброкачественная, удалить можно. Но если станет злокачественной...
Правильно говорили, что Глушаков - это похороны...похороны Спартака.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 12:41)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Эту крысу нужно было выбрасывать, а не Карреру!

Каррера же крыса пилил, не Денис?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  ale  Вятка (Сегодня, 12:36)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Дак где доказательства? Пусть Глушак теперь опровергнет. может очередная куча говна от журналюг


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#10  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 12:36)
  • +1
  •  (3)

С таким капитаном никакие враги не нужны. Он всё сам сделает.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#9  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 12:28)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо К»
...а Кононов сделает блаженное лицо, не понимая, о чём его спрашивают, война с болельщиками обязательно продолжится.
flushed А может быть он действительно -блаженный?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#8  DROOZD  брянск (Сегодня, 12:19)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ждем зоозащитников этого кондома.как будут отмазывать ,хз.
Хотелось бы мнение независимого тов.Кутарба.ну и спартачей полюбэ

Lord_Vik,
А как же аудио? #8то базарит


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#7  Xander Cage   (Сегодня, 12:16)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Lord_Vik,
Свиньи живут в гавне, так что не хрюкай, а наслаждайся laughing
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#6  Анри   (Сегодня, 12:16)
  • +1
  •  (5)

гнать крысятник!!!!!!!!!позорище любимый клуб!!!так позорить имя Старостиных, Нетто, Бескова, Цымбаларя!
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
#5  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 12:08)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
нормально накидали говна бомжам и ослам для каментов.
Эти на такое сейчас накинуться как зеленые мухи.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#4  Xander Cage   (Сегодня, 12:00)
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Какая же спартак всё таки помойка... интересно, почему так исторически сложилось, что клуб никогда не уважал игроков, ну а те видимо привыкли отвечать отношением на отношение...
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#3  студия дускай   (Сегодня, 11:59)
  • -1
  •  (1)

а вы говорите лиивееер ттхаааа - футбол он у нас тут - вне футбольного поля
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:57)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эту крысу нужно было выбрасывать, а не Карреру!


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:49)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
nu realno v xyunu sigrali zhe


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кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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