"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры

Думали, пик ненависти болельщиков «Спартака» к своему капитану уже минул? Как бы не так. Похоже, из-за новой информации (скриншоты и аудиозаписи) Глушакова ждёт ещё одна волна обструкции. О том, что именно говорил якобы 8-й номер Народной команды Фото: spartak-msk.ru

Ну чё, ##### [блин], вчера ##### [нафиг] сыграли в ##### [фигню], вату покатали. Тренер ##### [дурак] ##### [нафиг], заруба ###### [пипец] такая ##### [нафиг] там походу у тренера.



Зе Луиш короче не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 миллионов просто ##### [нафиг] не в заявке, на трибуне – купили двух футболистов.



Зе Луиша не поставил на предыгровой [тренировке], Зе Луиш лучше на две головы Адриано. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть.



Перед матчем давай меня ##### [нафиг] целовать, обнимать, ##### [блин]. Мой капитан! ###### [пипец], чмокать меня там начал при всех, все смеются ##### [нафиг].



К нему нет доверия, уважения за то, что он такой ######## [балабол]. Выполнили план на игру ##### [нафиг], вы всё сделали возможное и невозможное, а мы вообще наигрывали другое, ##### [блин], а играли вчера в бей-беги.



И тот же Адриано, которого он любит, которому он зализывает, его и подставил. Утром Измайлов мне позвонил, ну написал «Как дела, чё происходит?». Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он говорит, давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся.



Ну и ##### [нафиг] мы ему всё сказали, что нас не устраивает тренер, что они там привели другого Рауля этого, что Трабукки себе соломку стелит, потому что понимает, что сейчас Карреру ######## [выгонят], а он останется в структуре клуба, и будет новый тренер