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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Чалов: у нас почти все клубы действуют от обороны

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением об игре своей команды этой весной и высказался о чемпионате России:

- Я думаю, полная картина будет ясна по окончании сезона, но нельзя забывать, что команда у нас еще очень молодая. Мое мнение — в некоторых матчах, если вспомнить поединки с "Уфой", "Оренбургом", нам не хватало именно опыта, чтобы довести игру до победы. Может быть, в каких-то моментах теряется концентрация. Мы хотим всегда играть в атаку, и тренеры не запрещают нам это, всегда приветствуют. Но есть ситуации, в которых стоит действовать более рационально, с позиции опыта, а нам его не хватает.

Еще у нас очень сложный чемпионат: каждый гол решает очень многое, отыгрываться, если тебя наказали за ошибку, невероятно тяжело. Практически все команды в основном действуют от обороны. Мне недавно попалась на глаза статистика среднего количества голов в матчах европейских чемпионатов в одном из последних сезонов. Испания, Италия, Германия, Англия в первой десятке, а Россия не входит даже в тридцатку. Конечно, такой стиль игры соперников тоже сильно влияет на наши результаты, - заявил Чалов.

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Теги: ЦСКА Чалов
Сегодня, 17:23
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#1  студия дускай   (Сегодня, 17:37)
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атаковать энергозатратно а зарплата та же
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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