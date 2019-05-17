Россия РПЛ 2018/19
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Чалов: у нас почти все клубы действуют от обороны
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением об игре своей команды этой весной и высказался о чемпионате России:
- Я думаю, полная картина будет ясна по окончании сезона, но нельзя забывать, что команда у нас еще очень молодая. Мое мнение — в некоторых матчах, если вспомнить поединки с "Уфой", "Оренбургом", нам не хватало именно опыта, чтобы довести игру до победы. Может быть, в каких-то моментах теряется концентрация. Мы хотим всегда играть в атаку, и тренеры не запрещают нам это, всегда приветствуют. Но есть ситуации, в которых стоит действовать более рационально, с позиции опыта, а нам его не хватает.
Еще у нас очень сложный чемпионат: каждый гол решает очень многое, отыгрываться, если тебя наказали за ошибку, невероятно тяжело. Практически все команды в основном действуют от обороны. Мне недавно попалась на глаза статистика среднего количества голов в матчах европейских чемпионатов в одном из последних сезонов. Испания, Италия, Германия, Англия в первой десятке, а Россия не входит даже в тридцатку. Конечно, такой стиль игры соперников тоже сильно влияет на наши результаты, - заявил Чалов.
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- Я думаю, полная картина будет ясна по окончании сезона, но нельзя забывать, что команда у нас еще очень молодая. Мое мнение — в некоторых матчах, если вспомнить поединки с "Уфой", "Оренбургом", нам не хватало именно опыта, чтобы довести игру до победы. Может быть, в каких-то моментах теряется концентрация. Мы хотим всегда играть в атаку, и тренеры не запрещают нам это, всегда приветствуют. Но есть ситуации, в которых стоит действовать более рационально, с позиции опыта, а нам его не хватает.
Еще у нас очень сложный чемпионат: каждый гол решает очень многое, отыгрываться, если тебя наказали за ошибку, невероятно тяжело. Практически все команды в основном действуют от обороны. Мне недавно попалась на глаза статистика среднего количества голов в матчах европейских чемпионатов в одном из последних сезонов. Испания, Италия, Германия, Англия в первой десятке, а Россия не входит даже в тридцатку. Конечно, такой стиль игры соперников тоже сильно влияет на наши результаты, - заявил Чалов.
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