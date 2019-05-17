Черевченко может возглавить "Црвену Звезду"

По информации hotsport.rs, наставник "Црвены" Владан Милоевич может покинуть команду этим летом. Кандидатуру Черевченко предложил сербскому клубу агент российского тренера.Черевченко возглавил туляков по ходу текущего сезона, когда переехал в "Спартак" Олег Кононов.Текущая серия без поражений тульского клуба в РПЛ составляет 11 матчей. Команда борется за попадание в Лигу Европы.Напоминаем, что ранее из "Црвены" в "Арсенал" переезжал другой тренер Миодраг Божович.