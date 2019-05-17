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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Черевченко может возглавить "Црвену Звезду"

По информации hotsport.rs, наставник "Црвены" Владан Милоевич может покинуть команду этим летом. Кандидатуру Черевченко предложил сербскому клубу агент российского тренера.

Черевченко возглавил туляков по ходу текущего сезона, когда переехал в "Спартак" Олег Кононов.

Текущая серия без поражений тульского клуба в РПЛ составляет 11 матчей. Команда борется за попадание в Лигу Европы.

Напоминаем, что ранее из "Црвены" в "Арсенал" переезжал другой тренер Миодраг Божович.
Теги: Арсенал Тула Черевченко Кононов Црвена Звезда
Сегодня, 19:25
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#1  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 19:31)
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online
Болеет за:
«Зенит»
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Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
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