«Осталось, чтобы товарищ ещё сам забил». Судьи «тащат» «Локомотив»?

«Локомотив» – «Крылья Советов» – 2:2: удаление соперника на 56-й минуте

«Рубин» – «Локомотив» – 0:1: удаление соперника на 76-й минуте и гол с назначенного штрафного

«Локомотив» – «Краснодар» – 1:0: пенальти и удаление соперника на 69-й минуте

«Динамо» – «Локомотив» – 0:1: пенальти на 64-й минуте

«Локомотив» – «Зенит» – 1:1: неудаление Чорлуки на 53-й минуте

«Локомотив» – «Рубин» – 4:0: пенальти на 2-й минуте и удаление на 55-й

«Ростов» – «Локомотив» – 0:2: незасчитанный гол на 1-й минуте

«Урал» – «Локомотив» – 2:2: пенальти на 63-й минуте и удаление на 65-й

Сухина – хороший начальник?

«Локомотив» хорош этой весной: команда Сёмина вышла в финал кубка и идёт на второй строчке в чемпионате. Есть мнение, что во многом благодаря пенальти и удалениям не в пользу соперников. В матче с «Уралом» случилось и то, и другое.разбирается, действительно ли судьи так благосклонны к «Локо».Игроки «Локомотива» взбесили защитника самарцев Рохеля тем, что дважды положили на принцип fair-play и не отдали мяч соперника. Первую жёлтую уругваец получил за стычку, а вторую минуту спустя за агрессивную верховую борьбу. Конечно, Рохель сам виноват, но игроки «Локо» повели себя некрасиво, а Безбородов потерял контроль над происходящим.Последний тезис подтверждает ответное удаление на 73-й минуте: судья показал вторую жёлтую Игорю Денисову, хотя предупреждения (первого для себя) требовал Игнатьев. Глава департамента судейства РФС Александр Егоров признал ошибку арбитра, а вот экспертно-судейская комиссия – нет, так что карточку Денисова не отменили.Во втором матче подряд соперники «Локомотива» сходят с ума: и получают 2 карточки за 2 минуты! Теперь отличился Уремович: сначала Сергей Иванов предъявил ему жёлтую за «бычку» в адрес Фарфана, а затем за его снос после потери. Со штрафного, перед которым хорват покинул поле, Хёведес провёл единственный мяч.С «Анжи» «Локо» разобрался без пенальти и удалений, а вот Михаил Вилков помог «Локо» собрать комбо. По первой жёлтой Каборе вопросов нет: явный срыв атаки. А вот второй и быть не могло: Егоров признал, что даже если бы мяч напрямую попал в руку Шарлю, а не от бедра, 11-метровый назначать не стоило. Но Вилков и пенальти поставил, и вторую жёлтую непонятно за что Каборе показать не забыл. Первый случай в нашей подборке, где арбитр виноват в бедах соперника «Локо» однозначно больше, чем футболист.В отличие от момента Каборе, здесь можно спорить, усматривать какой-то зацеп, но всё равно решение Алексея Еськова на тоненького. Здесь Егоров согласен с арбитром, но динамовские болельщики – вряд ли.Получив пенальти от VAR в кубковом матче с «Ростовом», «Локомотив» проводил важный матч в турнире без видеоповторов. Больших судейских разговоров и споров он не вызвал и не попал бы в эту подборку, если бы главный по судейству Александр Егоров не заявил, что Чорлуке нужно было предъявлять красную карточку за игру рукой – арбитр Сергей Иванов получил «неуд».После этого целых 5 матчей «Локомотив» обходился без судьбоносных решений в свою пользу: забивал не с 11-метровой отметки (даже получил пенальти в свои ворота в Ростове), играл против соперников в полных составах, одержал 3 победы. Но потом «Локомотив» снова встретился с «Рубином» и Владиславом Безбородовым.Очень забавный матч: в самом начале встречи Подберёзкин зачем-то влетает в соперника на краю штрафной, привозит пенальти, оказывается в шоке по этому поводу и уже не воспринимает прилетевшую вдогонку жёлтую карточку. Во втором тайме Вячеслав нарочито на карточку срывает атаку, не помня, что одну жёлтую он уже получил. Тут все вопросы не к судье, а к Подберёзкину.В отличие от первого матча, VAR был уже на стороне «Локомотива»: микроспокпический офсайд у Ионова всё же был.В эпизоде с назначением пенальти Араторе, пожалуй, виноват больше арбитра Москалёва: он зачем-то выставил ногу, а в мяч не сыграл. Ранее было подозрение на попадание мяча в руку Идову, но нормальных повторов той фазы атаки нам не показали. Но вот показывать Страндбергу две карточки за две минуты было совсем не обязательно: первую защитник получил за споры, а вторую – за опасную игру в воздухе, хотя акцентированного удара локтем не нанёс.«Осталось, чтобы ещё товарищ сам забил. Удаление - бред полнейший. Я понимаю, что Лига чемпионов на кону, но пришли 20 тысяч человек получить удовлетворение от футбола», – разнёс Москалёва в послематчевом интервью Дмитрий Парфёнов.Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что топ-команды в нашей лиге судя по-другому. Ирония судьбы в том, что из всех руководителей клубов РПЛ только Иванов выступает против VAR и считает это «отъёмом денег у населения».8 из 15 весенних матчей «Локомотива» попали в нашу подборку – впечатляющий показатель, который связывают с фигурой начальника команды, бывшим арбитром Станиславом Сухиной. Однако говорить, что в половине игр красно-зелёных вытащили судьи, будет неправильно. В большинстве случаев они всё же не «убивали» соперника, а лишь замечали и карали то, что происходило на самом деле. Это, конечно, не случай «Краснодара», вряд ли с такой оценкой согласятся «Урал» с «Динамо», а, по мнению Егорова, незаслуженно пострадал ещё и «Зенит». Но остальным командам всё же стоит пенять в первую очередь на своих игроков. Впрочем, конкуренты «Локо» наверняка могут припомнить похожие эпизоды, которые в их пользу не свистелись.