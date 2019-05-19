ЦСКА и «Спартак» борются за прямой выход в Лигу Европы. Но не всё так просто – они зависят от Кубка
А «Краснодар» и «Локомотив» ещё могут поменяться местами. Разбираемся в интригах, которые остались в российском футболе – от соперничества за еврокубки до распределения мест в стыковой зоне ФНЛ
Для тех, кто собирается возмущаться, почему мы разбираемся в раскладах, не дожидаясь окончания тура – матчи «Ростов» - «Зенит» и «Рубин» - «Анжи» уже ничего не решают.
Так что поехали.
Кто попадёт напрямую в группу Лиги Чемпионов – «Локомотив» или «Краснодар»?
Разница между второй и третьей строчками в таблице очень серьёзная. Команды сражаются не за право получить серебряные медали и эфемерный престиж. Второе место гарантирует прямое попадание в группу Лиги Чемпионов. А третье – отправляет лишь в 3-й квалификационный раунд этого же турнира.
В текущем розыгрыше «Спартак» не смог пробиться даже в следующий, решающий раунд («красно-белых» вынес ПАОК). А в группу попасть ещё тяжелее. В соперниках может оказаться тот же «Аякс», который в следующем году начнёт путь в Лиге Чемпионов именно с этой точки. Никому не хочется такого соперничества на пути к еврокубкам, правда же?
Тем более, придётся раньше начинать европейский сезон. Опять же – лишняя нагрузка. Тем более, на старте это сказывается ощутимее.
У «Локомотива» и «Краснодара» перед решающим туром по 53 очка. «Локомотив» выше потому, что, проигрывая «быкам» на выезде, забил один мяч. Количество гостевых голов в очных играх позволяет «железнодорожникам» обойти соперника по дополнительным показателям.
В последнем туре «Локомотив» играет дома против «Уфы», а «Краснодар» принимает «Рубин». Оба соперника проходимые. Команде Мусаева остаётся побеждать и молиться, что их оппоненты оступятся.
Борьба за прямой выход в Лигу Европы между ЦСКА, «Спартаком»... и «Уралом»
Да, всё не так просто. Не всё зависит от москвичей. Но сначала разберёмся, в каких условиях находятся непримиримые противники.
У «Спартака» 49 очков и четвёртое место, у ЦСКА – 48 и пятое. «Красно-белые» в последнем туре играют против «Оренбурга» на выезде, а ЦСКА принимает «Крылья». Соперник у «армейцев» полегче, плюс помогут свои трибуны. Но «Оренбург» под конец сезона играет не так здорово, как это получалось на старте, так что надежд у «красно-синих» не слишком много.
Если ЦСКА играет вничью, а «Спартак» проигрывает, выше в таблице оказывается команда Гончаренко. У них заработано больше очков в очных играх. Все остальные расклады подсчитать несложно. Неизменно в них одно – «Спартак» может всё решать сам, а ЦСКА должен надеяться на «Оренбург».
Теперь самое интересное. Если в финале Кубка России победит «Урал», а не «Локомотив», который уже гарантированно получит место в Лиге Чемпионов, ни ЦСКА, ни «Спартак» не добьются прямого выхода в группу ЛЕ. При таком раскладе команда, занявшая четвёртое место, начнёт с 3-го квалификационного раунда, а пятая – со 2-го.
Но если Кубок возьмёт «Локомотив», что более вероятно, 4-е место принесёт прямую путёвку в группу ЛЕ, а 5-е – в третий квалификационный раунд.
И да, выпасть из зоны Лиги Европы ни ЦСКА, ни «Спартак» уже не могут, «Арсенал» отстал от них. Туле, кстати, остаётся только надеяться на победу «Локо» в Кубке. Тогда они получат путёвку в 2-й квалификационный раунд ЛЕ.
Борьба (или её отсутствие) за выгодного соперника
«Енисей» и «Анжи» вылетели. И пусть Аленичев говорит, что есть большая разница, закончить сезон на последнем или предпоследнем месте – неважно. Выдуманные мотивации можно считать до утра.
Вот в стыках всё не так однозначно. У «Крыльев» 28 очков и 13 позиция, у «Уфы» на два меньше и 14-я. Они ещё могут обменяться местами. Самара играет на выезде против ЦСКА, а «Уфа» против «Локомотива». Скорее всего, они проиграют (потому что фавориты крайне мотивированы), но всё же.
Забавно, но «Уфе», которая может обогнать «Крылья», это не очень-то и надо. И вот почему.
Третье место в ФНЛ (против него будет играть 14-я команда, то есть пока «Уфа») занимает «Томь». Забегая вперёд – она уже с него никуда не денется. И вот «Томь» самый предпочтительный из всех возможных соперников из дивизиона ниже. Всё дело в том, что само руководство клуба вроде как не хочет, чтобы «Томь» поднималась в премьер-лигу.
- В премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири» – прямо сказал губернатор Томской области и по совместительству президент «Томи» Сергей Жвачкин.
Так что «Томь», скорее всего, стыки будет сливать. Так стоит ли Евсееву особенно упираться против «Локомотива»?
А что там в ФНЛ?
«Тамбов» (1 место и 70 очков) и «Сочи» (2 место и 68 очков) уже гарантировали себе прямой выход в РПЛ. Но они еще могут поменяться местами. Мотивация очевидная – всем хочется выиграть титул.
«Тамбов» играет против уже утонувшего (привет, ПФЛ!) «Зенита-2», а «Сочи» будет встречаться с более стойким, но тоже не самым крепким по меркам лиги «Спартаком-2». Хотя, учитывая, какие в «Спартаке-2» вратари, южанам, наверное, будет даже легче...
Если «Тамбов» играет вничью, а «Сочи» побеждает, лидеры ФНЛ лишаются своего преимущества по общему числу побед за сезон (их у обеих команд будет по 20). И тогда приходится смотреть очные встречи. Оказывается, что по этому показателю впереди «Сочи» (у них крупная победа при домашней ничьей). Так что «Тамбову» надо играть только на победу.
«Томь», как мы уже сказали, никуда с третьего места не денется. А вот за четвертую строчку (и право сыграть в стыках) идёт горячая борьба.
Вооружаемся калькулятором.
На четвертую строчку претендуют четыре команды. «Нижний Новгород» (59 очков и четвёртая строчка), «Чертаново» (58 очков и пятая позиция), «СКА-Хабаровск» (58 и шестое место), «Шинник» (они идут седьмыми, у них 58 очков) и «Авангард» (7 строчка, 56 баллов).
Здесь легче взглянуть на календарь.
Если «Нижний» побеждает «Мордовию», его никто не догонит. Если играет вничью, его могут обогнать в случае побед «Чертаново» и Хабаровск («Шиннику» надо ждать только поражения «Нижнего»). «Авангард» займёт четвёртую строчку, если только все проиграют (у него будет равенство с «Нижним» по победам и преимущество по личным встречам).
Если проиграет «Нижний», а «Чертаново» победит, шансов у Хабаровская обогнать «Чертаново» нет даже при крупной победе – у «Чертаново» на одну победу больше.
Вот такая заруба. Особенно любопытной игрой здесь выглядит очное противостояние прямых конкурентов - «Шинника» и «Авангарда». Футболистам последнего должно быть страшно обидно - в ещё не закончившемся туре ФНЛ они могли взять ситуацию в свои руки и полностью ей распоряжаться, если бы победили уже вылетевшую «Сибирь». Но они проиграли.
Может, не особо и нужны эти стыки финалистам прошлого розыгрыша Кубка России?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Дарья Исаева / СЭ, РИА Новости/Александр Вильф
Для тех, кто собирается возмущаться, почему мы разбираемся в раскладах, не дожидаясь окончания тура – матчи «Ростов» - «Зенит» и «Рубин» - «Анжи» уже ничего не решают.
Так что поехали.
Кто попадёт напрямую в группу Лиги Чемпионов – «Локомотив» или «Краснодар»?
Разница между второй и третьей строчками в таблице очень серьёзная. Команды сражаются не за право получить серебряные медали и эфемерный престиж. Второе место гарантирует прямое попадание в группу Лиги Чемпионов. А третье – отправляет лишь в 3-й квалификационный раунд этого же турнира.
В текущем розыгрыше «Спартак» не смог пробиться даже в следующий, решающий раунд («красно-белых» вынес ПАОК). А в группу попасть ещё тяжелее. В соперниках может оказаться тот же «Аякс», который в следующем году начнёт путь в Лиге Чемпионов именно с этой точки. Никому не хочется такого соперничества на пути к еврокубкам, правда же?
Тем более, придётся раньше начинать европейский сезон. Опять же – лишняя нагрузка. Тем более, на старте это сказывается ощутимее.
У «Локомотива» и «Краснодара» перед решающим туром по 53 очка. «Локомотив» выше потому, что, проигрывая «быкам» на выезде, забил один мяч. Количество гостевых голов в очных играх позволяет «железнодорожникам» обойти соперника по дополнительным показателям.
В последнем туре «Локомотив» играет дома против «Уфы», а «Краснодар» принимает «Рубин». Оба соперника проходимые. Команде Мусаева остаётся побеждать и молиться, что их оппоненты оступятся.
Борьба за прямой выход в Лигу Европы между ЦСКА, «Спартаком»... и «Уралом»
Да, всё не так просто. Не всё зависит от москвичей. Но сначала разберёмся, в каких условиях находятся непримиримые противники.
У «Спартака» 49 очков и четвёртое место, у ЦСКА – 48 и пятое. «Красно-белые» в последнем туре играют против «Оренбурга» на выезде, а ЦСКА принимает «Крылья». Соперник у «армейцев» полегче, плюс помогут свои трибуны. Но «Оренбург» под конец сезона играет не так здорово, как это получалось на старте, так что надежд у «красно-синих» не слишком много.
Если ЦСКА играет вничью, а «Спартак» проигрывает, выше в таблице оказывается команда Гончаренко. У них заработано больше очков в очных играх. Все остальные расклады подсчитать несложно. Неизменно в них одно – «Спартак» может всё решать сам, а ЦСКА должен надеяться на «Оренбург».
Теперь самое интересное. Если в финале Кубка России победит «Урал», а не «Локомотив», который уже гарантированно получит место в Лиге Чемпионов, ни ЦСКА, ни «Спартак» не добьются прямого выхода в группу ЛЕ. При таком раскладе команда, занявшая четвёртое место, начнёт с 3-го квалификационного раунда, а пятая – со 2-го.
Но если Кубок возьмёт «Локомотив», что более вероятно, 4-е место принесёт прямую путёвку в группу ЛЕ, а 5-е – в третий квалификационный раунд.
И да, выпасть из зоны Лиги Европы ни ЦСКА, ни «Спартак» уже не могут, «Арсенал» отстал от них. Туле, кстати, остаётся только надеяться на победу «Локо» в Кубке. Тогда они получат путёвку в 2-й квалификационный раунд ЛЕ.
Борьба (или её отсутствие) за выгодного соперника
«Енисей» и «Анжи» вылетели. И пусть Аленичев говорит, что есть большая разница, закончить сезон на последнем или предпоследнем месте – неважно. Выдуманные мотивации можно считать до утра.
Вот в стыках всё не так однозначно. У «Крыльев» 28 очков и 13 позиция, у «Уфы» на два меньше и 14-я. Они ещё могут обменяться местами. Самара играет на выезде против ЦСКА, а «Уфа» против «Локомотива». Скорее всего, они проиграют (потому что фавориты крайне мотивированы), но всё же.
Забавно, но «Уфе», которая может обогнать «Крылья», это не очень-то и надо. И вот почему.
Третье место в ФНЛ (против него будет играть 14-я команда, то есть пока «Уфа») занимает «Томь». Забегая вперёд – она уже с него никуда не денется. И вот «Томь» самый предпочтительный из всех возможных соперников из дивизиона ниже. Всё дело в том, что само руководство клуба вроде как не хочет, чтобы «Томь» поднималась в премьер-лигу.
- В премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири» – прямо сказал губернатор Томской области и по совместительству президент «Томи» Сергей Жвачкин.
Так что «Томь», скорее всего, стыки будет сливать. Так стоит ли Евсееву особенно упираться против «Локомотива»?
А что там в ФНЛ?
«Тамбов» (1 место и 70 очков) и «Сочи» (2 место и 68 очков) уже гарантировали себе прямой выход в РПЛ. Но они еще могут поменяться местами. Мотивация очевидная – всем хочется выиграть титул.
«Тамбов» играет против уже утонувшего (привет, ПФЛ!) «Зенита-2», а «Сочи» будет встречаться с более стойким, но тоже не самым крепким по меркам лиги «Спартаком-2». Хотя, учитывая, какие в «Спартаке-2» вратари, южанам, наверное, будет даже легче...
Если «Тамбов» играет вничью, а «Сочи» побеждает, лидеры ФНЛ лишаются своего преимущества по общему числу побед за сезон (их у обеих команд будет по 20). И тогда приходится смотреть очные встречи. Оказывается, что по этому показателю впереди «Сочи» (у них крупная победа при домашней ничьей). Так что «Тамбову» надо играть только на победу.
«Томь», как мы уже сказали, никуда с третьего места не денется. А вот за четвертую строчку (и право сыграть в стыках) идёт горячая борьба.
Вооружаемся калькулятором.
На четвертую строчку претендуют четыре команды. «Нижний Новгород» (59 очков и четвёртая строчка), «Чертаново» (58 очков и пятая позиция), «СКА-Хабаровск» (58 и шестое место), «Шинник» (они идут седьмыми, у них 58 очков) и «Авангард» (7 строчка, 56 баллов).
Здесь легче взглянуть на календарь.
Если «Нижний» побеждает «Мордовию», его никто не догонит. Если играет вничью, его могут обогнать в случае побед «Чертаново» и Хабаровск («Шиннику» надо ждать только поражения «Нижнего»). «Авангард» займёт четвёртую строчку, если только все проиграют (у него будет равенство с «Нижним» по победам и преимущество по личным встречам).
Если проиграет «Нижний», а «Чертаново» победит, шансов у Хабаровская обогнать «Чертаново» нет даже при крупной победе – у «Чертаново» на одну победу больше.
Вот такая заруба. Особенно любопытной игрой здесь выглядит очное противостояние прямых конкурентов - «Шинника» и «Авангарда». Футболистам последнего должно быть страшно обидно - в ещё не закончившемся туре ФНЛ они могли взять ситуацию в свои руки и полностью ей распоряжаться, если бы победили уже вылетевшую «Сибирь». Но они проиграли.
Может, не особо и нужны эти стыки финалистам прошлого розыгрыша Кубка России?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Дарья Исаева / СЭ, РИА Новости/Александр Вильф