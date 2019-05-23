Мы не ждём перемен. Дюков ничего не исправит

В течение ближайших двух недель мы закончим консультации с тем, чтобы окончательно решить, каким будет лимит на сезон-2020/2021.



Для меня очень важно, чтобы было единодушие, хотелось бы, чтобы 85-90% клубов РПЛ были за данное решение.



Сейчас обсуждаются два варианта – когда остается «6+5», или вариант «8+17». Мнения разделились, большинство склоняется к «8+17», есть и за старую схему.



Моя позиция следующая: я не раз говорил, что я противник лимитов, но на данный момент по разным причинам было бы неправильно устраивать эту революцию и отменять лимит, поэтому в ближайшие годы мы останемся с лимитом.



На данном этапе мне ближе формат «8+17». У каждого есть свои плюсы и минусы, но для меня в варианте «8+17» больше плюсов: более ответственное отношение клубов при подписании контрактов с легионерами.



Я обсуждал этот вопрос с рядом тренеров, и все они поддерживают вариант «8+17», считают, что им так проще работать, проще принимать решения.

Ситуация с лимитом останется точно такой же, какой она и была – если не хуже. Об этом рассказал недавно назначенный президент РФС. А ведь писали, что он страшный противник любых паспортных привилегий...Когда этой зимой ставили Дюкова, появилась надежда на изменения в русском футболе. Потому что многие журналисты, которые были знакомы с деятельностью топ-менеджера, писали, что Дюков – противник лимита на легионеров.Неделю назад РФС ввязалась в разбирательства по поводу подозрительного матча в ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем». До этого руководители нашего футбола старательно делали вид, что таких игр вообще не бывает. И в то, что лимит будет отменён и пересмотрен, поверилось ещё сильнее.В РФС сегодня сели наконец-то разбираться с лимитом. И началась дичьСели разбираться и сразу поняли, что погорячились, решили отложить на потом. Как сообщил «Чемпионат», причиной переноса решения стало желание комитета изучить вопрос более тщательно. Почему этим не занимались до этого – можно ведь было даже разослать представителям клубов варианты, объяснить заранее – неизвестно.Получается, изначально собирались решать, не изучая вопрос. Бывает.Правда, не совсем понятно, как теперь командам готовиться к началу следующего сезона? «Краснодар», например, уже вовсю проворачивает сделки, и руководителям нужно чёткое понимание, как будет выглядеть формат. Хотя бы из-за того, что Мусаев на недавней встрече с болельщиками обещал ещё три подписания. «Быки» же и так ходили по краю в плане лимита (пришлось даже покупать у «Ростова» Скопинцева, ведь Рамирес не проходил).Зато нам объяснили, какие варианты решения паспортного существуют. Дюков объяснил изданию «Р-Спорт»:То есть одно из двух решений – оставление ситуации без изменений. Лимит при формате 6+5, которым надоел всем от болельщиков до руководителей клубов. От такого варианта просто тошно. Почему – говорили уже сотню раз.А второе решение... Такое же оставление ситуации без изменений! Ну вы представляете себе 8 легионеров в заявке? Иностранного игрока высокого уровня не получится включать в заявку через раз. Поэтому больше брать руководителям клубов и тренерам не имеет смысла. Добавьте сюда среднюю погрешность: допустим, два игрока из восьми в среднем находятся не в лучшей форме, травмированы или дисквалифицированы.Вжух! Вы получаете нынешний лимит на легионеров. Классика.Интересно, обязательно держать целый штат чиновников, которые придумывают одно и тоже на новый лад, да и не могут подготовиться к заседанию, хотя время разобраться с приходом нового руководителя было с февраля месяца?У нас слишком много сторонников лимита, и противников лимита, чтобы принять категоричное решение. Но всё уже давно придумано – есть удовлетворяющий всех Срединный путь в мире русского футбола.Это лимит 10+15 в заявке. Он не позволит руководителям клубом закупать пачками иностранных игроков (хотя, есть мнение, что они и так этого делать не будут), так что сторонники лимита будут спать спокойно.Но в то же самое время возникает ситуация, максимально близкая к реальной здоровой конкуренции внутри футбольной команды. Хорошо, включим ту же погрешность, - тренер в стартовом составе мог бы выпустить в среднем 8 легионеров. Остальным российским игрокам приходилось бы наравне работать, ведь мест на поле остаётся считанное количество.В РФС поняли, довести нас до нервного тика одним сообщением о том, что лимит никуда не денется и останется в такой же форме, не получится, и решили добить – выкатили новость о возможном расширении премьер-лиги до 18 команд с сезона 2020-2021.Во-первых, зачем? У нас второй год пытается вылететь «Анжи». На первый раз не получилось – прекратил существование «Амкар», так что пришлось тянуть лямку в премьер-лиге вместо пермяков. На второй сезон без денег осталась уже Махачкала. Теперь она пытается сохранить профессиональный статус.Во-вторых, когда мы будем играть? Ближе к декабрю начинаются проблемы из-за холодов. Менять календарь так, чтобы летом играли больше в южных регионах, люди из руководства лиги не хотят. Весной наши команды обычно вылетают из еврокубков, но у нас же в прошлом году расширили Кубок – и теперь в четвертьфинале и полуфинале играют по два матча.Радоваться можно лишь из-за того, что РФС обещал этот вопрос «проработать». Может, найдут время посмотреть на календарь.