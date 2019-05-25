«Арсенал» попал в Лигу Европы, но кто в ней будет играть? Команда за лето может потерять весь состав
После самого успешного результата в истории Туле надо разобраться, как жить дальше. Арендованные футболисты, ставшие лидерами, возвращаются в свои клубы, а с рядом других игроков просто не продлён контракт
Лука Джорджевич (23 матча, 7 голов, 5 голевых передач) – конец аренды
Главный актив Черевченко почти наверняка вернётся в Петербург. Он доказывает свою состоятельность в Туле уже второй год. И в этом сезоне Лука показал очень приличные цифры.
За него просили даже фанаты «Зенита» на чемпионском матче с ЦСКА. Во многом из-за того, что Лука забил мяч «Локомотиву» в домашней игре и после этого стало ясно, что Петербург станет чемпионом по пути из Грозного. Но на руках масса и объективных причин.
Очевидно, что форвард заслуживает шанса в команде Семака. У Тулы, скорее всего, нет ни единого шанса на продление аренды. Ведь даже если главному тренеру «Зенита» Джорджевич не нужен, то никакого смысла держать на таких условиях нет. После успешного сезона на форварда найдутся покупатели.
Интересно, захочет ли Джорджевич сам играть за питерскую команду? Дзюбу и Азмуна он почти наверняка не подвинет. Максимум – будет сидеть рядом с гением Заболотным. Понятно, что Лига чемпионов и хорошие шансы на победу в чемпионате, аргументы «за». Но без регулярной игровой практики Лука, вероятнее всего, начнёт деградировать (как футболист, конечно).
Но это всё проблемы «Зенита». Как жить Туле без своей главной ударной силы, совсем непонятно. Внятной замены пока нет.
Зелимхан Бакаев (24 матча, 8 голов, 1 голевая передача) – конец аренды
Бакаева ждут с «Спартаке» с распростёртыми объятиями. Он замечательно провёл эту весну и стал, наверное, лучшим игроком «Арсенала» на этом отрезке. «Ответить за слова» у него действительно получилось – он обещал вернуться в «Спартак» сильнее и на данный момент у него получается обещанное.
Опять же – никаких шансов для «Арсенала». Кононов хотел дёрнуть Бакаева ещё зимой, но навстречу не пошли тульские руководители. У «красно-белых» неприятная ситуация на флангах в лице Ташаева и Ломовицкого. Вывозит пока только Мельгарехо, но и он не всегда стабилен – плюс пишут, что летом его хотят продать. Бакаев – в этой ситуации настоящее спасение.
Пока нет замены, у «Арсенала» здорово провисает правый фланг, который последние недели был козырем Черевченко. Особенно это станет понятно дальше, когда мы ещё поговорим и про Кангва...
Ризуан Мирзов (22 матча, 5 голов, 1 голевая передача) – конец аренды
Мирзов шёл по сезону не очень стабильно, но всё равно выдавал яркие матчи, в которых делал результат. Хороший этому пример – игра против «Спартака». Мирзов уничтожил Айртона, игравшего на правом фланге обороны, отдал голевую на Ткачёва и забил сам.
«Ростов» от такого футболиста бы наверняка не отказался, но он совсем не подходит к схемам Карпина, так что возвращение Ризуана на Дон сомнительно. Правда, легко удержать его точно не будет - другие клубы обязательно включатся в охоту за этим полузащитником.
Лесовой, Ткачёв, Кадири – конец аренды
Лесовой вряд ли кому-то нужен в «Зените», так что ещё один сезон он вполне может провести под руководством Черевченко, если клубы договорятся. Но здесь надо понимать, что футболист это ещё молодой и даже в Туле он игрок подмены. Он выходил на острие, чтобы заменить Джорджевича против «Краснодара», но получилось так себе. Привычнее ему действовать на фланге.
Ткачёв, как сказал его агент, вариант с ещё одной арендой (права на него принадлежат ЦСКА, но уже третий сезон Сергей мыкается по другим командам) игрок рассматривать не будет. Только выкуп. Ткачёв провёл хороший сезон, в нём наверняка заинтересованы и другие клубы премьер-лиги, так что здесь разговор пойдёт уже о том, кто сколько готов заплатить. Многое, конечно, зависит и от желания самого футболиста.
Насчёт возвращения в ЦСКА – сомнительно. Если «армейцам» Ткачёв не понадобился год назад, когда была глобальная перестройка, зачем он нужен им сейчас?
Кадири неплохо действовал в опорной зоне, а также здорово подменял Григалаву в игре против «Спартака» в центре обороны. Это тоже потеря, но не самая катастрофическая.
Максим Беляев (27 матчей, 1 гол) - кончается контракт
Центральный защитник в этом сезоне начал даже вызываться в сборную, хотя ошибки у него всё-таки случались (особенно пока тренировал Кононов). Насколько известно, сейчас футболист отказывается продлевать контракт, потому что в курсе, что его хотят забрать в «Локомотив» и «Спартак».
Тут за «Арсенал» обидно вдвойне: ладно бы они просто потеряли ключевого игрока перед исторической Лигой Европы, так они останутся без него и ничего не заработают.
Эванс Кангва (24 матча, 4 гола, 2 голевые передачи) - кончается контракт
Кангва уступает Бакаеву, зато может сыграть, помимо фланга, на острие (если совсем некого выпустить). Его универсальность пару раз выручала «Арсенал», когда не было возможности поставить кого-то из этих игроков. Несмотря на не самую впечатляющую результативность, футболист сезон провёл качественный, правда, не в роли ключевого игрока – чаще всего все 90 минут ему на поле не отводили.
Гиа Григалава (25 матчей) – кончается контракт
Второй центральный защитник может покинуть команду. Это вообще становится очень серьёзной проблемой. Надо понимать, что после удачного сезона на большинство игроков тульского «Арсенала» есть спрос. Поэтому есть серьёзная возможность упустить сразу нескольких футболистов – представьте, если Черевченко в это короткое летнее межсезонье останется без двух центральных защитников. И это перед Лигой Европы.
Катастрофа.
Виктор Альварес (22 матча) – кончается контракт
Испанский защитник, играющий на левом фланге, результативными действиями не отличался, но сезон провёл очень приятный. Во всех ключевых матчах этого сезона Альварес обращал на себя внимание качественным разрушением. Почти во всех встречах с топовыми командами статистика Альвареса неслабо удивляла.
Кирилл Комбаров (21 матч, 2 голевые передачи)
Не поверите, но «Арсенал» может лишиться не только обоих центральных защитников, но и всей линии обороны! У Кирилла Комбарова тоже заканчивается контракт 30 июня.
Берхамов, Хагуш - кончается контракт
Это не игроки основного состава, но они регулярно выходили на поле. Пока что соглашения официально не продлили и с ними.
***
Что происходит – большой вопрос к президенту «Арсенала» Гураму Аджоеву. Обычно руководители начинают нервничать за год до истечения контракта у важного игрока, потому что тот вполне может достичь соглашения с другими клубами и уйти бесплатно. Так, например, происходит сейчас Беляевым.
В результате из всего основного состава на данный момент остаётся только опорник Констадинов и вратарь Левашов. У тех, кого мы перечислили выше, контракт заканчивается 30 июня этого года.
Глава региона обещал улучшить финансовые условия «Арсенала», но пока непонятно, будет ли этого достаточно, чтобы удержать всех игроков, чьи соглашения подходят к концу. Потому что после такого сезона аппетиты у них – вполне справедливо – вырастут, а со стороны наверняка будут приглашения.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: championat.com, Дарья Исаева, "СЭ", РИА Новости/Алексей Филиппов, Alexander Kulebyakin globallookpress.com
Лука Джорджевич (23 матча, 7 голов, 5 голевых передач) – конец аренды
Главный актив Черевченко почти наверняка вернётся в Петербург. Он доказывает свою состоятельность в Туле уже второй год. И в этом сезоне Лука показал очень приличные цифры.
За него просили даже фанаты «Зенита» на чемпионском матче с ЦСКА. Во многом из-за того, что Лука забил мяч «Локомотиву» в домашней игре и после этого стало ясно, что Петербург станет чемпионом по пути из Грозного. Но на руках масса и объективных причин.
Очевидно, что форвард заслуживает шанса в команде Семака. У Тулы, скорее всего, нет ни единого шанса на продление аренды. Ведь даже если главному тренеру «Зенита» Джорджевич не нужен, то никакого смысла держать на таких условиях нет. После успешного сезона на форварда найдутся покупатели.
Интересно, захочет ли Джорджевич сам играть за питерскую команду? Дзюбу и Азмуна он почти наверняка не подвинет. Максимум – будет сидеть рядом с гением Заболотным. Понятно, что Лига чемпионов и хорошие шансы на победу в чемпионате, аргументы «за». Но без регулярной игровой практики Лука, вероятнее всего, начнёт деградировать (как футболист, конечно).
Но это всё проблемы «Зенита». Как жить Туле без своей главной ударной силы, совсем непонятно. Внятной замены пока нет.
Зелимхан Бакаев (24 матча, 8 голов, 1 голевая передача) – конец аренды
Бакаева ждут с «Спартаке» с распростёртыми объятиями. Он замечательно провёл эту весну и стал, наверное, лучшим игроком «Арсенала» на этом отрезке. «Ответить за слова» у него действительно получилось – он обещал вернуться в «Спартак» сильнее и на данный момент у него получается обещанное.
Опять же – никаких шансов для «Арсенала». Кононов хотел дёрнуть Бакаева ещё зимой, но навстречу не пошли тульские руководители. У «красно-белых» неприятная ситуация на флангах в лице Ташаева и Ломовицкого. Вывозит пока только Мельгарехо, но и он не всегда стабилен – плюс пишут, что летом его хотят продать. Бакаев – в этой ситуации настоящее спасение.
Пока нет замены, у «Арсенала» здорово провисает правый фланг, который последние недели был козырем Черевченко. Особенно это станет понятно дальше, когда мы ещё поговорим и про Кангва...
Ризуан Мирзов (22 матча, 5 голов, 1 голевая передача) – конец аренды
Мирзов шёл по сезону не очень стабильно, но всё равно выдавал яркие матчи, в которых делал результат. Хороший этому пример – игра против «Спартака». Мирзов уничтожил Айртона, игравшего на правом фланге обороны, отдал голевую на Ткачёва и забил сам.
«Ростов» от такого футболиста бы наверняка не отказался, но он совсем не подходит к схемам Карпина, так что возвращение Ризуана на Дон сомнительно. Правда, легко удержать его точно не будет - другие клубы обязательно включатся в охоту за этим полузащитником.
Лесовой, Ткачёв, Кадири – конец аренды
Лесовой вряд ли кому-то нужен в «Зените», так что ещё один сезон он вполне может провести под руководством Черевченко, если клубы договорятся. Но здесь надо понимать, что футболист это ещё молодой и даже в Туле он игрок подмены. Он выходил на острие, чтобы заменить Джорджевича против «Краснодара», но получилось так себе. Привычнее ему действовать на фланге.
Ткачёв, как сказал его агент, вариант с ещё одной арендой (права на него принадлежат ЦСКА, но уже третий сезон Сергей мыкается по другим командам) игрок рассматривать не будет. Только выкуп. Ткачёв провёл хороший сезон, в нём наверняка заинтересованы и другие клубы премьер-лиги, так что здесь разговор пойдёт уже о том, кто сколько готов заплатить. Многое, конечно, зависит и от желания самого футболиста.
Насчёт возвращения в ЦСКА – сомнительно. Если «армейцам» Ткачёв не понадобился год назад, когда была глобальная перестройка, зачем он нужен им сейчас?
Кадири неплохо действовал в опорной зоне, а также здорово подменял Григалаву в игре против «Спартака» в центре обороны. Это тоже потеря, но не самая катастрофическая.
Максим Беляев (27 матчей, 1 гол) - кончается контракт
Центральный защитник в этом сезоне начал даже вызываться в сборную, хотя ошибки у него всё-таки случались (особенно пока тренировал Кононов). Насколько известно, сейчас футболист отказывается продлевать контракт, потому что в курсе, что его хотят забрать в «Локомотив» и «Спартак».
Тут за «Арсенал» обидно вдвойне: ладно бы они просто потеряли ключевого игрока перед исторической Лигой Европы, так они останутся без него и ничего не заработают.
Эванс Кангва (24 матча, 4 гола, 2 голевые передачи) - кончается контракт
Кангва уступает Бакаеву, зато может сыграть, помимо фланга, на острие (если совсем некого выпустить). Его универсальность пару раз выручала «Арсенал», когда не было возможности поставить кого-то из этих игроков. Несмотря на не самую впечатляющую результативность, футболист сезон провёл качественный, правда, не в роли ключевого игрока – чаще всего все 90 минут ему на поле не отводили.
Гиа Григалава (25 матчей) – кончается контракт
Второй центральный защитник может покинуть команду. Это вообще становится очень серьёзной проблемой. Надо понимать, что после удачного сезона на большинство игроков тульского «Арсенала» есть спрос. Поэтому есть серьёзная возможность упустить сразу нескольких футболистов – представьте, если Черевченко в это короткое летнее межсезонье останется без двух центральных защитников. И это перед Лигой Европы.
Катастрофа.
Виктор Альварес (22 матча) – кончается контракт
Испанский защитник, играющий на левом фланге, результативными действиями не отличался, но сезон провёл очень приятный. Во всех ключевых матчах этого сезона Альварес обращал на себя внимание качественным разрушением. Почти во всех встречах с топовыми командами статистика Альвареса неслабо удивляла.
Кирилл Комбаров (21 матч, 2 голевые передачи)
Не поверите, но «Арсенал» может лишиться не только обоих центральных защитников, но и всей линии обороны! У Кирилла Комбарова тоже заканчивается контракт 30 июня.
Берхамов, Хагуш - кончается контракт
Это не игроки основного состава, но они регулярно выходили на поле. Пока что соглашения официально не продлили и с ними.
***
Что происходит – большой вопрос к президенту «Арсенала» Гураму Аджоеву. Обычно руководители начинают нервничать за год до истечения контракта у важного игрока, потому что тот вполне может достичь соглашения с другими клубами и уйти бесплатно. Так, например, происходит сейчас Беляевым.
В результате из всего основного состава на данный момент остаётся только опорник Констадинов и вратарь Левашов. У тех, кого мы перечислили выше, контракт заканчивается 30 июня этого года.
Глава региона обещал улучшить финансовые условия «Арсенала», но пока непонятно, будет ли этого достаточно, чтобы удержать всех игроков, чьи соглашения подходят к концу. Потому что после такого сезона аппетиты у них – вполне справедливо – вырастут, а со стороны наверняка будут приглашения.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: championat.com, Дарья Исаева, "СЭ", РИА Новости/Алексей Филиппов, Alexander Kulebyakin globallookpress.com