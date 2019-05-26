"Спартак" опять провалил последний тур. Кононов ничего не меняет
"Спартак" четвертый сезон подряд проигрывает в последнем туре и вместо спокойной подготовки к сезону получает квалификацию Лиги Европы. К Олегу Кононову очень много вопросов.
Есть такая традиция - не играть в последнем туре
Сезон 2015/2016. 30 тур. "Уфа" - "Спартак" - 3:1
Сезон 2016/2017. 30 тур "Арсенал" - "Спартак" - 3:0
Сезон 2017/2018. 30 тур. "Спартак" - "Динамо" - 1:0
Сезон 2018/2019. 30 тур. "Оренбург" - "Спартак" - 2:0
Четыре сезона кряду - это уже становится ужасной, вредной привычкой. Нет, чисто физически футболисты "Спартака" присутствуют на поле, может даже выполняют какие-то установки тренерского штаба. Но мыслями и настроем они находятся в отпуске. И даже не в России, а где-то на теплом пляже с коктейлем в руке, с красивым фото в Инстаграме, с добавленным к нему геолокацией. И ни у одного тренера не удается собрать спартаковцев на последний бой, который трудный самый.
3 года назад все думали, что Аленичева в клубе не будет, поэтому и решили отдохнуть на финише чемпионата. Потом чемпионское похмелье накрыло в Туле, но тот разгром вообще никого не расстроил. В прошлом сезоне динамовцы испортили "Спартаку" не только итоговое место, но и весь предстоящий сезон, скомканный из-за вылета в квалификации Лиги чемпионов с последующей отставкой Массимо Карреры. Что принесет неудачный выезд в Оренбург? Возникнут у нового менеджмента претензии к Кононову и его тренерскому штабу? Или клуб опять встанет на сухую защиту коуча?
Кононов не влияет на ход матча
Главный тренер "Спартака" во второй раз за сезон подставляется перед отпуском. В декабре была встреча с "Вильярреалом", к которой тренерский штаб красно-белых оказался вообще не готов. Испанцы творили со "Спартаком" все, что хотели, а красно-белые отвечали в духе середняков ФНЛ пустыми забросами и вялым катанием в середине поля. В Оренбурге к 30-й минуте к спартаковцам вернулось то самое состояние. Но перед "Вильярреалом" Кононов не так хорошо знал команду, а в конце мая должен был иметь, как минимум, запасной план.
Получается следующее. Если соперник рушит начальное задание Олега Кононова, то рушится вообще все, что задумал тренер на матч. Игроки с испуганными глазами начинают метаться по полю (и то в первом тайме), потом возникает ступор, сопровождаемый провалами в обороне, потом подобие навала с такими подачами, как будто их всегда выполняет Дмитрий Комбаров. При этом у "Спартака" постоянно есть куча стандартных положений, которые красно-белые не используют от слова "никогда". Почему Кононов отказался от этого бессбойного оружия Массимо Карреры, объяснить невозможно. Еще главный тренер "Спартака" отказывается проводить замены в перерыве, в итоге сам морщится от действий Александра Ташаева.
Понятно, что такие специалисты, как Массимилиано Аллегри, способные одной-двумя заменами перевернуть любой матч, встречаются редко. Но ведь Кононов даже не пытается. Против "Оренбурга" он выпускал на поле пионеротряд в расчете на их дерзость, скорость и азарт. Только парни оказались испуганными, несмелыми плюс медлительными, что доказали прорывы Сутормина во втором тайме. Зато Кононов отстранился от проблемы наличия запасного плана. Мол, посмотрите, у команды кадровые проблемы, на скамейке одна молодежь. Да только меняться можно было и стартовым составом.
Вратарская проблема "Спартака"
Максименко придумал классный закольцованный сюжет по ходу матча. Начал с грандиознейшей ошибки, когда оставил свободным угол для Рикарду Алвеша. Кто бы на месте полузащитника "Оренбурга" в такой ситуации решился на подачу, когда вратарь вот так открыто предложил забить? Потом Максименко включился в игру и в первом тайме реально тащил команду, оставляя какую-то интригу, хотя некоторые спартаковцы были не против, если бы исход встречи определился еще до перерыва, чтобы оставшиеся 45 минут побегать в свое удовольствие. А в финале, перед тем, как выехал занавес, Максименко привез новый гол в свои ворота. Финиш.
Так голкипер "Спартака" перевел обычный интерес к Михаилу Левашову из "Арсенала" в новую стадию. Максименко пока не готов играть на большом уровне. Нет, у ветерана Реброва он конкуренцию выиграет с закрытыми глазами. Но под вечно ломающимся Селиховым должен быть более крепкий вратарь. Слишком много ляпов в чемпионате было у Максименко, даже со скидкой на его молодой возраст. Аренда в "Крылья", полсезона в ФНЛ, может, новый тренер по вратарям, но что-то в карьере Александра надо менять.
"Оренбург" показал, с кем "Спартаку" надо расставаться
Несмотря на бесконечный поток безволия и мрачности, с которыми сопровождалась игра красно-белых в Оренбурге, Олегу Кононову все-таки стоит заставить себя и снова посмотреть этот матч, чтобы с чувством, толком и расстановкой определить футболистов, которые не помогают "Спартаку". А ужасный сезон плюс кошмарный последний тур в такой ситуации, как лакмусовая бумажка. Тут видно и кто переживал из-за результатов, кто выкладывался на поле, кто прогрессировал/регрессировал.
Первый на выход должен отправиться Александр Ташаев. Его сегодняшние действия не поддаются корректному описанию. При этом он с мячом встречался чаще, чем Мельгарехо. Но свой КПД Ташаев загнал в жесткие минусы. Задуматься стоит и Зе Луишу. В известной аудиозаписи Денис Глушаков рассказывал, что Каррера отцеплял Зе от состава ради Адриано, хотя игрок из Кабо-Верде "на голову сильнее бразильца". Но это в Глушакове говорили эмоции (или поцелуи, о которых он сам упоминает, сделали свою работу), потому что Зе в концовке сезона реально сбавил. В Оренбурге на поле он только предъявлял партнерам, а когда те переходили на простой пас, то форвард сам терялся и испытывал дичайший брак в обработке мяча. Его довольно примитивную манеру игры, если рядом нет Адриано с Фернандо, давно разгадали защитники. Срочно требуется замена Ещенко. Ветерана не хватает на 90 минут. Ну и бороться за высокие места с крайним защитником, который слаб в атаках, в 2019 году не получится.
Впереди Олега Кононова ждет большая работа. Если менеджмент "Спартака" не передумает и не найдет другого специалиста. Пока тренерский штаб красно-белых вообще не убедил. И нужно менять не только игроков, но и свой собственный метод подготовки к матчам.
Фото: официальный твиттер "Спартака"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Есть такая традиция - не играть в последнем туре
Сезон 2015/2016. 30 тур. "Уфа" - "Спартак" - 3:1
Сезон 2016/2017. 30 тур "Арсенал" - "Спартак" - 3:0
Сезон 2017/2018. 30 тур. "Спартак" - "Динамо" - 1:0
Сезон 2018/2019. 30 тур. "Оренбург" - "Спартак" - 2:0
Четыре сезона кряду - это уже становится ужасной, вредной привычкой. Нет, чисто физически футболисты "Спартака" присутствуют на поле, может даже выполняют какие-то установки тренерского штаба. Но мыслями и настроем они находятся в отпуске. И даже не в России, а где-то на теплом пляже с коктейлем в руке, с красивым фото в Инстаграме, с добавленным к нему геолокацией. И ни у одного тренера не удается собрать спартаковцев на последний бой, который трудный самый.
3 года назад все думали, что Аленичева в клубе не будет, поэтому и решили отдохнуть на финише чемпионата. Потом чемпионское похмелье накрыло в Туле, но тот разгром вообще никого не расстроил. В прошлом сезоне динамовцы испортили "Спартаку" не только итоговое место, но и весь предстоящий сезон, скомканный из-за вылета в квалификации Лиги чемпионов с последующей отставкой Массимо Карреры. Что принесет неудачный выезд в Оренбург? Возникнут у нового менеджмента претензии к Кононову и его тренерскому штабу? Или клуб опять встанет на сухую защиту коуча?
Кононов не влияет на ход матча
Главный тренер "Спартака" во второй раз за сезон подставляется перед отпуском. В декабре была встреча с "Вильярреалом", к которой тренерский штаб красно-белых оказался вообще не готов. Испанцы творили со "Спартаком" все, что хотели, а красно-белые отвечали в духе середняков ФНЛ пустыми забросами и вялым катанием в середине поля. В Оренбурге к 30-й минуте к спартаковцам вернулось то самое состояние. Но перед "Вильярреалом" Кононов не так хорошо знал команду, а в конце мая должен был иметь, как минимум, запасной план.
Получается следующее. Если соперник рушит начальное задание Олега Кононова, то рушится вообще все, что задумал тренер на матч. Игроки с испуганными глазами начинают метаться по полю (и то в первом тайме), потом возникает ступор, сопровождаемый провалами в обороне, потом подобие навала с такими подачами, как будто их всегда выполняет Дмитрий Комбаров. При этом у "Спартака" постоянно есть куча стандартных положений, которые красно-белые не используют от слова "никогда". Почему Кононов отказался от этого бессбойного оружия Массимо Карреры, объяснить невозможно. Еще главный тренер "Спартака" отказывается проводить замены в перерыве, в итоге сам морщится от действий Александра Ташаева.
Понятно, что такие специалисты, как Массимилиано Аллегри, способные одной-двумя заменами перевернуть любой матч, встречаются редко. Но ведь Кононов даже не пытается. Против "Оренбурга" он выпускал на поле пионеротряд в расчете на их дерзость, скорость и азарт. Только парни оказались испуганными, несмелыми плюс медлительными, что доказали прорывы Сутормина во втором тайме. Зато Кононов отстранился от проблемы наличия запасного плана. Мол, посмотрите, у команды кадровые проблемы, на скамейке одна молодежь. Да только меняться можно было и стартовым составом.
Вратарская проблема "Спартака"
Максименко придумал классный закольцованный сюжет по ходу матча. Начал с грандиознейшей ошибки, когда оставил свободным угол для Рикарду Алвеша. Кто бы на месте полузащитника "Оренбурга" в такой ситуации решился на подачу, когда вратарь вот так открыто предложил забить? Потом Максименко включился в игру и в первом тайме реально тащил команду, оставляя какую-то интригу, хотя некоторые спартаковцы были не против, если бы исход встречи определился еще до перерыва, чтобы оставшиеся 45 минут побегать в свое удовольствие. А в финале, перед тем, как выехал занавес, Максименко привез новый гол в свои ворота. Финиш.
Так голкипер "Спартака" перевел обычный интерес к Михаилу Левашову из "Арсенала" в новую стадию. Максименко пока не готов играть на большом уровне. Нет, у ветерана Реброва он конкуренцию выиграет с закрытыми глазами. Но под вечно ломающимся Селиховым должен быть более крепкий вратарь. Слишком много ляпов в чемпионате было у Максименко, даже со скидкой на его молодой возраст. Аренда в "Крылья", полсезона в ФНЛ, может, новый тренер по вратарям, но что-то в карьере Александра надо менять.
"Оренбург" показал, с кем "Спартаку" надо расставаться
Несмотря на бесконечный поток безволия и мрачности, с которыми сопровождалась игра красно-белых в Оренбурге, Олегу Кононову все-таки стоит заставить себя и снова посмотреть этот матч, чтобы с чувством, толком и расстановкой определить футболистов, которые не помогают "Спартаку". А ужасный сезон плюс кошмарный последний тур в такой ситуации, как лакмусовая бумажка. Тут видно и кто переживал из-за результатов, кто выкладывался на поле, кто прогрессировал/регрессировал.
Первый на выход должен отправиться Александр Ташаев. Его сегодняшние действия не поддаются корректному описанию. При этом он с мячом встречался чаще, чем Мельгарехо. Но свой КПД Ташаев загнал в жесткие минусы. Задуматься стоит и Зе Луишу. В известной аудиозаписи Денис Глушаков рассказывал, что Каррера отцеплял Зе от состава ради Адриано, хотя игрок из Кабо-Верде "на голову сильнее бразильца". Но это в Глушакове говорили эмоции (или поцелуи, о которых он сам упоминает, сделали свою работу), потому что Зе в концовке сезона реально сбавил. В Оренбурге на поле он только предъявлял партнерам, а когда те переходили на простой пас, то форвард сам терялся и испытывал дичайший брак в обработке мяча. Его довольно примитивную манеру игры, если рядом нет Адриано с Фернандо, давно разгадали защитники. Срочно требуется замена Ещенко. Ветерана не хватает на 90 минут. Ну и бороться за высокие места с крайним защитником, который слаб в атаках, в 2019 году не получится.
Впереди Олега Кононова ждет большая работа. Если менеджмент "Спартака" не передумает и не найдет другого специалиста. Пока тренерский штаб красно-белых вообще не убедил. И нужно менять не только игроков, но и свой собственный метод подготовки к матчам.
Фото: официальный твиттер "Спартака"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info