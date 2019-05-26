"Уфа" честно старалась, но "Локомотив" все равно ее обыграл. Команда Семина - в группе Лиги Чемпионов

Заключительный матч сезона выдался для "Локо" непростым. Игра была очень тягучей, а "Уфа" приложила все усилия для того, чтобы заставить соперника понервничать. Хотя, казалось бы, зачем ей добиваться положительного результата, и попадать в стыки на значительно более мотивированный по сравнению с "Томью" "Нижний Новгород". Rusfootball.info разбирает встречу в Черкизово, рассуждает о значимости для "Локомотива" Фернандеша, вспоминает о главном таланте Беленова и отдает должное Евсееву. Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив"

Никто не имеет права сказать, что "Уфа" не старалась

Команда Евсеева создала проблемы для "Локо" и вполне могла не дать ему победить

Две вынужденные замены и помощь стандартов

Беленов напомнил - он лучший специалист по пенальти

Ману Фернандеш и "Локо" - продолжать отношения или расставаться?

Матч "Локомотива" и "Уфы" формально таил в себе одну из самых больших интриг в последнем туре. Одним нужно побеждать, чтобы обеспечить себе второе место. Другим три набранных очка, по идее, должны позволить встретиться в стыках с более слабым представителем ФНЛ. Но на деле получается, что занявший в первом дивизионе четвертое место "Нижний Новгород" более амбициозен в плане выхода в Премьер-Лигу, чем "Томь". А потому уфимскому клубу по имевшимся раскладам выгоднее было не забирать у "Локо" 3 очка и остаться ниже "Крыльев Советов".Впрочем, подобные размышления могли быть у кого угодно, но только не у Вадима Евсеева. Главный тренер "Уфы" уже неоднократно доказывал, что он всегда будет играть на победу. Будет ли это матч против своего бывшего клуба, будет ли это матч против Семина, будет ли это матч, результат которого влияет на "выбор" следующего соперника - абсолютно не важно. Сегодня Вадим Валентинович вновь продемонстрировал свой принципиальный настрой. Он был активен и эмоционален, он "пихал" судьям, он пытался поменять ход встречи заменами атакующего плана. Да, забить его команде не получилось, но никто не имеет права сказать, что она не старалась сделать это.Тот, кто не смотрел матч, а просто заглянул в его статистику, наверняка начнет сомневаться в справедливости моих высказываний. У "Уфы" два удара всего и один из них в створ. Но, во-первых, это показатель стиля ее игры - большое внимание уделялось обороне, из-за чего у "Локомотива" были большие проблемы с созданием опасных моментов. Во-вторых, ряд действительно неплохих атак гостей заканчивался тем, что "железнодорожники" вовремя успевали лишить соперника возможности пробить. А в-третьих, даже с этими двумя ударами "уфимцы" могли одержать победу.Давайте вспомним первый из них. После заброса из глубины, к которым сегодня часто прибегала "Уфа", Бизяк вышел фактически на ударную позицию, но не очень качественно обработал мяч и упустил шанс пробить. В итоге он сделал передачу на Пауревича, который попытался забить ударом через себя. Не вышло, но этот момент к той минуте (а шла середина первого тайма) был круче, чем все свершения "Локомотива". Второй удар состоялся во второй половине встречи, и это все тот же Пауревич отлично приложился издали - Гильерме не без труда перевел мяч на угловой.Да и вообще давайте не забывать, что на последних минутах "Уфа" устроила настоящий навал на ворота "Локомотива". В отношении команды Семина всерьез был применим глагол "выстоять". Именно этим она занималась в концовке - пыталась выстоять. В конечном итоге получилось, и все игроки "Локо" победоносно вскинули руки в воздух, но было отчетливо заметно, как эмоционально они выдохнули - сложный сезон закончился сложным матчем. Впрочем, самое главное - результат. А он у "железнодорожников" отличный. Завоеваны кубок России и прямая путевка в групповой этап Лиги Чемпионов.Отдав должное гостям, не стоит стесняться сделать аналогичный жест в адрес хозяев. Сегодня они столкнулись с самыми настоящими трудностями, которые пришлось преодолевать. Как мы уже сказали, "Уфа" хорошо оборонялась и практически не оставляла свободных зон. "Локомотив" пытался что-то придумать, но плотность на чужой половине поля и низкий темп игры не позволяли приблизиться к голу. Помимо этого, еще в первом тайме Семину пришлось сделать две вынужденные замены - сначала из-за травмы поле покинул Кверквелия, а затем на носилках унесли заменившего его Тарасова.Фактически с каждой перестановкой у "Локо" происходили глобальные перестроения. Крыховяк, как и в финале кубка, опустился на позицию центрального защитника. Фернандеш был передвинут в опорную зону. О какой-то слаженной игре в конце первого тайма речи не шло, но на помощь хозяевам пришло стандартное положение. Алексей Миранчук совершил классный проход и заработал штрафной, а Фернандеш эффектно уложил мяч точно в верхний угол.В перерыве было заметно, что "Локомотив" недоволен тем, как складывается матч. В подтрибунных помещениях, по словам находившихся там людей, чувствовалась некая нервозность. Но начало второго тайма дало понять, что была проведена неплохая работа над ошибками. "Локо" вышел с несколько более бодрым настроем и вполне мог удвоить свое преимущество. Реальнейший шанс был у Фернандеша, но он не смог реализовать пенальти.Кстати, давайте отметим, что и в этом эпизоде "Уфа" вместе с главным героем эпизода Беленовым заслуживает похвалы. Вратарь "уфимцев" в очередной раз напомнил о своем главное таланте - стабильно отражать 11-метровые удары. Минуте к 60-й игра снова вернулась в русло первого, очень тягучего тайма. Запала "Локо" хватило ненадолго. Хотя и в оставшиеся полчаса периодически у него были интересные вспышки, просто Беленов напоминал, что он не только пенальти отбивает, но и с игры неплохо тащит.Итоговую победу "Локомотива" нельзя назвать незаслуженной. Наоборот, именно в таких матчах, как известно, и происходит достижение высокого результата. Подопечные Семина смогли найти возможность забить, смогли отразить все угрозы своим воротам и смогли добыть важнейшие 3 очка, там где кто-то другой остался бы ни с чем. Этими фразами вполне можно заканчивать статью и закрывать сезон, но хотелось бы напоследок поговорить еще о кое-чем важном.30 июня заканчивается контракт у Фернандеша. На данный момент никакой определенности относительно его будущего нет. Руководству "Локомотива" еще предстоит принять финальное решение о целесообразности продления трудового соглашения с португальцем. С одной стороны, Ману в этом сезоне не демонстрировал чего-то особо выдающегося, и расставание с ним вполне себе допустимо. Но, с другой стороны, вспомните о том, кто был в центре внимания в одних из самых ответственных моментов.1 сентября 2018 года - Фернандеш забивает пенальти в ворота "Краснодара". Казалось бы, что такого? Но именно этот гол позволяет "Локомотиву" оказаться выше "быков" в турнирной таблице при равенстве очков. 22 мая 2019 года - именно португалец выполняет идеальный навес с углового точно в голову Баринову. 26 мая 2019 года - восхитительным ударом со штрафного Ману приносит "Локо" прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. И вот теперь поди пойми, расставаться с таким футболистом или все-таки предложить ему щедрую зарплату и продление контракта...