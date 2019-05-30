Голы по ГОСТу. «Уфа» уверенно обыграла «Томь», забив два мяча со стандартов

С игры башкирская команда отличиться не сумела, но результативных корнера и штрафного хватило за глаза. О том, как футболисты Евсеева наглядно продемонстрировали, что сибирской команде в премьер-лиге делать нечегоНасчёт мотивации «Томи» изначально были серьёзные сомнения. Президент клуба говорил, что сибиряки пока что не собираются в премьер-лигу, из-за чего журналисты и болельщики решили - команда будет стыковые матчи сливать. Но незадолго до встречи генеральный директор попробовала всех успокоить. Вроде как «Томь» собиралась бороться за выход в элиту.«Уфа» по-хозяйски оккупировала штрафную Смирнова и практически не уходила с чужой половины первые десять минут. Сибиряки тушевались, но разрушали уверенно. Стартовый навал представителей премьер-лиги оказался безуспешен. Вскоре «Уфа» сбавила и начала искать свои возможности в более спокойном ключе.После томительного застоя, который продолжался до середины тайма, «Уфа» опять навалилась, итогом чего стал совершенно необязательный штрафной. Живоглядов, подавая от лицевой линии, получил по ногам. И всё бы ничего, только подача всё равно прошла и с ней справился вратарь.На стандарте защитник «Томи» Калинский держал Слая, который считается лидером башкирской команды, но почему-то не стал ему мешать, только сопровождал. Так что сопротивления главный нападающий хозяев практически не испытал. «Уфа» повела просто даром.





Что предлагала «Томь»



Пару раз удавалось протащить мяч играющему на левом фланге Бугаёву, но круче партнёров всё-таки был Ставпец. Он и нанёс первый удар в сторону ворот Беленова. Был смысл отметить и зверски цепляющегося Абдулавова.



Всё это, конечно, были крохи, но и хозяева за целый тайм создали один единственный момент. Игра получалась очень закрытая. В «Уфе» в первом тайме наверняка скучали по Голубову, который пять лет назад в стыках за башкирскую команду забил 5 голов.



Минимум зрелищности



Было много игры верхом и, следовательно, борьбы. Если у команды Евсеева получалось бросить мяч вперёд, за ним сразу рвался уже забивший Игбун, но в динамике защитники «Томи» справлялись с ним гораздо удачнее.



По итогам первого тайма (помимо гола) был один неточный удар Слая, один заблокированный и один рядом со штангой, который оформил Ставпец. Единственное, чем могли утешать себя болельщики, которые приехали на стадион в столице Башкортостана – бесплатный вход на матч.



Два подряд нереализованных момента от Вомбергара



В перерыве до игроков «Уфы», видимо, донесли, что соперника лучше добить сегодня, так что второй тайм хозяева начали гораздо интереснее. Два подряд отличных момента было у нападающего Вобмергара, но оба он реализовать не сумел.



И если в первом эпизоде, когда удар Вомбергара потащил Смирнов, ему приходилось выкручиваться и бить из очень неудобной позиции, то во втором моменте надо было только попасть в ворота. До конца играл Слай, не давший уйти мячу за лицевую, но словенский аргентинец (или наоборот?) смазал.





После двух моментов Вомбергара возник ещё целый ряд подходов в исполнении хозяев, но страдало либо завершение, либо просто не получался последний пас. В итоге команда Евсеева штамповала угловые.И один из них выручил хозяйскую команду. Вышедший на поле Тилль подал, Карп продлил полёт мяча, а замкнул всё это дело защитник «Томи» Эдиев. После такого гости могли претендовать только на гол престижа, который мог бы помочь отыграться в ответной встрече.





Но «Томь» не наиграла во втором тайме вообще ни на один момент и заслуженно поехала домой без забитых голов на чужом поле. Евсеев год назад победил в стыках с «Амкаром» и сделал очень большой шаг, чтобы повторить этот результат уже с «Уфой».

Судя по качеству игры, шансов у «Томи» практически нет.



Григорий Каленов, Rusfootball.info



фото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов, ФК «Уфа»