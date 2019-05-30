Шок для Черышева: против «Нижнего» сыграли и собственные игроки, и травма, и перекладина, и судьи
Безумное начало
Обычно в ответственных матчах команды концентрируются на обороне, боятся ошибиться и в первом тайме, пока хватает концентрации и сил, грубых ошибок избегают. Матч в Нижнем начался в высшей степени странно: хозяева дважды позволили убежать Шейдаеву 1 на 1, открыли для Зиньковского коридор для прохода и удара в штангу. Как будто коленки тряслись перед командой из самой великой РПЛ.
Но катастрофические ошибки носили реверсивный характер: «Крылья» отвечали тем же, команда Черышева почти в каждой атаки создавали моменты. Немудрено, если защитник Рохель засыпает прямо по ходу атаки и даёт бить с угла вратарской.
«Пусть это останется на их совести»
Дмитрий Черышев был невероятно быстрым игроком. К судьям после матча тренер «Нижнего» двинулся в умеренном темпе, но очень решительно. Хотя всё началось так, что у хозяев не могло возникнуть претензий к арбитрам. Лапочкин назначил пенальти за невероятно глупую, но очевидную задержку Сапеты со стороны Тимофеева. Фомин уверенно реализовал, всё началось отлично.
В итоге судейская тема стала чуть ли не главной по итогам встречи. Черышев во флэш-интервью вроде бы отказался затрагивать её, но всё равно бросил понятное «пусть это останется на их совести».
В принципе, тренер новгородцев можно понять: на стыковых матчах у нас вроде бы должен работать VAR, но Лапочкин ни в одном из двух спорных эпизодов им не воспользовался. Он долго слушал подсказки видеоассистентов (Виталия Мешкова и Алексея Сухого), но не пошёл смотреть эпизод с падением Делькина после контакта с Самарджичем.
Такое впечатление, что VAR привезли в Нижний только по бумагам, ведь и пенальти в ворота нижегородцев он назначил без всяких просмотров, хотя мяч после удара Самарджича попал в локоть Гогчалидзе с очень близкого расстояния.
В общем, думать, что с введением VAR в нашем футболе судейские скандалы сведутся к минимуму, не стоит. По крайней мере, пока команды не заполучат право на требование видеопросмотра, которое арбитр должен будет удовлетворить.
Эпизоды были совершенно разными, но по степени спорности примерно равноценные. И занимая в обоих случаях сторону «Крыльев», Лапочкин обрёк себя на гнев хозяев. Хотя его больше интересует мнение инспектора.
Федорив прибил свою команду
Если в начале встречи «Крылья» создавали много моментов, то после гола «Нижнего Новгорода» ситуация у ворот Анисимова успокоилась, а вот Рыжиков в начале второго тайма после удара Голышева в упор спасла перекладина. Всё складывалось для хозяев хорошо. «Крылья» как обычно слабо проводили второй тайм, мало атаковали и толком не давили, но тут подачу Денисова после стандарта замкнул в свои ворота Федорив.
Но эта беда оказалась не единственной от украинца: на 84-й минуте он покинул поле из-за травмы, а четвёртой заменой, в отличие от ФНЛ, Черышев здесь воспользоваться не мог. Пришлось доигрывать в меньшинстве, и доиграли нижегородцы с ещё двумя пропущенными голами. Катастрофа имени и фамилии Федорива.
Зиньковский – герой
Нижегородцы забили и за себя, и за соперника, но для победы 3:1 хоть кто-то из атакующей группы самарцев должен был сыграть хорошо. Роль лидера взвалил на себя Зиньковский. По сути, все позиционные атаки гостей проходили по тактике «Зиньковский с мячом, обыгрывает во фланг и бьёт/простреливает с неудобной левой» (правую ему в большинстве случаев закрывали). Далеко не все решения Антона были правильны, почти все действия в завершении ни к чему не приводили, но только экс-чертановец мог и пытался что-то создать.
Видимо, партнёры это оценили, потому молодой парень исполнил пенальти на 90-й минуте, несмотря на присутствие более опытных партнёров, того же Шейдаева, который уже забивал пенальти. Но Антон заслужил это право больше, чем кто-либо. Особенно больше, чем Ткачук, который за пару минут до этого бессовестно лишил Зиньковского голевой передачи, подобрав для удара с линии вратарской не ту ногу.
Делькин оказался чужим среди своих
Даже при поражении 1:2 «Нижний» ещё мог рассчитывать на итоговую победу, поскольку на поражение не наиграл и выглядел не хуже соперника, однако снова всё отдал сам.
Самарские болельщики боялись, что правило бывших сработает и уроженец Самары Делькин отправит «Крылья» в ФНЛ. Но пенальти на нём Лапочкин не назначил, а на 94-й минуте он на линии штрафной нелепо отдал мяч Шишкину, который убил интригу в противостоянии. Вот так два привоза и спорный пенальти, видимо, похоронили «Нижний Новгород».
Что дальше?
Утром «Матч ТВ» уже сообщил о возможном преемнике Божовича в случае вылета команды в ФНЛ, но теперь в назначении бывшего тренера «Сызрани-2003» Дмитрия Воецкого есть большие сомнения. Пропустить дома трижды от «Нижнего» даже для нынешних «Крыльев» будет слишком. Похоже, самарцы остаются в РПЛ, а грядущие перемены отменяются. Похоже, команде Александра Шикунова 8 поражений в последних 10 турах при абсолютно безнадёжной игре и провальных трансферах сойдут с рук. Как-никак, «Крылья» новички премьер-лиги, главная задача для них – остаться в элите. Хотя другой новичок, «Оренбург», при куда меньшем количестве трансферов, без смены тренера, боролся в этом чемпионате отнюдь не за выживание.
Переходные матчи
Матч 1
"Нижний Новгород" – "Крылья Советов" 1:3
Голы: Фомин, 23 (пен.) - Федорив, 65 (авто.), Зиньковский, 90+1, Шишкин, 90+4
"Нижний Новгород": Анисимов, Хрипков, Федорив, Гогличидзе, Хайруллов, Голышев (Игнатович, 61), Сапета, Палиенко, Носов (Скворцов, 79), Фомин, Салугин (Делькин, 75)
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Зотов, 76), Шишкин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Рабиу (Полуяхтов, 77), Зиньковский, Антон (Полуяхтов, 83), Шейдаев
Предупреждения: Тимофеев, 22, Федорив, 26, Рабиу, 67, Антон, 71
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Кадры из трансляции: Матч Премьер