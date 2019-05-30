Шок для Черышева: против «Нижнего» сыграли и собственные игроки, и травма, и перекладина, и судьи

Счёт 3:1 в пользу «Крыльев» может создать обманчивое впечатление, будто более классный клуб РПЛ комфортно переиграл четвёртую команду ФНЛ, но ход матча получился абсолютно непредсказуемым и даже скандальным.Обычно в ответственных матчах команды концентрируются на обороне, боятся ошибиться и в первом тайме, пока хватает концентрации и сил, грубых ошибок избегают. Матч в Нижнем начался в высшей степени странно: хозяева дважды позволили убежать Шейдаеву 1 на 1, открыли для Зиньковского коридор для прохода и удара в штангу. Как будто коленки тряслись перед командой из самой великой РПЛ.Но катастрофические ошибки носили реверсивный характер: «Крылья» отвечали тем же, команда Черышева почти в каждой атаки создавали моменты. Немудрено, если защитник Рохель засыпает прямо по ходу атаки и даёт бить с угла вратарской.Дмитрий Черышев был невероятно быстрым игроком. К судьям после матча тренер «Нижнего» двинулся в умеренном темпе, но очень решительно. Хотя всё началось так, что у хозяев не могло возникнуть претензий к арбитрам. Лапочкин назначил пенальти за невероятно глупую, но очевидную задержку Сапеты со стороны Тимофеева. Фомин уверенно реализовал, всё началось отлично.





В итоге судейская тема стала чуть ли не главной по итогам встречи. Черышев во флэш-интервью вроде бы отказался затрагивать её, но всё равно бросил понятное «пусть это останется на их совести».



В принципе, тренер новгородцев можно понять: на стыковых матчах у нас вроде бы должен работать VAR, но Лапочкин ни в одном из двух спорных эпизодов им не воспользовался. Он долго слушал подсказки видеоассистентов (Виталия Мешкова и Алексея Сухого), но не пошёл смотреть эпизод с падением Делькина после контакта с Самарджичем.







Такое впечатление, что VAR привезли в Нижний только по бумагам, ведь и пенальти в ворота нижегородцев он назначил без всяких просмотров, хотя мяч после удара Самарджича попал в локоть Гогчалидзе с очень близкого расстояния.









В общем, думать, что с введением VAR в нашем футболе судейские скандалы сведутся к минимуму, не стоит. По крайней мере, пока команды не заполучат право на требование видеопросмотра, которое арбитр должен будет удовлетворить.



Эпизоды были совершенно разными, но по степени спорности примерно равноценные. И занимая в обоих случаях сторону «Крыльев», Лапочкин обрёк себя на гнев хозяев. Хотя его больше интересует мнение инспектора.





Чемпионат России



Переходные матчи



Матч 1



"Нижний Новгород" – "Крылья Советов" 1:3



Голы: Фомин, 23 (пен.) - Федорив, 65 (авто.), Зиньковский, 90+1, Шишкин, 90+4