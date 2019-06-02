Ранний гол «Томи», удаление вратаря и спасение «Уфы»: всё, что нужно знать об ответном стыковом матче
Первый матч завершился уверенной победой «Уфы» - 2:0. «Томь», по слухам, не слишком стремится в РПЛ. Увеличение расходов под РПЛ – нерешаемая задача, которая легла бы тяжёлым бременем на сибирский клуб. Но, конечно, о таких вещах говорится только в кулуарах. Да и в ответном матче футболисты «Томи» показали, что были бы весьма непротив выбить «Уфу».
Уже на 11-й минуте «Томь» вышла вперёд. Бывший форвард «Анжи» Исламнур Абдулавов скинул мяч на дальнюю штангу, а Алексей Гасилин с близкого расстояния расстрелял ворота соперника.
Томь - Уфа. 1:0. Алексей Гасилин, стыковые матчи РПЛ - ФНЛ, 02.06.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube
Только вот после этого гола моменты практически перестали возникать. «Томь» владела инициативой и территорией, «Уфа» спокойно оборонялась. Примечательно, что представитель РПЛ фактически отказался от атак. В итоге «Уфа» не нанесла ни одного удара по воротам (!!).
? «Томь» одерживает победу над «Уфой» в ответном стыковом матче, но по сумме двух встреч свое место в ФПЛ сохраняет команда Василия Баскакова.— Ееееевгений (@_ev_genius) June 2, 2019
? Финальная статистика встречи #ТомьУфа pic.twitter.com/YyZtBE0biz
Самые яркие события проходили в самой концовке. В компенсированное время у «Томи» был великолепный шанс перевести игру в овертайм. Станислав Крапухин упустил отличную возможность после завала в штрафной «Уфы». Форвард бил из пределов штрафной, но мяч просвистел над крестовиной.
А затем наступил бенефис Александра Беленова. Голкипер «Уфы» умудрился получить две подряд жёлтые карточки за затяжку времени. К тому моменту у гостей уже не осталось замен, поэтому в ворота пришлось встать Вячеславу Кротову. Форвард «Уфы» провёл в рамке слишком мало времени, чтобы оценить его вратарские таланты, но один мини-сейв всё-таки сделал. Уже на последних секундах он уверенно поймал мяч после полу-удара, полу-скидки. В итоге «Уфе» удалось отстоять устраивающий счёт, хоть и по такой игре подопечные Вадима Евсеева не заслуживали сохранение прописки в РПЛ.
«Уфа» сохранила прописку в Российской Премьер-Лиге. Уфимцы в очень тяжёлом поединке сумели добиться необходимого результата, хотя и заставили своих болельщиков понервничать. В Томске представитель РПЛ проиграл с минимальным счётом, но этого оказалось достаточно. Rusfootball.info – о приключениях подопечных Вадима Евсеева.
Первый матч завершился уверенной победой «Уфы» - 2:0. «Томь», по слухам, не слишком стремится в РПЛ. Увеличение расходов под РПЛ – нерешаемая задача, которая легла бы тяжёлым бременем на сибирский клуб. Но, конечно, о таких вещах говорится только в кулуарах. Да и в ответном матче футболисты «Томи» показали, что были бы весьма непротив выбить «Уфу».
Уже на 11-й минуте «Томь» вышла вперёд. Бывший форвард «Анжи» Исламнур Абдулавов скинул мяч на дальнюю штангу, а Алексей Гасилин с близкого расстояния расстрелял ворота соперника. Только вот после этого гола моменты практически перестали возникать. «Томь» владела инициативой и территорией, «Уфа» спокойно оборонялась. Примечательно, что представитель РПЛ фактически отказался от атак. В итоге «Уфа» не нанесла ни одного удара по воротам (!!).
Самые яркие события проходили в самой концовке. В компенсированное время у «Томи» был великолепный шанс перевести игру в овертайм. Станислав Крапухин упустил отличную возможность после завала в штрафной «Уфы». Форвард бил из пределов штрафной, но мяч просвистел над крестовиной.
Томь - Уфа - 1:0. Обзор матча, стыковые матчи РПЛ - ФНЛ, 02.06.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube
А затем наступил бенефис Александра Беленова. Голкипер «Уфы» умудрился получить две подряд жёлтые карточки за затяжку времени. К тому моменту у гостей уже не осталось замен, поэтому в ворота пришлось встать Вячеславу Кротову. Форвард «Уфы» провёл в рамке слишком мало времени, чтобы оценить его вратарские таланты, но один мини-сейв всё-таки сделал. Уже на последних секундах он уверенно поймал мяч после полу-удара, полу-скидки.
Решающий момент сезона #ТомьУфа pic.twitter.com/EMqsAxAvCD— ФК УФА (@UfaFc) June 2, 2019
В итоге «Уфе» удалось отстоять устраивающий счёт, хоть и по такой игре подопечные Вадима Евсеева не заслуживали сохранение прописки в РПЛ. Впрочем, велика вероятность, что "Томь" бы в любом случае отказалась от повышения в классе.
Чемпионат России
Переходные матчи
Матч 1 - 0:2
"Томь" – "Уфа" 1:0
Гол: Гасилин, 11
"Томь": Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев (Макунин, 70), Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов (Тлупов, 65), Гасилин (Крапухин, 86).
"Уфа": Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль (Вомбергар, 46), Сысуев (Кротов, 70), Игбун.
Предупреждения: Неделчару, 41, Игбун, 71, Беленов, 90+4, 90+5
Удаление: Беленов, 90+5
Фото - "твиттер" "Уфы", РПЛ, "Спорт-Экспресс"
Антон Мозговой, Rusfootball.info.