Ранний гол «Томи», удаление вратаря и спасение «Уфы»: всё, что нужно знать об ответном стыковом матче

«Уфа» сохранила прописку в Российской Премьер-Лиге. Уфимцы в очень тяжёлом поединке сумели добиться необходимого результата, хотя и заставили своих болельщиков понервничать. В Томске представитель РПЛ проиграл с минимальным счётом, но этого оказалось достаточно.– о приключениях подопечных Вадима Евсеева.Первый матч завершился уверенной победой «Уфы» - 2:0. «Томь», по слухам, не слишком стремится в РПЛ. Увеличение расходов под РПЛ – нерешаемая задача, которая легла бы тяжёлым бременем на сибирский клуб. Но, конечно, о таких вещах говорится только в кулуарах. Да и в ответном матче футболисты «Томи» показали, что были бы весьма непротив выбить «Уфу».Уже на 11-й минуте «Томь» вышла вперёд. Бывший форвард «Анжи» Исламнур Абдулавов скинул мяч на дальнюю штангу, а Алексей Гасилин с близкого расстояния расстрелял ворота соперника.

Томь - Уфа. 1:0. Алексей Гасилин, стыковые матчи РПЛ - ФНЛ, 02.06.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube



Только вот после этого гола моменты практически перестали возникать. «Томь» владела инициативой и территорией, «Уфа» спокойно оборонялась. Примечательно, что представитель РПЛ фактически отказался от атак. В итоге «Уфа» не нанесла ни одного удара по воротам (!!).





? «Томь» одерживает победу над «Уфой» в ответном стыковом матче, но по сумме двух встреч свое место в ФПЛ сохраняет команда Василия Баскакова.



? Финальная статистика встречи #ТомьУфа pic.twitter.com/YyZtBE0biz — Ееееевгений (@_ev_genius) June 2, 2019

Самые яркие события проходили в самой концовке. В компенсированное время у «Томи» был великолепный шанс перевести игру в овертайм. Станислав Крапухин упустил отличную возможность после завала в штрафной «Уфы». Форвард бил из пределов штрафной, но мяч просвистел над крестовиной.А затем наступил бенефис Александра Беленова. Голкипер «Уфы» умудрился получить две подряд жёлтые карточки за затяжку времени. К тому моменту у гостей уже не осталось замен, поэтому в ворота пришлось встать Вячеславу Кротову. Форвард «Уфы» провёл в рамке слишком мало времени, чтобы оценить его вратарские таланты, но один мини-сейв всё-таки сделал. Уже на последних секундах он уверенно поймал мяч после полу-удара, полу-скидки. В итоге «Уфе» удалось отстоять устраивающий счёт, хоть и по такой игре подопечные Вадима Евсеева не заслуживали сохранение прописки в РПЛ.«Уфа» сохранила прописку в Российской Премьер-Лиге. Уфимцы в очень тяжёлом поединке сумели добиться необходимого результата, хотя и заставили своих болельщиков понервничать. В Томске представитель РПЛ проиграл с минимальным счётом, но этого оказалось достаточно. Rusfootball.info – о приключениях подопечных Вадима Евсеева.Первый матч завершился уверенной победой «Уфы» - 2:0. «Томь», по слухам, не слишком стремится в РПЛ. Увеличение расходов под РПЛ – нерешаемая задача, которая легла бы тяжёлым бременем на сибирский клуб. Но, конечно, о таких вещах говорится только в кулуарах. Да и в ответном матче футболисты «Томи» показали, что были бы весьма непротив выбить «Уфу».Уже на 11-й минуте «Томь» вышла вперёд. Бывший форвард «Анжи» Исламнур Абдулавов скинул мяч на дальнюю штангу, а Алексей Гасилин с близкого расстояния расстрелял ворота соперника. Только вот после этого гола моменты практически перестали возникать. «Томь» владела инициативой и территорией, «Уфа» спокойно оборонялась. Примечательно, что представитель РПЛ фактически отказался от атак. В итоге «Уфа» не нанесла ни одного удара по воротам (!!).Самые яркие события проходили в самой концовке. В компенсированное время у «Томи» был великолепный шанс перевести игру в овертайм. Станислав Крапухин упустил отличную возможность после завала в штрафной «Уфы». Форвард бил из пределов штрафной, но мяч просвистел над крестовиной.

Томь - Уфа - 1:0. Обзор матча, стыковые матчи РПЛ - ФНЛ, 02.06.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube



А затем наступил бенефис Александра Беленова. Голкипер «Уфы» умудрился получить две подряд жёлтые карточки за затяжку времени. К тому моменту у гостей уже не осталось замен, поэтому в ворота пришлось встать Вячеславу Кротову. Форвард «Уфы» провёл в рамке слишком мало времени, чтобы оценить его вратарские таланты, но один мини-сейв всё-таки сделал. Уже на последних секундах он уверенно поймал мяч после полу-удара, полу-скидки.





В итоге «Уфе» удалось отстоять устраивающий счёт, хоть и по такой игре подопечные Вадима Евсеева не заслуживали сохранение прописки в РПЛ. Впрочем, велика вероятность, что "Томь" бы в любом случае отказалась от повышения в классе.Чемпионат РоссииГасилин, 11Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев (Макунин, 70), Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов (Тлупов, 65), Гасилин (Крапухин, 86).Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль (Вомбергар, 46), Сысуев (Кротов, 70), Игбун.Неделчару, 41, Игбун, 71, Беленов, 90+4, 90+5Беленов, 90+5