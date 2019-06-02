Дмитрий Черышев - об удалении: Денисов хорошо бросает ауты, и я по привычке его прихватил
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал игру с "Крыльями Советов" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Хочу сказать спасибо своим игрокам. Они показали характер, играли с огромным желанием. Не отступали в некоторых моментах команде из РПЛ. В домашнем матче нам немного не повезло, а сегодня не хватило гола. Была небольшая чехорда у нас в крайних матчах в обороне. Ребята постоянно выпадали, думали, что справимся с 6-ю игроками обороны, они начали у нас выпадать, но все равно заняли 4-е место и показали зубы команде из Премьер-лиги. Я доволен ребятами. Единственное, что не хватило пару голов. Нужно было не пропускать и играть строже. Мы свою задачу теперь понимаем. Об игре не хочется говорить, сезон закончился.
- Почему команда сегодня играла не очень смело в атаке?
- Мы мало создавали моментов. Ребята не восстановились. "Крылья" после первого матча сделали определенные выводы. Мы заменили правого защитника в первом тайме, он на 5-й минуте устал. Будем дальше работать. Знаем, что нужно скрывать оборону соперников так, как делали на протяжении сезона. В домашнем матче было много моментов. Сегодня соперник сыграл пограммотнее.
- По двум матчам "Крылья" все равно оказались сильнее.
- Я с вами не соглашусь.
- Счет на табло.
- По таблу - хорошо. По игре - нет.
- Яркий момент в первом тайме - это ваша красная карточка. Что там было?
- Мне красную карточку никто не давал.
- Но вы покинули скамейку.
- Покинул. Но красную не давали.
- Мы все видели, что давали.
- Как? Вы видели, что судья подошел ко мне и показал красную карточку? Когда? (смеется). Я нарушил немного свои правила, когда был момент с Денисовым. Зная, что он хорошо и далеко бросает ауты, он мог создать нам трудности и контратаку. Я немного его придержал. Некрасиво. По привычке, наверное. Но, чтобы вы понимали, тренеру не дают красную карточку. Хотя со следующего сезона хотят ввести.
- Вы говорили, что ваша команда играет жестко, в том числе потому что вы так просите своих игроков. Просите ли вы их играть жестко, если у них уже есть желтые карточки? Сегодня ваш игрок сфолил раз 5 и мог покидать поле.
- А у вас нарушений то не было, да? Футбол - жесткая, контактная игра. Если научим игроков играть жестко, на грани фола, тогда у меня будет серьезная команда. Когда научимся играть на грани фола, тогда будет жестко. Готовьтесь.
- Хочу сказать спасибо своим игрокам. Они показали характер, играли с огромным желанием. Не отступали в некоторых моментах команде из РПЛ. В домашнем матче нам немного не повезло, а сегодня не хватило гола. Была небольшая чехорда у нас в крайних матчах в обороне. Ребята постоянно выпадали, думали, что справимся с 6-ю игроками обороны, они начали у нас выпадать, но все равно заняли 4-е место и показали зубы команде из Премьер-лиги. Я доволен ребятами. Единственное, что не хватило пару голов. Нужно было не пропускать и играть строже. Мы свою задачу теперь понимаем. Об игре не хочется говорить, сезон закончился.
- Почему команда сегодня играла не очень смело в атаке?
- Мы мало создавали моментов. Ребята не восстановились. "Крылья" после первого матча сделали определенные выводы. Мы заменили правого защитника в первом тайме, он на 5-й минуте устал. Будем дальше работать. Знаем, что нужно скрывать оборону соперников так, как делали на протяжении сезона. В домашнем матче было много моментов. Сегодня соперник сыграл пограммотнее.
- По двум матчам "Крылья" все равно оказались сильнее.
- Я с вами не соглашусь.
- Счет на табло.
- По таблу - хорошо. По игре - нет.
- Яркий момент в первом тайме - это ваша красная карточка. Что там было?
- Мне красную карточку никто не давал.
- Но вы покинули скамейку.
- Покинул. Но красную не давали.
- Мы все видели, что давали.
- Как? Вы видели, что судья подошел ко мне и показал красную карточку? Когда? (смеется). Я нарушил немного свои правила, когда был момент с Денисовым. Зная, что он хорошо и далеко бросает ауты, он мог создать нам трудности и контратаку. Я немного его придержал. Некрасиво. По привычке, наверное. Но, чтобы вы понимали, тренеру не дают красную карточку. Хотя со следующего сезона хотят ввести.
- Вы говорили, что ваша команда играет жестко, в том числе потому что вы так просите своих игроков. Просите ли вы их играть жестко, если у них уже есть желтые карточки? Сегодня ваш игрок сфолил раз 5 и мог покидать поле.
- А у вас нарушений то не было, да? Футбол - жесткая, контактная игра. Если научим игроков играть жестко, на грани фола, тогда у меня будет серьезная команда. Когда научимся играть на грани фола, тогда будет жестко. Готовьтесь.