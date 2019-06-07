Слава Богу, ты ушёл! Шикунова в «Крыльях» не будет, Божович – под вопросом
Превращение «Крыльев» в агентский клуб Александра Шикунова и Павла Андреева не оправдало себя и чуть было вообще не закончилось провалом. Сохранение места в премьер-лиге не устроило губернатора области.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Похоже, «Крылья» не спасутся от «стыков». Схемы Шикунова в Самаре пока не работают
Причём, очевидно, что с Шикуновым Азаров расстаётся на плохой ноте. Губернатор пошёл на риск, доверив клуб человек с неоднозначной репутацией, но получил 9 поражений в последних 11 турах чемпионата.
«Спортивный результат нас не устраивает, так что со спортивного директора и начнём. Спортивный директор отправляется в отставку. Шикунов его фамилия», – рассказал Азаров на петербургском экономическом форуме.
Забавно, что спортивным директором Шикунов официально не являлся – для него специально придумали должность директора по развитию. Вместе с ним в августе в клуб зашёл Геннадий Голубин, ставший главой селекционной службы. Главным приобретением стал давний приятель Шикунова Миодраг Божович, которому чуть ли не впервые не удалась работа со средней командой РПЛ.
Однако, если у Шикунова контракт закончился 31 мая, и клуб не стал его продлевать, то контракт Божовича действует ещё 2 года, за которые Миодраг должен получить порядка 1.5 млн евро. Отказываться он контракта по своей воле он не станет, о чем заявил после завершения сезона.
«С Божовичем будут проведены консультации. Вопрос в мотивации. Если есть мотивация строить команду с нами на долгие годы вперёд – мы готовы продолжить сотрудничество. Если же амбиции другие… Амбиции «в лиге остались – задача решена», нас не устраивают», – затуманил будущее тренера губернатор.
Хотя Божовича вряд ли пугают амбиции – он не привык судорожно бороться за выживание, решая задачи иного уровня. Другое дело, что теперь в клубе нет его соратника Шикунова, должно прийти новое руководство. В ближайшее время будет решена судьба давнего гендиректора Виталия Шашкова. А вот спрашивать с назначенного в феврале председателя совета директоров Александра Фетисова губернатор считает преждевременным.
Зато Шикунов ответственность уже понёс. Приходя в клуб, он заговорил о еврокубках в Самаре через 3 года, но не проработал и года. Правда, и за это время бывший директор по развитию успел здорово поработать на трансферном рынке, подписав полтора десятка игроков. Но по итогу сезон доигрывали многие из пришедших ранее – Зотов, Полуяхтов, Бурлак, Ткачук, Яковлев.
Андрей Тихонов понимал, что с таким составом удержаться в премьер-лиге будет трудно и требовал усиления, но дождался его только под конец августа. Многие игроки прибыли растренированными, но уже в начале октября Тихонов был отправлен в отставку. Ведь формально усиление он получил, только вот досталось оно Божовичу.
Впрочем, Миодрагу новички от Шикунова тоже не очень помогли.
Лето
Сергея Рыжикова забирали со скамейки «Рубина» как лидера раздевалки, человека с чемпионским опытом. Сезон он отыграл сносно для своих 38 лет, а история о том, как он прибавил в игре ногами, стала вторым по популярности мифом среди комментаторов после атакующего футбола от Божовича. Сам Рыжиков оценивает прогресс в этом компоненте адекватнее: «Раньше играл на двойку – теперь на двойку с плюсом».
Правда, размен Лории на Рыжикова не понравился запреду самарской Губернской думы: он сообщил, что грузин получил неустойку за расторжение контракта в 26 млн рублей, а на его место взяли 38-летнего Рыжикова с зарплатой 3.5 млн в месяц. Шикунов объяснил рокировку позицией Тихонова, которому легионер Лория был не нужен.
Аренда Георгия Тигиева и третье пришествие Йоана Молло оказались полными провалами. Первый запомнился только историей с вождением в якобы состоянии наркотического опьянения, которое анализы не подтвердили. Второй занимался наполнением своего Инстаграма и играть в футбол особо не собирался. Зато успехи предыдущих лет позволили просто так пополучать зарплату. Уже в декабре оба клуб покинули.
Виталий Денисов имел стабильное место в основе, хотя порой травмировался и показал, что лучшие его годы всё же позади. Подходящий игрок для команды, борющейся за выживание.
Из вылетевшего, но не вылетевшего «Анжи» «Крылья» вслед за Яковлевым и Полуяхтовым (как и Чичерин с Канунниковым, они пришли ещё до Шикунова) Мирала Самарджича и Паула Антона. Румын долгое время казался лучшим летним новичком «Крыльев», но весной получал травмы, не нашёл общего языка с Божовичем и сел в запас, хотя по футбольным качествам явно не уступал партнёрам. Игра Самарджича не вызывала шквала критики, но больше «Крыльев» пропустили только «Енисей» с «Анжи», а на выезде от «Зенита» и ЦСКА с этим центральным защитником «Крылья» получили 10.
Другой центрдэф, уругваец Агустин Рохель пришёл в команду по протекции Шикунова, который сам рассказал о давней дружбе с его агентом. В отличие от других новичков, подписанных в основном на год, Рохелю дали аж 4-летний контракт, взяли на вырост и активно пиарили: даже комментаторы говорили об удачных действиях лично Агустина, а ошибки приписывали самарской защите. Руководство называло уругвайца самым прогрессирующим игроком, отмечало повышение его цены, но на деле он пока очень сырой даже на уровне РПЛ. Хотя Диего Годин уже ушёл из «Атлетико», и Симеоне уже сейчас требуется новый уругвайский защитник.
Не живущие в Самаре люди могли и забыть, что Рамиль Шейдаев пришёл в команду ещё летом, ведь играть и забивать он начал только весной. Но все голы (4, 2 с пенальти) уложились в месяц. В остальном азербайджанец, как и другие атакующие игроки «Крыльев», по большей части просто закрывал позицию и не помогал команде забивать.
Ваня Вучичевич изначально приходил помогать забивать другой команде – молодёжной. Забавное решение пригласить в неё 20-летнего громадного серба, не правда ли? Но зимой руководство приняло решение отдать Соболева в аренду, Корниленко поломался, и Вучичевич получил шанс в основе. Ваня умно отработал на статистику: дабы не проигрывать единоборства, он просто в них не вступал, избегая борьбы за мяч. А вот забивавший в молодёжке больше серба самарец Егор Голенков, который и на 2 года моложе, не попадал даже в запас. По словам Божовича, всё из-за травм, не позволивших ему пройти сборы. В молодёжном первенстве на 90 минут, однако, «физики» хватало, а в РПЛ Божович предпочитал ограничиться двумя заменами.
Зима
Наконец, настала жаркая зима, после которой «Крылья» должны были устремиться подальше от «стыков». В новостях всё выглядело мощно, но реально большого оптимизма питать не стоило. За исключением Зиньковского, «Крылья» взяли возрастных, травматичных и ненужных своим командам игроков, насчёт которых подтвердились все опасения.
Самедов с Джано неплохо начали, но потом захворали – и на этом всё закончилось. По сути, они сыграли 3 матча и больше не приносили пользы команде. Самедов в мае гонял на чемпионат мира по хоккею, говорил о падении уровня РПЛ, а грузин раздавал интервью об успешной аренде в Самару и желании вернуться в «Спартак».
Нет, ну Ананидзе действительно не должен был испытывать упаднических настроений, ведь когда команда проигрывала 9 из 11 туров, его в ней уже не было. Если серьёзно, то аренда получилась просто возмутительной – Джано, кто бы мог подумать, жаловался на проблемы со здоровьем. В итоге в клубе просто смирились, что никакой пользы он не принесёт. Интересно, Ананидзе вообще в курсе, какое место заняли «Крылья» и как закончились стыковые матчи.
Тимофеев, в отличие от экс-партнёров по «Спартаку», на поле выходил постоянно, но легче от этого команде не становилось. В основном Артём играл в паре с Рабиу, который в феврале был экстренно подписан вместо сломавшегося Мияйловича, но растренированный травматичный ганец до середины апреля только набирал форму. Естественно, ничего хорошего в центре поля у ребят не выходило.
Подписание Максима Карпова вообще выглядит ходом под ФНЛ. Несмотря на кадровые проблемы, 24-летнего защитника ни разу и близко не подпустили к основе.
Хоть как-то помогли команде из зимних приобретений разве что Зиньковский и Шишкин. Экс-чертановец принёс единственную победу по ходу того 11-матчевого чёрного отрезка и рвал в первом стыковом матче, Шишкин в нём же забил важнейший гол и в целом более-менее качественно закрывал две позици по весне. По крайней мере, не сломался и был с командой до конца, в отличие от Самедова и Джано.
В итоге ни одно из полутора десятков приобретений команды Шикунова нельзя назвать однозначно крутым. Допустим, Рохеля (раз все так настаивают) и Зиньковского можно причислить к перспективным, с прицелом на будушее. Многие получили стабильное место в основе, но уровень их игры отразила таблица. Если бы «Енисей» не занимался ерундой и вовремя поменял тренера, а «Анжи» не бедствовал, «Крылья» могли бы вернуться туда, где они уже привыкли играть. Да что так далеко ходить - если бы Федорив не срезал в свои ворота, а Лапочкин посмотрел повтор и поставил пенальти...
И здорово, что губернатора не устраивает перспектива оказаться в двух матчах от ФНЛ. Правда, теперь всё придётся начинать сначала: Шикунов перелопатил весь состав, привёл 15 человек, но не сделал его сильнее. У многих закончились контракты, и за 10 дней до начала сборов у клуба нет состава, спортивного директора, под вопросом гендиректор и главный тренер. Действовать надо быстро, но куда более разумно, чем прошлым летом, когда губернатор отдал «Крылья» в распоряжение Шикунова.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: vk.com/pfcarsenaltula, ФК «Крылья Советов», Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru