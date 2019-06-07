Слава Богу, ты ушёл! Шикунова в «Крыльях» не будет, Божович – под вопросом

Превращение «Крыльев» в агентский клуб Александра Шикунова и Павла Андреева не оправдало себя и чуть было вообще не закончилось провалом. Сохранение места в премьер-лиге не устроило губернатора области. Фото: Александр Федоров, "СЭ"

«Спортивный результат нас не устраивает, так что со спортивного директора и начнём. Спортивный директор отправляется в отставку. Шикунов его фамилия», – рассказал Азаров на петербургском экономическом форуме.

«С Божовичем будут проведены консультации. Вопрос в мотивации. Если есть мотивация строить команду с нами на долгие годы вперёд – мы готовы продолжить сотрудничество. Если же амбиции другие… Амбиции «в лиге остались – задача решена», нас не устраивают», – затуманил будущее тренера губернатор.

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