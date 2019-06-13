Гильерме в «Спартак», Зе Луиш на выход? Трансферные слухи вокруг «красно-белых»
Действительно ли вратарь сборной собрался променять уютный «Локомотив» на команду, где не прощают ошибок? Обсуждаем главные инсайды, связанные с Народной командой, - о том, куда уйдёт Селихов и кто приедет на смену «спартаковскому» Бонифацию
О том, что «красно-белые» собираются что-то менять во вратарской линии, было известно ещё по ходу сезона. Максименко доверия всё-таки не оправдал. Молодой голкипер начинал сезон основным (из-за травмы Селихова) и быстро набирал популярность среди болельщиков, но всё же ошибался. Навскидку, он привозил в гостях от ПАОКа, плюс к этому можно добавить закидушку от Рыкова в дерби с «Динамо».
Но ладно бы ошибки, Максименко просто не выручал. Уже к зиме стало очевидно, что на данный момент Александр ещё (надеемся, что именно «ещё») средний вратарь. Просто без сильных мест. А это для большого клуба ещё хуже, чем периодические косяки.
Селихов оправился от одной травмы, но убедительно весной не выглядел. Самый яркий момент – привоз первого гола в дерби ЦСКА. Пропущенный мяч перевернул игру (в первом тайме «Спартак» выглядел мощно), а Селихов ещё и сломал палец. Кононов в него, как сообщали последние месяцы, не особо верит.
Сначала писали про Левашова из тульского «Арсенала». Вариант этот далеко не бесспорный и поначалу выглядел как злая шутка над болельщиками «Спартака», которые и так пережили слишком многое в этом году. Но подтверждения интереса шли из разных источников, так что деваться некуда – Кононов действительно хочет (или хотел) получить Левашова.
Теперь написали про Гильерме. «Спорт-Экспресс» дал инсайд, что на данный момент вратарь сборной и «Локомотив» пытаются продлить контракт, но не сходятся насчёт условий. Клуб считает требования Мариноато по зарплате (3 миллиона евро подписной бонус и зарплата около 3 миллионов евро) завышенными. И «Спартак» якобы хочет воспользоваться этой неловкой ситуацией и переманить к себе обрусевшего бразильца.
На первый взгляд, очевидный вброс - попытка сделать руководство «Локомотива» более сговорчивым. Пойдут слухи про интерес «Спартака» - сильнее занервничает гендир Кикнадзе и пойдёт Гильерме навстречу. Ну зачем что-то менять Маринато, когда его любят болельщики, команда выходит второй год в Лигу чемпионов, а ещё он первый номер в сборной? Уж не ради удовольствия поработать с Кононовым.
Так что оба варианта с вратарями выглядят сомнительно. По информации Rusfootball.info, Селихов действительно, как ранее сообщал «СЭ», входит в список игроков, которых в «Крыльях Советов» хотят заполучить этим летом. Понятное дело, что появился в сфере самарских интересов голкипер «Спартака» не без повода.
«Спартак» продаёт Зе Луиша?
Когда пришёл Цорн, журналисты публиковали список трансферных задач. Руководство хотело выручить денег – либо за Фернандо, либо за Зе Луиша.
Потери и того, и другого игрока выглядят очень серьёзными. Фернандо тот, кто при унылой эпохе Кононова не растерял креатива и несколько раз выручал посеревших партнёров. Зе Луиш вообще обладает уникальными данным для нашего чемпионата. Он не только быстро бежит, но и отлично борется. Если бы ещё в ворота попадал – наверняка уже рубился где-нибудь в Англии.
Настойчиво пишут о том, что Зе Луишем заинтересовался «Порту». По информации «Спорт-Экспресса», москвичи хотят получить 15 млн евро за переезд нападающего. A Bola сообщает, что «Порту» готов заплатить за 28-летнего игрока только 10 млн. Купить футболиста попросил главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау. Он знаком с кабовердинцем по совместной работе в «Браге».
За Зе Луиша Спартак хочет 12 млн евро. 8 или 10 — этого недостаточно. Как всегда самая суть — в условиях. Сразу идут выплаты или в рассрочку. Какие бонусы после перепродажи. Ну и так далее. pic.twitter.com/OaAKqDWiLp— Ваня Карпов (@OnooQ) June 13, 2019
Журналисты сообщали, что насчёт личного контракта «Порту» и Зе Луиш уже договорились.
Переедет ли Понсе в Москву?
Не пугайтесь – речь не о том Понсе, который мучился вместе со всей командой в махачкалинском «Анжи» в этом году. Этого зовут Эсекьель, и он аргентинец.
«Спорт-Экспресс» написал, что цена вопроса – 7 млн евро. Что же это за футболист?
Понсе 22-летний аргентинский нападающий, принадлежит «Роме», хотя ни разу за нее не сыграл. До 18-ти выступал на родине, затем переехал в Италию. Там он порвал «кресты» и не смог закрепиться. Неплохо показал себя в молодёжке, но в арендах в «Гранаде» и «Лилле» провалился. Завершившийся сезон он провёл в греческом чемпионате.
И вот здесь, что называется, попёрло. За АЕК Понсе забил 16 голов в чемпионате (оказался вторым в гонке бомбардиров), еще 3 – в кубке страны. Оставаться в команде на второй сезон он отказался – хочет в более сильный чемпионат.
Выбор «красно-белых», конечно, очень рискованный. «Спартак» платит серьёзные деньги по нынешним российским меркам, так ещё и за крайне нестабильного игрока – Понсе пока что оправдал себя только в одной аренде, а Греция – специфическое футбольное место.
Понсе много забивает головой, хорош в дриблинге, но не слишком тонок, тяжело играет в подыгрыше. Стоит ли такой футболист 7 миллионов евро? Если предположить, что он будет расти, безусловно стоит.
Но часто ли в «Спартаке», где распять готовы за любую ошибку, выстреливают нестабильные игроки?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Арсенала», РИА Новости / Александр Вильф, Foto Proietti