Гильерме в «Спартак», Зе Луиш на выход? Трансферные слухи вокруг «красно-белых»

Действительно ли вратарь сборной собрался променять уютный «Локомотив» на команду, где не прощают ошибок? Обсуждаем главные инсайды, связанные с Народной командой, - о том, куда уйдёт Селихов и кто приедет на смену «спартаковскому» Бонифацию

За Зе Луиша Спартак хочет 12 млн евро. 8 или 10 — этого недостаточно. Как всегда самая суть — в условиях. Сразу идут выплаты или в рассрочку. Какие бонусы после перепродажи. Ну и так далее. pic.twitter.com/OaAKqDWiLp