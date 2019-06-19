Глушаков ушёл. Так будет лучше всем
«Спартак» остался без капитана, с которым «красно-белые» взяли первое за 16 лет чемпионство. Почему всё-таки решили убрать Глушакова – и в каком клубе он продолжит карьеру
Болельщики сегодня ликуют (посмотрите комментарии на любом спортивном сайте). «Спартак» официально объявил, что снимает главную красную тряпку, бесившую большую часть публики на «Открытии» почти весь сезон. Из-за Глушакова выбегали на поле (с разными мотивами), устраивали акции и даже дрались между собой.
Давно в фанатских рядах не было такого раскола. И это, конечно, било по всей команде.
На этот раз клуб проводил своего человека достойно – выложил фотогалерею на 63 фотографии. Если вы помните, Массимо не удостоился и одной. Новость об его увольнении сопровождалась снимком домашней арены «красно-белых».
Но, на самом деле, это не победа болельщиков. Очевидно. Это победа тех людей, которые по своим причинам устраивали на протяжении года Глушакову адскую жизнь. Выкладывали переписки, публиковали видео и рушили и без того хлипкую репутацию Дениса.
Можно было бы считать, что болельщики победили, если бы Глушакова после всех этих сливов отстранили от команды (не втихаря не взяли в Самару, оправдываясь травмой, а именно отстранили, как это сделал Каррера) и объявили, что летом Денис будет продан.
Но Федун равнодушно смотрел на гудящую фанатскую грядку. Его, очевидно, не сильно заботил престиж капитана. Лишь весной – когда опубликовали разговор Глушакова после вылета из ЛЧ – руководство поняло, что с Дениса не слезут. И уже гораздо легче с ним просто расстаться, чем дальше игнорировать мятежные настроения и регулярно чистить комментарии в соцсетях.
Тем более, в игровом плане Глушаков команде уже почти ничего не давал. Он сильно сбавил этой весной и с трудом выдерживал один тайм на поле.
«Спартак» лишился якоря. И это здорово
У Глушакова теперь есть шанс перезапустить карьеру. Поиграть в более спокойном месте, где тебя не хотят сожрать за единственную ошибку за матч, прийти в себя после унизительного (сложно представить, каково ему было, когда банное видео ушло в сеть) года, больше не ходить, в конце концов, к Малахову, чтобы оправдываться.
С другой стороны, можно и отдохнуть. 100 млн рублей, которые он получил, на полгода отпуска наверняка хватит. Правда, тогда придётся заканчивать с футболом, а Глушаков этого пока не хочет.
Для «Спартака» эта ситуация ещё лучше. Глушаков был якорем – главным напоминанием о космических временах Карреры и об их чудовищном завершении. Пока в «Спартаке» был Глушаков, пока продолжалась его со всех сторон травля, клуб не мог не жить прошлым. И целый сезон не мог от этого отделаться – настолько значимой и эмоциональной оказалась эпоха Карреры в России.
Теперь этого не будет. «Спартак», конечно, не заживёт спокойно и счастливо (на то он и «Спартак»), но у всех – и клуба, и болельщиков – будет больше шансов стабильно работать дальше.
Куда поедет Глушаков?
Вариантов несколько. Но среди них нет больших клубов.
Во-первых, Глушаков вроде как собирался в «Ахмат», чтобы не платить алименты. По крайней мере, это было в слитых записях телефонных разговоров от телеграм-канала Mash:
- А я поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь, - говорит человек на аудио, которого Mash называет Денисом Глушаковым.
Во-вторых, был вариант с «Ростовом» (сам Денис родом из ростовской области). Про него активно писали весной, но вроде как дончане отказались от такого варианта.
И остаётся ещё целый ряд команд совсем невысокого уровня. «Крылья», которые подбирают любой «спартаковский» балласт, вышедший в премьер-лигу «Сочи». В конце концов, можно поехать и за рубеж.
Например, в чемпионат Чехии. Ведь там у Глушакова, как он говорил, есть свои знакомые.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: spartak.com
Болельщики сегодня ликуют (посмотрите комментарии на любом спортивном сайте). «Спартак» официально объявил, что снимает главную красную тряпку, бесившую большую часть публики на «Открытии» почти весь сезон. Из-за Глушакова выбегали на поле (с разными мотивами), устраивали акции и даже дрались между собой.
Давно в фанатских рядах не было такого раскола. И это, конечно, било по всей команде.
На этот раз клуб проводил своего человека достойно – выложил фотогалерею на 63 фотографии. Если вы помните, Массимо не удостоился и одной. Новость об его увольнении сопровождалась снимком домашней арены «красно-белых».
Но, на самом деле, это не победа болельщиков. Очевидно. Это победа тех людей, которые по своим причинам устраивали на протяжении года Глушакову адскую жизнь. Выкладывали переписки, публиковали видео и рушили и без того хлипкую репутацию Дениса.
Можно было бы считать, что болельщики победили, если бы Глушакова после всех этих сливов отстранили от команды (не втихаря не взяли в Самару, оправдываясь травмой, а именно отстранили, как это сделал Каррера) и объявили, что летом Денис будет продан.
Но Федун равнодушно смотрел на гудящую фанатскую грядку. Его, очевидно, не сильно заботил престиж капитана. Лишь весной – когда опубликовали разговор Глушакова после вылета из ЛЧ – руководство поняло, что с Дениса не слезут. И уже гораздо легче с ним просто расстаться, чем дальше игнорировать мятежные настроения и регулярно чистить комментарии в соцсетях.
Тем более, в игровом плане Глушаков команде уже почти ничего не давал. Он сильно сбавил этой весной и с трудом выдерживал один тайм на поле.
«Спартак» лишился якоря. И это здорово
У Глушакова теперь есть шанс перезапустить карьеру. Поиграть в более спокойном месте, где тебя не хотят сожрать за единственную ошибку за матч, прийти в себя после унизительного (сложно представить, каково ему было, когда банное видео ушло в сеть) года, больше не ходить, в конце концов, к Малахову, чтобы оправдываться.
С другой стороны, можно и отдохнуть. 100 млн рублей, которые он получил, на полгода отпуска наверняка хватит. Правда, тогда придётся заканчивать с футболом, а Глушаков этого пока не хочет.
Для «Спартака» эта ситуация ещё лучше. Глушаков был якорем – главным напоминанием о космических временах Карреры и об их чудовищном завершении. Пока в «Спартаке» был Глушаков, пока продолжалась его со всех сторон травля, клуб не мог не жить прошлым. И целый сезон не мог от этого отделаться – настолько значимой и эмоциональной оказалась эпоха Карреры в России.
Теперь этого не будет. «Спартак», конечно, не заживёт спокойно и счастливо (на то он и «Спартак»), но у всех – и клуба, и болельщиков – будет больше шансов стабильно работать дальше.
Куда поедет Глушаков?
Вариантов несколько. Но среди них нет больших клубов.
Во-первых, Глушаков вроде как собирался в «Ахмат», чтобы не платить алименты. По крайней мере, это было в слитых записях телефонных разговоров от телеграм-канала Mash:
- А я поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь, - говорит человек на аудио, которого Mash называет Денисом Глушаковым.
Во-вторых, был вариант с «Ростовом» (сам Денис родом из ростовской области). Про него активно писали весной, но вроде как дончане отказались от такого варианта.
И остаётся ещё целый ряд команд совсем невысокого уровня. «Крылья», которые подбирают любой «спартаковский» балласт, вышедший в премьер-лигу «Сочи». В конце концов, можно поехать и за рубеж.
Например, в чемпионат Чехии. Ведь там у Глушакова, как он говорил, есть свои знакомые.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: spartak.com